https://ria.ru/20220504/polk-1786867921.html
"Бессмертный полк" в Эстонии в этом году пройдет онлайн
"Бессмертный полк" в Эстонии в этом году пройдет онлайн - РИА Новости, 04.05.2022
"Бессмертный полк" в Эстонии в этом году пройдет онлайн
В этом году акция "Бессмертный полк" в Эстонии пройдет в онлайн-формате, сообщило в среду посольство России в Таллине. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:57
2022-05-04T18:57
2022-05-04T18:57
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россия
день победы
бессмертный полк
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. В этом году акция "Бессмертный полк" в Эстонии пройдет в онлайн-формате, сообщило в среду посольство России в Таллине."В этом году "Бессмертный полк" в Эстонии пройдет в онлайн-формате. Мероприятие делает возможным сохранение памяти о доблести и героизме народа во время Великой Отечественной войны, осмысление опыта героических предков, восстановление преемственности поколений", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".Ранее полиция Эстонии объявила о запрете с 26 апреля по 10 мая публичных собраний с использованием "враждебной символики", которой считаются георгиевские ленточки, буква Z, флаги РФ и СССР, а также советская военная форма. Первоначально запрет действует до 10 мая, но при необходимости может быть продлен.
https://ria.ru/20220420/estoniya-1784464168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, россия, день победы, бессмертный полк
"Бессмертный полк" в Эстонии в этом году пройдет онлайн
"Бессмертный полк" в Эстонии в этом году пройдет в онлайн-формате