https://ria.ru/20220504/pozhary-1786772198.html
Сообщивших о виновных в природных пожарах в Красноярском крае поощрят
Сообщивших о виновных в природных пожарах в Красноярском крае поощрят - РИА Новости, 04.05.2022
Сообщивших о виновных в природных пожарах в Красноярском крае поощрят
Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил поощрять деньгами жителей, которые будут информировать о виновных в возникновении природных пожаров,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:43
2022-05-04T12:43
2022-05-04T12:43
красноярский край
пожары
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КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил поощрять деньгами жителей, которые будут информировать о виновных в возникновении природных пожаров, сообщает пресс-служба губернатора региона."Губернатор... поручил правительству региона разработать механизм поощрения граждан, которые сообщают правоохранительным органам достоверную информацию о лицах, виновных в возникновении природных пожаров, или содействуют задержанию поджигателей. Соответствующее постановление правительства края будет подписано на этой неделе", - говорится в сообщении.В связи со сложной погодной обстановкой на большей части территорий Красноярского края введен особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, проводить любые пожароопасные работы на территории населенных пунктов, в садовых и дачных обществах. Штрафы за нарушение этих требований составляют до 4 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для юридических лиц."Несмотря на ужесточение ответственности, причиной большинства природных пожаров по-прежнему являются люди. В этой ситуации мы обязаны использовать все возможные и эффективные механизмы защиты территории от огня, в том числе от палов травы, которые создают угрозу населенным пунктам. Будем поощрять бдительных граждан, которые помогут в выявлении преднамеренных поджогов", - цитирует пресс-служба слова главы краевого кабмина Юрия Лапшина.
https://ria.ru/20220502/pozhary-1786544783.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, пожары
КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил поощрять деньгами жителей, которые будут информировать о виновных в возникновении природных пожаров, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Губернатор... поручил правительству региона разработать механизм поощрения граждан, которые сообщают правоохранительным органам достоверную информацию о лицах, виновных в возникновении природных пожаров, или содействуют задержанию поджигателей. Соответствующее постановление правительства края будет подписано на этой неделе", - говорится в сообщении.
В связи со сложной погодной обстановкой на большей части территорий Красноярского края
введен особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, проводить любые пожароопасные работы на территории населенных пунктов, в садовых и дачных обществах. Штрафы за нарушение этих требований составляют до 4 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для юридических лиц.
"Несмотря на ужесточение ответственности, причиной большинства природных пожаров по-прежнему являются люди. В этой ситуации мы обязаны использовать все возможные и эффективные механизмы защиты территории от огня, в том числе от палов травы, которые создают угрозу населенным пунктам. Будем поощрять бдительных граждан, которые помогут в выявлении преднамеренных поджогов", - цитирует пресс-служба слова главы краевого кабмина Юрия Лапшина.