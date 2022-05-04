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Украинский военнопленный призвал не бояться сдаваться российским военным - РИА Новости, 04.05.2022
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Украинский военнопленный призвал не бояться сдаваться российским военным
Украинский военнопленный призвал не бояться сдаваться российским военным - РИА Новости, 04.05.2022
Украинский военнопленный призвал не бояться сдаваться российским военным
Украинский пленный рассказал о человеческом отношении к нему со стороны российских военных и призвал не бояться сдаваться Вооруженным силам РФ, соответствующие... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:59
2022-05-04T10:20
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Украинский пленный рассказал о человеческом отношении к нему со стороны российских военных и призвал не бояться сдаваться Вооруженным силам РФ, соответствующие видеокадры предоставлены Минобороны России."Лежал, не мог ничего… контуженный, глаза открыл: уже темно, дождь шел. Потом слышу голоса, хотел кричать, получилось все-таки, ребята меня вытащили… ваши ребята. Привели, посадили, дали вот эту курточку, говорят, она хоть мокрая, но хоть чуть-чуть от ветра… дали воды попить", - рассказывает военнопленный Александр.Его напоили чаем, дали чистую сухую футболку и трусы. "Я сколько был здесь, я был або (или – ред.) дядя Саша, або Александр Михайлович. Это и есть воспитание", - сказал он.Александр утверждает, что ни разу на него никто не ругался, все относились по-человечески. "Не бойтесь сдаваться, ребята, никто вас, как рассказывают, не убивает… всё нормально, все хорошо, отношение по-человечески", - заключил он.Другой военнопленный рассказал о нравах в армии Украины."Находясь в расположении вблизи дач, разбирали гражданские дачи на стройматериалы. Но так как… до нас там находилась 28-я бригада, были они уже разграблены… довольствовались уже малым", - заявил Николай Алексеенко.По его словам, подобные приказы отдавали командиры рот со словами "вам надо, идите и снимайте". Железные двери солдаты использовали, чтобы улучшить жилищные условия в блиндажах, отметил пленный.При этом их подразделение находилось "в довольно-таки благоприятных условиях" в частном доме с ванной в Новотроицком, добавил он.
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
09:59 04.05.2022 (обновлено: 10:20 04.05.2022)
 
Украинский военнопленный призвал не бояться сдаваться российским военным

Украинский военнопленный рассказал о человеческом отношении к нему со стороны ВС России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Украинский пленный рассказал о человеческом отношении к нему со стороны российских военных и призвал не бояться сдаваться Вооруженным силам РФ, соответствующие видеокадры предоставлены Минобороны России.
"Лежал, не мог ничего… контуженный, глаза открыл: уже темно, дождь шел. Потом слышу голоса, хотел кричать, получилось все-таки, ребята меня вытащили… ваши ребята. Привели, посадили, дали вот эту курточку, говорят, она хоть мокрая, но хоть чуть-чуть от ветра… дали воды попить", - рассказывает военнопленный Александр.
Его напоили чаем, дали чистую сухую футболку и трусы. "Я сколько был здесь, я был або (или – ред.) дядя Саша, або Александр Михайлович. Это и есть воспитание", - сказал он.
Александр утверждает, что ни разу на него никто не ругался, все относились по-человечески. "Не бойтесь сдаваться, ребята, никто вас, как рассказывают, не убивает… всё нормально, все хорошо, отношение по-человечески", - заключил он.
Другой военнопленный рассказал о нравах в армии Украины.
"Находясь в расположении вблизи дач, разбирали гражданские дачи на стройматериалы. Но так как… до нас там находилась 28-я бригада, были они уже разграблены… довольствовались уже малым", - заявил Николай Алексеенко.
По-людски разговаривали – украинские пленные об отношении к ним российских военных - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 14:22
Украинские пленные рассказали о корректном отношении российских военных
По его словам, подобные приказы отдавали командиры рот со словами "вам надо, идите и снимайте". Железные двери солдаты использовали, чтобы улучшить жилищные условия в блиндажах, отметил пленный.
При этом их подразделение находилось "в довольно-таки благоприятных условиях" в частном доме с ванной в Новотроицком, добавил он.
 
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