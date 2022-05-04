Украинские власти в Запорожской области перепродают гумпомощь гражданским
Украинские власти в Запорожской области перепродают гуманитарную помощь местным жителям
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Чиновники военных администраций городов Запорожской области на подконтрольной Киеву территории незаконно присваивают гуманитарную помощь, а затем перепродают ее мирным жителям, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории зафиксированы многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для ее последующей перепродажи местному населению", - сказал он.
Мизинцев подчеркнул, что из-за подобных действий чиновников международные организации рассматривают вопрос о прекращении доставки гуманитарных грузов, как это ранее сделало румынское представительство Международного комитета Красного креста в Одесской области, где были зафиксированы массовые хищения гумпомощи.
Генерал заявляет, что подобные факты демонстрируют истинное "лицо" украинских властей, открыто выражающих бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и пренебрегающих нормами морали и международного гуманитарного права.