https://ria.ru/20220504/pozhary-1786772198.html

Сообщивших о виновных в природных пожарах в Красноярском крае поощрят

Сообщивших о виновных в природных пожарах в Красноярском крае поощрят - РИА Новости, 04.05.2022

Сообщивших о виновных в природных пожарах в Красноярском крае поощрят

Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил поощрять деньгами жителей, которые будут информировать о виновных в возникновении природных пожаров,... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:43

2022-05-04T12:43

2022-05-04T12:43

красноярский край

пожары

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КРАСНОЯРСК, 4 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс предложил поощрять деньгами жителей, которые будут информировать о виновных в возникновении природных пожаров, сообщает пресс-служба губернатора региона."Губернатор... поручил правительству региона разработать механизм поощрения граждан, которые сообщают правоохранительным органам достоверную информацию о лицах, виновных в возникновении природных пожаров, или содействуют задержанию поджигателей. Соответствующее постановление правительства края будет подписано на этой неделе", - говорится в сообщении.В связи со сложной погодной обстановкой на большей части территорий Красноярского края введен особый противопожарный режим. Жителям запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, проводить любые пожароопасные работы на территории населенных пунктов, в садовых и дачных обществах. Штрафы за нарушение этих требований составляют до 4 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч рублей для юридических лиц."Несмотря на ужесточение ответственности, причиной большинства природных пожаров по-прежнему являются люди. В этой ситуации мы обязаны использовать все возможные и эффективные механизмы защиты территории от огня, в том числе от палов травы, которые создают угрозу населенным пунктам. Будем поощрять бдительных граждан, которые помогут в выявлении преднамеренных поджогов", - цитирует пресс-служба слова главы краевого кабмина Юрия Лапшина.

https://ria.ru/20220502/pozhary-1786544783.html

красноярский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, пожары