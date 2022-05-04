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ВС России уничтожили шесть подстанций на железных дорогах на Украине

ВС России уничтожили шесть подстанций на железных дорогах на Украине - РИА Новости, 04.05.2022

ВС России уничтожили шесть подстанций на железных дорогах на Украине

Российские военные ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожили шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, через которые украинской... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:37

2022-05-04T10:37

2022-05-04T11:10

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

сша

львов

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские военные ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожили шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, через которые украинской группировке войск в Донбассе поставлялись вооружения и боеприпасы производства США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подоборцы, Львов, Воловец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран", - сказал Конашенков на брифинге.

донбасс

сша

львов

украина

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Ольга Маркова

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Конашенков: Уничтожены шесть электроподстанций на железных дорогах Украины Российские военные ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожили шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, через которые украинской группировке войск в Донбассе поставлялись вооружения и боеприпасы производства США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-05-04T10:37 true PT2M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донбасс, сша, львов, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков