https://ria.ru/20220504/podderzhka-1786806731.html

Поддержка семей охватит более десяти миллионов детей, заявил Котяков

Поддержка семей охватит более десяти миллионов детей, заявил Котяков - РИА Новости, 04.05.2022

Поддержка семей охватит более десяти миллионов детей, заявил Котяков

Система поддержки семей будет охватывать более 10 миллионов детей в России, объем расходов на нее в год составит 1,2 триллиона рублей, заявил глава Минтруда... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:26

2022-05-04T14:26

2022-05-04T14:27

общество

россия

владимир путин

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Система поддержки семей будет охватывать более 10 миллионов детей в России, объем расходов на нее в год составит 1,2 триллиона рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.Он поблагодарил главу государства за поручение по созданию целостной системы поддержки семей с детьми."В целом, когда мы посмотрим на всю систему, мы оцениваем, что она будет охватывать более 10 миллионов детей, воспитывающихся в семьях, испытывающих определенные сложности, финансовые сложности в том числе. Общий объем расходов на эту систему в год будет составлять 1,2 триллиона рублей", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Министр также отметил, что выплатой на детей от 8 до 17 лет будут охвачены более пяти миллионов детей, на нее направят порядка 506 миллиардов рублей.Котяков также рассказал Путину, что перевод на проактивное по одному заявлению предоставление всех мер поддержки, включая уровень субъектов, предполагается к концу 2024 года. До конца 2022 года Минтруд планирует перевести все основные меры социальной поддержки на федеральный уровень.

https://ria.ru/20220504/bezrabotitsa-1786793213.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, владимир путин, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)