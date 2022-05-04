https://ria.ru/20220504/polk-1786867921.html

"Бессмертный полк" в Эстонии в этом году пройдет онлайн

"Бессмертный полк" в Эстонии в этом году пройдет онлайн - РИА Новости, 04.05.2022

"Бессмертный полк" в Эстонии в этом году пройдет онлайн

В этом году акция "Бессмертный полк" в Эстонии пройдет в онлайн-формате, сообщило в среду посольство России в Таллине. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:57

2022-05-04T18:57

2022-05-04T18:57

в мире

эстония

россия

день победы

бессмертный полк

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. В этом году акция "Бессмертный полк" в Эстонии пройдет в онлайн-формате, сообщило в среду посольство России в Таллине."В этом году "Бессмертный полк" в Эстонии пройдет в онлайн-формате. Мероприятие делает возможным сохранение памяти о доблести и героизме народа во время Великой Отечественной войны, осмысление опыта героических предков, восстановление преемственности поколений", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".Ранее полиция Эстонии объявила о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием "враждебной символики", которой считаются георгиевские ленточки, буква Z, флаги РФ и СССР, а также советская военная форма. Первоначально запрет действует до 10 мая, но при необходимости может быть продлен.

https://ria.ru/20220420/estoniya-1784464168.html

эстония

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, россия, день победы, бессмертный полк