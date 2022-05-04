03:46 04.05.2022 (обновлено: 10:31 04.05.2022)
Экс-депутат Рады заявил о начале "присоединения" запада Украины к Польше
Экс-депутат Рады Илья Кива сообщил о первом этапе аннексии Западной Украины Польшей
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На Западной Украине началась подготовка к вхождению в состав Польши, написал в Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
"Это первый этап перед отделением и созданием "прозападной Украины" со столицей во Львове. С последующем присоединением, через референдум, к Польше", — сообщил он.
По словам экс-нардепа, Киев изменил стратегию применения вооружений, которые получает из Европы. Теперь их не перевозят в зону боевых действий, а оставляют на западе. Таким образом, формируется "новый рубеж обороны", благодаря которому удастся достигнуть аннексии этого региона Польшей, считает Кива.
На прошлой неделе глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин говорил о том, что Польша намерена установить плотный военно-политический контроль над "своими историческими владениями" на западе Украины. По его словам, в Варшаве рассчитывают, что закрепление на этих территориях с высокой степенью вероятности приведет к расколу страны, а Польша получит в управление земли, занятые "миротворцами".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.