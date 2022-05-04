https://ria.ru/20220504/polsha-1786706525.html

Экс-депутат Рады заявил о начале "присоединения" запада Украины к Польше

Экс-депутат Рады заявил о начале "присоединения" запада Украины к Польше - РИА Новости, 04.05.2022

Экс-депутат Рады заявил о начале "присоединения" запада Украины к Польше

На Западной Украине началась подготовка к вхождению в состав Польши, написал в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T03:46

2022-05-04T03:46

2022-05-04T10:31

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илья кива

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На Западной Украине началась подготовка к вхождению в состав Польши, написал в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива.По словам экс-нардепа, Киев изменил стратегию применения вооружений, которые получает из Европы. Теперь их не перевозят в зону боевых действий, а оставляют на западе. Таким образом, формируется "новый рубеж обороны", благодаря которому удастся достигнуть аннексии этого региона Польшей, считает Кива.На прошлой неделе глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин говорил о том, что Польша намерена установить плотный военно-политический контроль над "своими историческими владениями" на западе Украины. По его словам, в Варшаве рассчитывают, что закрепление на этих территориях с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, а Польша получит в управление земли, занятые "миротворцами".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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в мире, польша, украина, львов, илья кива