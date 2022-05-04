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"Бессмертный полк" в Эстонии в этом году пройдет онлайн - РИА Новости, 04.05.2022
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"Бессмертный полк" в Эстонии в этом году пройдет онлайн
"Бессмертный полк" в Эстонии в этом году пройдет онлайн - РИА Новости, 04.05.2022
"Бессмертный полк" в Эстонии в этом году пройдет онлайн
В этом году акция "Бессмертный полк" в Эстонии пройдет в онлайн-формате, сообщило в среду посольство России в Таллине. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:57
2022-05-04T18:57
в мире
эстония
россия
день победы
бессмертный полк
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. В этом году акция "Бессмертный полк" в Эстонии пройдет в онлайн-формате, сообщило в среду посольство России в Таллине."В этом году "Бессмертный полк" в Эстонии пройдет в онлайн-формате. Мероприятие делает возможным сохранение памяти о доблести и героизме народа во время Великой Отечественной войны, осмысление опыта героических предков, восстановление преемственности поколений", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".Ранее полиция Эстонии объявила о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием "враждебной символики", которой считаются георгиевские ленточки, буква Z, флаги РФ и СССР, а также советская военная форма. Первоначально запрет действует до 10 мая, но при необходимости может быть продлен.
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в мире, эстония, россия, день победы, бессмертный полк
18:57 04.05.2022
 
"Бессмертный полк" в Эстонии в этом году пройдет онлайн

"Бессмертный полк" в Эстонии в этом году пройдет в онлайн-формате

© Sputnik / Вадим Анцупов / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Таллине
Участники акции Бессмертный полк в Таллине - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Sputnik / Вадим Анцупов
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Участники акции "Бессмертный полк" в Таллине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. В этом году акция "Бессмертный полк" в Эстонии пройдет в онлайн-формате, сообщило в среду посольство России в Таллине.
"В этом году "Бессмертный полк" в Эстонии пройдет в онлайн-формате. Мероприятие делает возможным сохранение памяти о доблести и героизме народа во время Великой Отечественной войны, осмысление опыта героических предков, восстановление преемственности поколений", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее полиция Эстонии объявила о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием "враждебной символики", которой считаются георгиевские ленточки, буква Z, флаги РФ и СССР, а также советская военная форма. Первоначально запрет действует до 10 мая, но при необходимости может быть продлен.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 12:41
В Эстонии запретили собрания с георгиевскими лентами и российскими флагами
 
В миреЭстонияРоссияДень ПобедыБессмертный полк
 
 
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