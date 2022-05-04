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Экс-депутат Рады заявил о начале "присоединения" запада Украины к Польше - РИА Новости, 04.05.2022
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Экс-депутат Рады заявил о начале "присоединения" запада Украины к Польше
Экс-депутат Рады заявил о начале "присоединения" запада Украины к Польше - РИА Новости, 04.05.2022
Экс-депутат Рады заявил о начале "присоединения" запада Украины к Польше
На Западной Украине началась подготовка к вхождению в состав Польши, написал в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T03:46
2022-05-04T10:31
в мире
польша
украина
львов
илья кива
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На Западной Украине началась подготовка к вхождению в состав Польши, написал в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива.По словам экс-нардепа, Киев изменил стратегию применения вооружений, которые получает из Европы. Теперь их не перевозят в зону боевых действий, а оставляют на западе. Таким образом, формируется "новый рубеж обороны", благодаря которому удастся достигнуть аннексии этого региона Польшей, считает Кива.На прошлой неделе глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин говорил о том, что Польша намерена установить плотный военно-политический контроль над "своими историческими владениями" на западе Украины. По его словам, в Варшаве рассчитывают, что закрепление на этих территориях с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, а Польша получит в управление земли, занятые "миротворцами".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, польша, украина, львов, илья кива
03:46 04.05.2022 (обновлено: 10:31 04.05.2022)
 
Экс-депутат Рады заявил о начале "присоединения" запада Украины к Польше

Экс-депутат Рады Илья Кива сообщил о первом этапе аннексии Западной Украины Польшей

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На Западной Украине началась подготовка к вхождению в состав Польши, написал в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

"Это первый этап перед отделением и созданием "прозападной Украины" со столицей во Львове. С последующем присоединением, через референдум, к Польше", — сообщил он.

По словам экс-нардепа, Киев изменил стратегию применения вооружений, которые получает из Европы. Теперь их не перевозят в зону боевых действий, а оставляют на западе. Таким образом, формируется "новый рубеж обороны", благодаря которому удастся достигнуть аннексии этого региона Польшей, считает Кива.
На прошлой неделе глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин говорил о том, что Польша намерена установить плотный военно-политический контроль над "своими историческими владениями" на западе Украины. По его словам, в Варшаве рассчитывают, что закрепление на этих территориях с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, а Польша получит в управление земли, занятые "миротворцами".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Указатели с надписями на венгерском в Закарпатье - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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