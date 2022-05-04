https://ria.ru/20220504/plennye-1786726407.html

Украинский военнопленный призвал не бояться сдаваться российским военным

Украинский военнопленный призвал не бояться сдаваться российским военным - РИА Новости, 04.05.2022

Украинский военнопленный призвал не бояться сдаваться российским военным

Украинский пленный рассказал о человеческом отношении к нему со стороны российских военных и призвал не бояться сдаваться Вооруженным силам РФ, соответствующие... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:59

2022-05-04T09:59

2022-05-04T10:20

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Украинский пленный рассказал о человеческом отношении к нему со стороны российских военных и призвал не бояться сдаваться Вооруженным силам РФ, соответствующие видеокадры предоставлены Минобороны России."Лежал, не мог ничего… контуженный, глаза открыл: уже темно, дождь шел. Потом слышу голоса, хотел кричать, получилось все-таки, ребята меня вытащили… ваши ребята. Привели, посадили, дали вот эту курточку, говорят, она хоть мокрая, но хоть чуть-чуть от ветра… дали воды попить", - рассказывает военнопленный Александр.Его напоили чаем, дали чистую сухую футболку и трусы. "Я сколько был здесь, я был або (или – ред.) дядя Саша, або Александр Михайлович. Это и есть воспитание", - сказал он.Александр утверждает, что ни разу на него никто не ругался, все относились по-человечески. "Не бойтесь сдаваться, ребята, никто вас, как рассказывают, не убивает… всё нормально, все хорошо, отношение по-человечески", - заключил он.Другой военнопленный рассказал о нравах в армии Украины."Находясь в расположении вблизи дач, разбирали гражданские дачи на стройматериалы. Но так как… до нас там находилась 28-я бригада, были они уже разграблены… довольствовались уже малым", - заявил Николай Алексеенко.По его словам, подобные приказы отдавали командиры рот со словами "вам надо, идите и снимайте". Железные двери солдаты использовали, чтобы улучшить жилищные условия в блиндажах, отметил пленный.При этом их подразделение находилось "в довольно-таки благоприятных условиях" в частном доме с ванной в Новотроицком, добавил он.

https://ria.ru/20220502/plennye-1786543822.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф