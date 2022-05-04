https://ria.ru/20220504/pridnestrove-1786739774.html
Глава Евросовета призвал не допустить эскалации в Приднестровье и Молдавии
Глава Евросовета призвал не допустить эскалации в Приднестровье и Молдавии - РИА Новости, 04.05.2022
Глава Евросовета призвал не допустить эскалации в Приднестровье и Молдавии
Глава Евросовета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Молдавии, призвал избегать действий, которые могут привести к эскалации в Приднестровье и в целом на... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:08
2022-05-04T11:08
2022-05-04T11:29
в мире
молдавия
евросоюз
евросовет
майя санду
шарль мишель
приднестровская молдавская республика
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БРЮССЕЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Молдавии, призвал избегать действий, которые могут привести к эскалации в Приднестровье и в целом на молдавской территории."Для нас крайне важно избежать любой эскалации, мы не думаем, что было бы разумным выступать с провокационными заявлениями по ситуации в Молдавии и Приднестровье. Мы хотим предотвратить любые инциденты, поддержать все усилия, направленные на обеспечение стабильности", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html
молдавия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, евросоюз, евросовет, майя санду, шарль мишель, приднестровская молдавская республика
11:08 04.05.2022 (обновлено: 11:29 04.05.2022)
Глава Евросовета призвал не допустить эскалации в Приднестровье и Молдавии
Глава Евросовета Мишель призвал не допустить эскалации в Приднестровье и Молдавии