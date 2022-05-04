Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили шесть подстанций на железных дорогах на Украине - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/podstantsii-1786732350.html
ВС России уничтожили шесть подстанций на железных дорогах на Украине
ВС России уничтожили шесть подстанций на железных дорогах на Украине - РИА Новости, 04.05.2022
ВС России уничтожили шесть подстанций на железных дорогах на Украине
Российские военные ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожили шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, через которые украинской... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:37
2022-05-04T11:10
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
сша
львов
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786738382_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98e43d99d568c98ff153dde6d295417d.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожили шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, через которые украинской группировке войск в Донбассе поставлялись вооружения и боеприпасы производства США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подоборцы, Львов, Воловец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран", - сказал Конашенков на брифинге.
донбасс
сша
львов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков: Уничтожены шесть электроподстанций на железных дорогах Украины
Российские военные ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожили шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, через которые украинской группировке войск в Донбассе поставлялись вооружения и боеприпасы производства США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-04T10:37
true
PT2M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786738382_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4659c5f2104539ce243924865aabcdf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, сша, львов, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:37 04.05.2022 (обновлено: 11:10 04.05.2022)
 
ВС России уничтожили шесть подстанций на железных дорогах на Украине

ВС РФ уничтожили 6 подстанций на железных дорогах, по которым шло западное оружие для ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожили шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, через которые украинской группировке войск в Донбассе поставлялись вооружения и боеприпасы производства США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подоборцы, Львов, Воловец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран", - сказал Конашенков на брифинге.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассСШАЛьвовУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала