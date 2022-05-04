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Украинские власти в Запорожской области перепродают гумпомощь гражданским

Украинские власти в Запорожской области перепродают гумпомощь гражданским - РИА Новости, 04.05.2022

Украинские власти в Запорожской области перепродают гумпомощь гражданским

Чиновники военных администраций городов Запорожской области на подконтрольной Киеву территории незаконно присваивают гуманитарную помощь, а затем перепродают ее РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T22:20

2022-05-04T22:20

2022-05-04T22:20

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Чиновники военных администраций городов Запорожской области на подконтрольной Киеву территории незаконно присваивают гуманитарную помощь, а затем перепродают ее мирным жителям, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев подчеркнул, что из-за подобных действий чиновников международные организации рассматривают вопрос о прекращении доставки гуманитарных грузов, как это ранее сделало румынское представительство Международного комитета Красного креста в Одесской области, где были зафиксированы массовые хищения гумпомощи.Генерал заявляет, что подобные факты демонстрируют истинное "лицо" украинских властей, открыто выражающих бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и пренебрегающих нормами морали и международного гуманитарного права.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

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Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, запорожская область