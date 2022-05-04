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В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования

В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования - РИА Новости, 04.05.2022

В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования

В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщило в Telegram-канале Минобороны республики. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T07:21

2022-05-04T07:21

2022-05-04T09:28

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МИНСК, 4 мая — РИА Новости. В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщило в Telegram-канале Минобороны республики.Как отметили в ведомстве, цель учений — оценить готовность и способность военнослужащих оперативно реагировать на возникновение кризисных ситуаций.Воинские подразделения будут действовать в незнакомой местности и в условиях быстро меняющейся обстановки.Силы, участвующие в проверке, будут постепенно наращивать. Это позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам на земле и в воздухе.Кроме того, в рамках проверки планируется оценить работу обеспечивающих систем, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых частей. Внезапная проверка — одна из наиболее эффективных форм обучения, добавили в Минобороны.Там подчеркнули, что учения не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.Минобороны также предупредило о перемещении "значительного числа" военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.

https://ria.ru/20220426/belorussiya-1785473381.html

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в мире, белоруссия, минск, министерство обороны белоруссии