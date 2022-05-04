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ВС России уничтожили шесть подстанций на железных дорогах на Украине
ВС России уничтожили шесть подстанций на железных дорогах на Украине - РИА Новости, 04.05.2022
ВС России уничтожили шесть подстанций на железных дорогах на Украине
Российские военные ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожили шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, через которые украинской... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:37
2022-05-04T10:37
2022-05-04T11:10
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
сша
львов
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожили шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, через которые украинской группировке войск в Донбассе поставлялись вооружения и боеприпасы производства США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подоборцы, Львов, Воловец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран", - сказал Конашенков на брифинге.
донбасс
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков: Уничтожены шесть электроподстанций на железных дорогах Украины
Российские военные ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожили шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, через которые украинской группировке войск в Донбассе поставлялись вооружения и боеприпасы производства США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-05-04T10:37
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донбасс, сша, львов, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:37 04.05.2022 (обновлено: 11:10 04.05.2022)
ВС России уничтожили шесть подстанций на железных дорогах на Украине
ВС РФ уничтожили 6 подстанций на железных дорогах, по которым шло западное оружие для ВСУ