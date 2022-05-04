Рейтинг@Mail.ru
Глава Евросовета призвал не допустить эскалации в Приднестровье и Молдавии - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/pridnestrove-1786739774.html
Глава Евросовета призвал не допустить эскалации в Приднестровье и Молдавии
Глава Евросовета призвал не допустить эскалации в Приднестровье и Молдавии - РИА Новости, 04.05.2022
Глава Евросовета призвал не допустить эскалации в Приднестровье и Молдавии
Глава Евросовета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Молдавии, призвал избегать действий, которые могут привести к эскалации в Приднестровье и в целом на... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:08
2022-05-04T11:29
в мире
молдавия
евросоюз
евросовет
майя санду
шарль мишель
приднестровская молдавская республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/62/1509506208_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_291e63ff5636d7659626e3b5d7c3768b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Молдавии, призвал избегать действий, которые могут привести к эскалации в Приднестровье и в целом на молдавской территории."Для нас крайне важно избежать любой эскалации, мы не думаем, что было бы разумным выступать с провокационными заявлениями по ситуации в Молдавии и Приднестровье. Мы хотим предотвратить любые инциденты, поддержать все усилия, направленные на обеспечение стабильности", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html
молдавия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150950/62/1509506208_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d8b436ba85558c8f7462f93d440fd964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евросоюз, евросовет, майя санду, шарль мишель, приднестровская молдавская республика
11:08 04.05.2022 (обновлено: 11:29 04.05.2022)
 
Глава Евросовета призвал не допустить эскалации в Приднестровье и Молдавии

Глава Евросовета Мишель призвал не допустить эскалации в Приднестровье и Молдавии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВход в здание Евросовета в Брюсселе
Вход в здание Евросовета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Вход в здание Евросовета в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Молдавии, призвал избегать действий, которые могут привести к эскалации в Приднестровье и в целом на молдавской территории.
"Для нас крайне важно избежать любой эскалации, мы не думаем, что было бы разумным выступать с провокационными заявлениями по ситуации в Молдавии и Приднестровье. Мы хотим предотвратить любые инциденты, поддержать все усилия, направленные на обеспечение стабильности", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 08:00
Приднестровье раздора: кто стоит за терактами в Тирасполе
 
В миреМолдавияЕвросоюзЕвросоветМайя СандуШарль МишельПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала