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Украинские власти в Запорожской области перепродают гумпомощь гражданским - РИА Новости, 04.05.2022
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Украинские власти в Запорожской области перепродают гумпомощь гражданским
Украинские власти в Запорожской области перепродают гумпомощь гражданским - РИА Новости, 04.05.2022
Украинские власти в Запорожской области перепродают гумпомощь гражданским
Чиновники военных администраций городов Запорожской области на подконтрольной Киеву территории незаконно присваивают гуманитарную помощь, а затем перепродают ее РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T22:20
2022-05-04T22:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
запорожская область
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Чиновники военных администраций городов Запорожской области на подконтрольной Киеву территории незаконно присваивают гуманитарную помощь, а затем перепродают ее мирным жителям, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев подчеркнул, что из-за подобных действий чиновников международные организации рассматривают вопрос о прекращении доставки гуманитарных грузов, как это ранее сделало румынское представительство Международного комитета Красного креста в Одесской области, где были зафиксированы массовые хищения гумпомощи.Генерал заявляет, что подобные факты демонстрируют истинное "лицо" украинских властей, открыто выражающих бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и пренебрегающих нормами морали и международного гуманитарного права.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, запорожская область
22:20 04.05.2022
 
Украинские власти в Запорожской области перепродают гумпомощь гражданским

Украинские власти в Запорожской области перепродают гуманитарную помощь местным жителям

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Чиновники военных администраций городов Запорожской области на подконтрольной Киеву территории незаконно присваивают гуманитарную помощь, а затем перепродают ее мирным жителям, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Запорожской области на подконтрольной киевскому режиму территории зафиксированы многочисленные факты незаконного присвоения должностными лицами военных администраций городов гуманитарной помощи для ее последующей перепродажи местному населению", - сказал он.
Мизинцев подчеркнул, что из-за подобных действий чиновников международные организации рассматривают вопрос о прекращении доставки гуманитарных грузов, как это ранее сделало румынское представительство Международного комитета Красного креста в Одесской области, где были зафиксированы массовые хищения гумпомощи.
Генерал заявляет, что подобные факты демонстрируют истинное "лицо" украинских властей, открыто выражающих бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и пренебрегающих нормами морали и международного гуманитарного права.
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