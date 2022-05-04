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В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования - РИА Новости, 04.05.2022
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В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования
В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования - РИА Новости, 04.05.2022
В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования
В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщило в Telegram-канале Минобороны республики. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T07:21
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в мире
белоруссия
минск
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 4 мая — РИА Новости. В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщило в Telegram-канале Минобороны республики.Как отметили в ведомстве, цель учений — оценить готовность и способность военнослужащих оперативно реагировать на возникновение кризисных ситуаций.Воинские подразделения будут действовать в незнакомой местности и в условиях быстро меняющейся обстановки.Силы, участвующие в проверке, будут постепенно наращивать. Это позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам на земле и в воздухе.Кроме того, в рамках проверки планируется оценить работу обеспечивающих систем, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых частей. Внезапная проверка — одна из наиболее эффективных форм обучения, добавили в Минобороны.Там подчеркнули, что учения не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.Минобороны также предупредило о перемещении "значительного числа" военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.
https://ria.ru/20220426/belorussiya-1785473381.html
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в мире, белоруссия, минск, министерство обороны белоруссии
07:21 04.05.2022 (обновлено: 09:28 04.05.2022)
 
В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования

Минобороны Белоруссии объявило о внезапной проверке сил реагирования в ВС страны

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Белоруссии
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 4 мая — РИА Новости. В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщило в Telegram-канале Минобороны республики.

"Воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач", — говорится в публикации.

Как отметили в ведомстве, цель учений — оценить готовность и способность военнослужащих оперативно реагировать на возникновение кризисных ситуаций.
Воинские подразделения будут действовать в незнакомой местности и в условиях быстро меняющейся обстановки.
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Силы, участвующие в проверке, будут постепенно наращивать. Это позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам на земле и в воздухе.
Кроме того, в рамках проверки планируется оценить работу обеспечивающих систем, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых частей. Внезапная проверка — одна из наиболее эффективных форм обучения, добавили в Минобороны.
Там подчеркнули, что учения не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.
Минобороны также предупредило о перемещении "значительного числа" военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования.
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