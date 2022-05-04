https://ria.ru/20220504/protesty-1786865099.html
Протестующие в Ереване подошли к зданию МИД Армении
Протестующие в Ереване подошли к зданию МИД Армении - РИА Новости, 04.05.2022
Протестующие в Ереване подошли к зданию МИД Армении
Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване оттеснили полицейских и подошли к зданию МИД страны, передает корреспондент... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:41
2022-05-04T18:41
2022-05-04T18:41
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армения
нагорно-карабахская республика
протесты
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна во время протестного шествия в Ереване оттеснили полицейских и подошли к зданию МИД страны, передает корреспондент РИА Новости.На ступенях комплекса правительственных зданий была выставлена охрана из небольшой группы полицейских. Демонстранты оттеснили силовиков и заняли их место, скандируя лозунги с призывом отправить Пашиняна в отставку.Небольшая группа направилась во двор комплекса и повесила там флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Протестующие отошли от здания МИД и остановились у Генпрокуратуры, не предпринимая активных действий.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
https://ria.ru/20220430/erevan-1786331555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, нагорно-карабахская республика, протесты, никол пашинян
Протестующие в Ереване подошли к зданию МИД Армении
Протестующие в Ереване оттеснили полицейских и подошли к зданию МИД Армении