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Отставной генерал ФСБ назвал призывы ЦРУ к россиянам топорной работой - РИА Новости, 04.05.2022
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Отставной генерал ФСБ назвал призывы ЦРУ к россиянам топорной работой
Отставной генерал ФСБ назвал призывы ЦРУ к россиянам топорной работой - РИА Новости, 04.05.2022
Отставной генерал ФСБ назвал призывы ЦРУ к россиянам топорной работой
Призывы американской разведки к гражданам России делиться с ней секретными данными - это топорная работа по принципу "авось получится", против этого найдутся... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:23
2022-05-04T13:23
в мире
россия
сша
центральное разведывательное управление (цру)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Призывы американской разведки к гражданам России делиться с ней секретными данными - это топорная работа по принципу "авось получится", против этого найдутся меры, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Ранее газета Washington Post со ссылкой на официальные лица написала, что ЦРУ якобы опубликовало в соцсетях инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с разведкой США и передать ей секретную информацию о РФ. Как пишет издание, ЦРУ привело подробные инструкции, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и "не оказаться пойманными"."ЦРУ уже неоднократно использовало такой метод - призывы обращаться к ним с информацией о России. Это их стандартная деятельность. Но это элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны и провоцирование государственной измены", - сказал Михайлов.По его словам, это "топорный подход"."Американские спецслужбы принципиально отличаются тем, что все делают "в лоб", не особо озабочиваясь каким-либо пиететом. Это невысокое оперативное искусство - на авось, получится-не получится", - добавил собеседник агентства."Но нам нужно создавать условия, когда наши люди, во-первых, не будут контактировать с ЦРУ, а с другой стороны, выявлять лиц, которые все же попытаются это сделать", - отметил Михайлов.
https://ria.ru/20220328/bayden-1780518655.html
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в мире, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
13:23 04.05.2022
 
Отставной генерал ФСБ назвал призывы ЦРУ к россиянам топорной работой

Генерал-майор ФСБ в отставке Михайлов назвал призывы ЦРУ к россиянам топорной работой

© Depositphotos / michaklootwijkЛоготип ЦРУ на клавиатуре
Логотип ЦРУ на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Depositphotos / michaklootwijk
Логотип ЦРУ на клавиатуре. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Призывы американской разведки к гражданам России делиться с ней секретными данными - это топорная работа по принципу "авось получится", против этого найдутся меры, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на официальные лица написала, что ЦРУ якобы опубликовало в соцсетях инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с разведкой США и передать ей секретную информацию о РФ. Как пишет издание, ЦРУ привело подробные инструкции, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и "не оказаться пойманными".
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"ЦРУ уже неоднократно использовало такой метод - призывы обращаться к ним с информацией о России. Это их стандартная деятельность. Но это элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны и провоцирование государственной измены", - сказал Михайлов.
По его словам, это "топорный подход".
"Американские спецслужбы принципиально отличаются тем, что все делают "в лоб", не особо озабочиваясь каким-либо пиететом. Это невысокое оперативное искусство - на авось, получится-не получится", - добавил собеседник агентства.
"Но нам нужно создавать условия, когда наши люди, во-первых, не будут контактировать с ЦРУ, а с другой стороны, выявлять лиц, которые все же попытаются это сделать", - отметил Михайлов.
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В миреРоссияСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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