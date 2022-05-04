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В Кремле назвали позицию Украины на переговорах непоследовательной - РИА Новости, 04.05.2022
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В Кремле назвали позицию Украины на переговорах непоследовательной
В Кремле назвали позицию Украины на переговорах непоследовательной - РИА Новости, 04.05.2022
В Кремле назвали позицию Украины на переговорах непоследовательной
В Кремле фиксируют сообщения о желании Киева выйти из переговорного процесса, непоследовательность украинских переговорщиков неоднократно констатировалась... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:38
2022-05-04T13:38
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Кремле фиксируют сообщения о желании Киева выйти из переговорного процесса, непоследовательность украинских переговорщиков неоднократно констатировалась Россией на самых различных уровнях, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На переговорном треке по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот. И непоследовательность украинской стороны также неоднократно констатировалась нами на самых различных уровнях. Они каждый день меняют свою позицию, но всё чаще и чаще звучат такие заявления из Киева. Да, мы это тоже фиксируем", - ответил Песков на вопрос журналистов о планах выхода Украины из переговорного процесса.При этом в Кремле к такой непоследовательной позиции переговорщиков относятся негативно, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера."Это не вселяет уверенность в то, что этот переговорный процесс может каким-то образом результативно закончиться", - добавил Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков
13:38 04.05.2022
 
В Кремле назвали позицию Украины на переговорах непоследовательной

Пресс-секретарь Песков: в Кремле фиксируют сообщения о желании Киева выйти из переговоров

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Кремле фиксируют сообщения о желании Киева выйти из переговорного процесса, непоследовательность украинских переговорщиков неоднократно констатировалась Россией на самых различных уровнях, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На переговорном треке по-прежнему вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот. И непоследовательность украинской стороны также неоднократно констатировалась нами на самых различных уровнях. Они каждый день меняют свою позицию, но всё чаще и чаще звучат такие заявления из Киева. Да, мы это тоже фиксируем", - ответил Песков на вопрос журналистов о планах выхода Украины из переговорного процесса.
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При этом в Кремле к такой непоследовательной позиции переговорщиков относятся негативно, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
"Это не вселяет уверенность в то, что этот переговорный процесс может каким-то образом результативно закончиться", - добавил Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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