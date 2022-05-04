https://ria.ru/20220504/plennye-1786829755.html
Командир "Айдара" руководил бизнесом на пленных жителях Луганской области
Командир "Айдара" руководил бизнесом на пленных жителях Луганской области - РИА Новости, 04.05.2022
Командир "Айдара" руководил бизнесом на пленных жителях Луганской области
Члены украинского неонацистского батальона "Айдар" во время карательной операции в 2014 году за выкуп отпускали из тюрьмы задержанных ими жителей Луганской... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:01
2022-05-04T16:01
2022-05-04T16:01
в мире
луганская народная республика
луганск
старобельск
валентин лихолит
анна сорока
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151588/83/1515888354_0:85:3489:2048_1920x0_80_0_0_e5551f5fa65dca686c6d774ed8f1346f.jpg
ХЕРСОН, 4 мая - РИА Новости. Члены украинского неонацистского батальона "Айдар" во время карательной операции в 2014 году за выкуп отпускали из тюрьмы задержанных ими жителей Луганской области, а руководил этим "промыслом" командир батальона Сергей Мельничук, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который задержан и дает показания российским силовикам.По словам Баштанника, в начале июня 2014 года колонна украинской бронетехники шла по городу Старобельску, но местные жители перекрыли ей дорогу, не пропуская дальше. "Айдаровцы" во главе с начальником штаба батальона Валентином Лихолитом забрали наиболее активных протестующих, привезли в село Половинкино Старобельского района и посадили в подвал."Держали где-то дня три-четыре. В это время приходила родня, жены задержанных. Договаривались с комбатом Мельничуком, чтобы их выпустили за деньги. Где-то на четвертый день их выпустили [за выкуп]", - сказал Баштанник.База батальона "Айдар" с тайной тюрьмой располагалась на площадях бывшего колбасного завода около села Половинкино. Боевики специально выбрали базу, находящуюся за пределами деревни - подальше от посторонних глаз.В коптильне этого цеха была устроена тюрьма для ополченцев ЛНР и сочувствующих. По свидетельству местных жителей, в тюрьму также попадали случайные люди, а также бизнесмены, у которых "айдаровцы" вымогали деньги.Власти Луганской народной республики после освобождения территории ЛНР начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы "Айдара", сообщила РИА Новости ранее первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных этой тюрьмы. "Айдаровцы" держали узников в нечеловеческих условиях и практиковали там жестокие пытки. Любимым развлечением "айдаровцев" было "пощекотать сепара" - воткнуть ополченцу под кожу шило и щекотать им ребра, рассказывал ополченец Алексей с позывным "Тихий".А автомеханик из деревни Георгиевка в окрестностях Луганска Дмитрий Курляндский вспомнил, что, находясь в этой тюрьме в июне 2014 года, видел, как одному ополченцу "айдаровцы" вырезали на груди ножом слово "сепар".Размах бесчинств "айдаровцев" в свое время дошел до такой степени, что на него вынужден был обратить внимание киевский режим: главная военная прокуратура Украины в 2016 году задержала Лихолита. Его обвинили в грабежах и разбойных нападениях в зоне карательной операции на Донбассе в 2014-2015 годах. Позже апелляционный суд Киева отпустил Лихолита на поруки депутатов Верховной рады.
https://ria.ru/20220502/aydar-1786571767.html
https://ria.ru/20220503/opolchentsy-1786602594.html
луганская народная республика
луганск
старобельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151588/83/1515888354_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_3ed28c57478749523e81a7b93f1532a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, луганск, старобельск, валентин лихолит, анна сорока, верховная рада украины
Командир "Айдара" руководил бизнесом на пленных жителях Луганской области
Экс-боевик "Айдара": командир батальона руководил бизнесом на пленных мирных жителях
ХЕРСОН, 4 мая - РИА Новости. Члены украинского неонацистского батальона "Айдар" во время карательной операции в 2014 году за выкуп отпускали из тюрьмы задержанных ими жителей Луганской области, а руководил этим "промыслом" командир батальона Сергей Мельничук, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который задержан и дает показания российским силовикам.
По словам Баштанника, в начале июня 2014 года колонна украинской бронетехники шла по городу Старобельску
, но местные жители перекрыли ей дорогу, не пропуская дальше. "Айдаровцы" во главе с начальником штаба батальона Валентином Лихолитом
забрали наиболее активных протестующих, привезли в село Половинкино Старобельского района и посадили в подвал.
"Держали где-то дня три-четыре. В это время приходила родня, жены задержанных. Договаривались с комбатом Мельничуком, чтобы их выпустили за деньги. Где-то на четвертый день их выпустили [за выкуп]", - сказал Баштанник.
База батальона "Айдар" с тайной тюрьмой располагалась на площадях бывшего колбасного завода около села Половинкино. Боевики специально выбрали базу, находящуюся за пределами деревни - подальше от посторонних глаз.
В коптильне этого цеха была устроена тюрьма для ополченцев ЛНР
и сочувствующих. По свидетельству местных жителей, в тюрьму также попадали случайные люди, а также бизнесмены, у которых "айдаровцы" вымогали деньги.
Власти Луганской народной республики после освобождения территории ЛНР начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы "Айдара", сообщила РИА Новости ранее первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока
.
РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных этой тюрьмы. "Айдаровцы" держали узников в нечеловеческих условиях и практиковали там жестокие пытки. Любимым развлечением "айдаровцев" было "пощекотать сепара" - воткнуть ополченцу под кожу шило и щекотать им ребра, рассказывал ополченец Алексей с позывным "Тихий".
А автомеханик из деревни Георгиевка в окрестностях Луганска
Дмитрий Курляндский вспомнил, что, находясь в этой тюрьме в июне 2014 года, видел, как одному ополченцу "айдаровцы" вырезали на груди ножом слово "сепар".
Размах бесчинств "айдаровцев" в свое время дошел до такой степени, что на него вынужден был обратить внимание киевский режим: главная военная прокуратура Украины
в 2016 году задержала Лихолита. Его обвинили в грабежах и разбойных нападениях в зоне карательной операции на Донбассе
в 2014-2015 годах. Позже апелляционный суд Киева
отпустил Лихолита на поруки депутатов Верховной рады
.