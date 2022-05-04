https://ria.ru/20220504/plennyy-1786864429.html

Пленный украинец призвал сослуживцев сложить оружие

Пленный украинец призвал сослуживцев сложить оружие - РИА Новости, 04.05.2022

Пленный украинец призвал сослуживцев сложить оружие

Украинским военным стоит складывать оружие и не выполнять приказы своего командования, бросающего подчиненных на произвол судьбы, заявили РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:36

2022-05-04T18:36

2022-05-04T20:46

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СВАТОВО (ЛНР), 4 мая – РИА Новости. Украинским военным стоит складывать оружие и не выполнять приказы своего командования, бросающего подчиненных на произвол судьбы, заявили РИА Новости военнослужащие, попавшие в плен к Луганской народной республике.Другой украинский военный Владимир Сокур рассказал, как их завезли в лес ночью и сказали копать окопы."Тридцать человек – две лопаты. У нас было у каждого по автомату, но мы попали под такой обстрел, что не могли поднять головы… Командиры наши исчезли, не сказали – отходить или куда. Поддержки не было у нас никакой. Поэтому взяли нас в кольцо, и мы попали в плен. Так что советую вам: смотрите, как слушать командиров наших и как выполнять приказы, думайте головами", - сказал он.Украинский военный Андрей Пронин, который также попал в плен к ЛНР, призвал своих сослуживцев "сбавить обороты". "Мы сейчас погибаем, как пушечное мясо. Здесь гибнут простые пацаны, старики, дети. Так что – нет, пусть политики разбираются со всем этим навалом. Люди гибнут – это глупо. Кто будет строить? Политики или мертвые встанут и будут собирать, камни и ворота зарывать? Так что нет, господа умники, давайте вы сами", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Сложите оружие, идите домой" – обращение украинских военнопленных к сослуживцам Попавшие в плен к силам ЛНР украинские военные обратились к сослуживцам: "Смотрите, как слушать командиров наших и как выполнять приказы, думайте головами" - "Складывайте оружие – идите домой". 2022-05-04T18:36 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, украина, в мире, ситуация в днр и лнр