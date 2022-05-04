https://ria.ru/20220504/prizyvy-1786783518.html

Отставной генерал ФСБ назвал призывы ЦРУ к россиянам топорной работой

Отставной генерал ФСБ назвал призывы ЦРУ к россиянам топорной работой - РИА Новости, 04.05.2022

Отставной генерал ФСБ назвал призывы ЦРУ к россиянам топорной работой

Призывы американской разведки к гражданам России делиться с ней секретными данными - это топорная работа по принципу "авось получится", против этого найдутся... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:23

2022-05-04T13:23

2022-05-04T13:23

в мире

россия

сша

центральное разведывательное управление (цру)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Призывы американской разведки к гражданам России делиться с ней секретными данными - это топорная работа по принципу "авось получится", против этого найдутся меры, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Ранее газета Washington Post со ссылкой на официальные лица написала, что ЦРУ якобы опубликовало в соцсетях инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с разведкой США и передать ей секретную информацию о РФ. Как пишет издание, ЦРУ привело подробные инструкции, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и "не оказаться пойманными"."ЦРУ уже неоднократно использовало такой метод - призывы обращаться к ним с информацией о России. Это их стандартная деятельность. Но это элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны и провоцирование государственной измены", - сказал Михайлов.По его словам, это "топорный подход"."Американские спецслужбы принципиально отличаются тем, что все делают "в лоб", не особо озабочиваясь каким-либо пиететом. Это невысокое оперативное искусство - на авось, получится-не получится", - добавил собеседник агентства."Но нам нужно создавать условия, когда наши люди, во-первых, не будут контактировать с ЦРУ, а с другой стороны, выявлять лиц, которые все же попытаются это сделать", - отметил Михайлов.

https://ria.ru/20220328/bayden-1780518655.html

https://ria.ru/20220319/tsru-1778979970.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)