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Командир "Айдара" руководил бизнесом на пленных жителях Луганской области - РИА Новости, 04.05.2022
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Командир "Айдара" руководил бизнесом на пленных жителях Луганской области
Командир "Айдара" руководил бизнесом на пленных жителях Луганской области - РИА Новости, 04.05.2022
Командир "Айдара" руководил бизнесом на пленных жителях Луганской области
Члены украинского неонацистского батальона "Айдар" во время карательной операции в 2014 году за выкуп отпускали из тюрьмы задержанных ими жителей Луганской... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:01
2022-05-04T16:01
в мире
луганская народная республика
луганск
старобельск
валентин лихолит
анна сорока
верховная рада украины
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ХЕРСОН, 4 мая - РИА Новости. Члены украинского неонацистского батальона "Айдар" во время карательной операции в 2014 году за выкуп отпускали из тюрьмы задержанных ими жителей Луганской области, а руководил этим "промыслом" командир батальона Сергей Мельничук, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который задержан и дает показания российским силовикам.По словам Баштанника, в начале июня 2014 года колонна украинской бронетехники шла по городу Старобельску, но местные жители перекрыли ей дорогу, не пропуская дальше. "Айдаровцы" во главе с начальником штаба батальона Валентином Лихолитом забрали наиболее активных протестующих, привезли в село Половинкино Старобельского района и посадили в подвал."Держали где-то дня три-четыре. В это время приходила родня, жены задержанных. Договаривались с комбатом Мельничуком, чтобы их выпустили за деньги. Где-то на четвертый день их выпустили [за выкуп]", - сказал Баштанник.База батальона "Айдар" с тайной тюрьмой располагалась на площадях бывшего колбасного завода около села Половинкино. Боевики специально выбрали базу, находящуюся за пределами деревни - подальше от посторонних глаз.В коптильне этого цеха была устроена тюрьма для ополченцев ЛНР и сочувствующих. По свидетельству местных жителей, в тюрьму также попадали случайные люди, а также бизнесмены, у которых "айдаровцы" вымогали деньги.Власти Луганской народной республики после освобождения территории ЛНР начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы "Айдара", сообщила РИА Новости ранее первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных этой тюрьмы. "Айдаровцы" держали узников в нечеловеческих условиях и практиковали там жестокие пытки. Любимым развлечением "айдаровцев" было "пощекотать сепара" - воткнуть ополченцу под кожу шило и щекотать им ребра, рассказывал ополченец Алексей с позывным "Тихий".А автомеханик из деревни Георгиевка в окрестностях Луганска Дмитрий Курляндский вспомнил, что, находясь в этой тюрьме в июне 2014 года, видел, как одному ополченцу "айдаровцы" вырезали на груди ножом слово "сепар".Размах бесчинств "айдаровцев" в свое время дошел до такой степени, что на него вынужден был обратить внимание киевский режим: главная военная прокуратура Украины в 2016 году задержала Лихолита. Его обвинили в грабежах и разбойных нападениях в зоне карательной операции на Донбассе в 2014-2015 годах. Позже апелляционный суд Киева отпустил Лихолита на поруки депутатов Верховной рады.
https://ria.ru/20220502/aydar-1786571767.html
https://ria.ru/20220503/opolchentsy-1786602594.html
луганская народная республика
луганск
старобельск
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в мире, луганская народная республика, луганск, старобельск, валентин лихолит, анна сорока, верховная рада украины
16:01 04.05.2022
 
Командир "Айдара" руководил бизнесом на пленных жителях Луганской области

Экс-боевик "Айдара": командир батальона руководил бизнесом на пленных мирных жителях

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБоевики батальона "Айдар"
Боевики батальона Айдар - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Боевики батальона "Айдар". Архивное фото
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ХЕРСОН, 4 мая - РИА Новости. Члены украинского неонацистского батальона "Айдар" во время карательной операции в 2014 году за выкуп отпускали из тюрьмы задержанных ими жителей Луганской области, а руководил этим "промыслом" командир батальона Сергей Мельничук, рассказал РИА Новости бывший боевик "Айдара" Виталий Баштанник, который задержан и дает показания российским силовикам.
По словам Баштанника, в начале июня 2014 года колонна украинской бронетехники шла по городу Старобельску, но местные жители перекрыли ей дорогу, не пропуская дальше. "Айдаровцы" во главе с начальником штаба батальона Валентином Лихолитом забрали наиболее активных протестующих, привезли в село Половинкино Старобельского района и посадили в подвал.
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"Держали где-то дня три-четыре. В это время приходила родня, жены задержанных. Договаривались с комбатом Мельничуком, чтобы их выпустили за деньги. Где-то на четвертый день их выпустили [за выкуп]", - сказал Баштанник.
База батальона "Айдар" с тайной тюрьмой располагалась на площадях бывшего колбасного завода около села Половинкино. Боевики специально выбрали базу, находящуюся за пределами деревни - подальше от посторонних глаз.
В коптильне этого цеха была устроена тюрьма для ополченцев ЛНР и сочувствующих. По свидетельству местных жителей, в тюрьму также попадали случайные люди, а также бизнесмены, у которых "айдаровцы" вымогали деньги.
Власти Луганской народной республики после освобождения территории ЛНР начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы "Айдара", сообщила РИА Новости ранее первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
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РИА Новости уже публиковало свидетельские показания бывших заключенных этой тюрьмы. "Айдаровцы" держали узников в нечеловеческих условиях и практиковали там жестокие пытки. Любимым развлечением "айдаровцев" было "пощекотать сепара" - воткнуть ополченцу под кожу шило и щекотать им ребра, рассказывал ополченец Алексей с позывным "Тихий".
А автомеханик из деревни Георгиевка в окрестностях Луганска Дмитрий Курляндский вспомнил, что, находясь в этой тюрьме в июне 2014 года, видел, как одному ополченцу "айдаровцы" вырезали на груди ножом слово "сепар".
Размах бесчинств "айдаровцев" в свое время дошел до такой степени, что на него вынужден был обратить внимание киевский режим: главная военная прокуратура Украины в 2016 году задержала Лихолита. Его обвинили в грабежах и разбойных нападениях в зоне карательной операции на Донбассе в 2014-2015 годах. Позже апелляционный суд Киева отпустил Лихолита на поруки депутатов Верховной рады.
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганскСтаробельскВалентин ЛихолитАнна СорокаВерховная Рада Украины
 
 
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