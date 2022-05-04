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Командир "Айдара" руководил бизнесом на пленных жителях Луганской области

Командир "Айдара" руководил бизнесом на пленных жителях Луганской области - РИА Новости, 04.05.2022

Командир "Айдара" руководил бизнесом на пленных жителях Луганской области

Члены украинского неонацистского батальона "Айдар" во время карательной операции в 2014 году за выкуп отпускали из тюрьмы задержанных ими жителей Луганской... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:01

2022-05-04T16:01

2022-05-04T16:01

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ХЕРСОН, 4 мая - РИА Новости. Члены украинского неонацистского батальона "Айдар" во время карательной операции в 2014 году за выкуп отпускали из тюрьмы задержанных ими жителей Луганской области, а руководил этим "промыслом" командир батальона Сергей Мельничук, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который задержан и дает показания российским силовикам.По словам Баштанника, в начале июня 2014 года колонна украинской бронетехники шла по городу Старобельску, но местные жители перекрыли ей дорогу, не пропуская дальше. "Айдаровцы" во главе с начальником штаба батальона Валентином Лихолитом забрали наиболее активных протестующих, привезли в село Половинкино Старобельского района и посадили в подвал."Держали где-то дня три-четыре. В это время приходила родня, жены задержанных. Договаривались с комбатом Мельничуком, чтобы их выпустили за деньги. Где-то на четвертый день их выпустили [за выкуп]", - сказал Баштанник.База батальона "Айдар" с тайной тюрьмой располагалась на площадях бывшего колбасного завода около села Половинкино. Боевики специально выбрали базу, находящуюся за пределами деревни - подальше от посторонних глаз.В коптильне этого цеха была устроена тюрьма для ополченцев ЛНР и сочувствующих. По свидетельству местных жителей, в тюрьму также попадали случайные люди, а также бизнесмены, у которых "айдаровцы" вымогали деньги.Власти Луганской народной республики после освобождения территории ЛНР начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы "Айдара", сообщила РИА Новости ранее первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных этой тюрьмы. "Айдаровцы" держали узников в нечеловеческих условиях и практиковали там жестокие пытки. Любимым развлечением "айдаровцев" было "пощекотать сепара" - воткнуть ополченцу под кожу шило и щекотать им ребра, рассказывал ополченец Алексей с позывным "Тихий".А автомеханик из деревни Георгиевка в окрестностях Луганска Дмитрий Курляндский вспомнил, что, находясь в этой тюрьме в июне 2014 года, видел, как одному ополченцу "айдаровцы" вырезали на груди ножом слово "сепар".Размах бесчинств "айдаровцев" в свое время дошел до такой степени, что на него вынужден был обратить внимание киевский режим: главная военная прокуратура Украины в 2016 году задержала Лихолита. Его обвинили в грабежах и разбойных нападениях в зоне карательной операции на Донбассе в 2014-2015 годах. Позже апелляционный суд Киева отпустил Лихолита на поруки депутатов Верховной рады.

https://ria.ru/20220502/aydar-1786571767.html

https://ria.ru/20220503/opolchentsy-1786602594.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, луганск, старобельск, валентин лихолит, анна сорока, верховная рада украины