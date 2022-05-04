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Протестующие в Ереване подошли к зданию МИД Армении - РИА Новости, 04.05.2022
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Протестующие в Ереване подошли к зданию МИД Армении
Протестующие в Ереване подошли к зданию МИД Армении - РИА Новости, 04.05.2022
Протестующие в Ереване подошли к зданию МИД Армении
Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване оттеснили полицейских и подошли к зданию МИД страны, передает корреспондент... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:41
2022-05-04T18:41
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
протесты
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване оттеснили полицейских и подошли к зданию МИД страны, передает корреспондент РИА Новости.На ступенях комплекса правительственных зданий была выставлена охрана из небольшой группы полицейских. Демонстранты оттеснили силовиков и заняли их место, скандируя лозунги с призывом отправить Пашиняна в отставку.Небольшая группа направилась во двор комплекса и повесила там флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Протестующие отошли от здания МИД и остановились у Генпрокуратуры, не предпринимая активных действий.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
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в мире, армения, нагорно-карабахская республика, протесты, никол пашинян
18:41 04.05.2022
 
Протестующие в Ереване подошли к зданию МИД Армении

Протестующие в Ереване оттеснили полицейских и подошли к зданию МИД Армении

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкУчастники протестного движения и полицейские в Ереване
Участники протестного движения и полицейские в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
Участники протестного движения и полицейские в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване оттеснили полицейских и подошли к зданию МИД страны, передает корреспондент РИА Новости.
На ступенях комплекса правительственных зданий была выставлена охрана из небольшой группы полицейских. Демонстранты оттеснили силовиков и заняли их место, скандируя лозунги с призывом отправить Пашиняна в отставку.
Небольшая группа направилась во двор комплекса и повесила там флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Протестующие отошли от здания МИД и остановились у Генпрокуратуры, не предпринимая активных действий.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
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В миреАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаПротестыНикол Пашинян
 
 
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