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Власти Пекина изменят срок карантина для прибывающих из-за рубежа - РИА Новости, 04.05.2022
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Туризм
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Власти Пекина изменят срок карантина для прибывающих из-за рубежа
Власти Пекина изменят срок карантина для прибывающих из-за рубежа - РИА Новости, 04.05.2022
Власти Пекина изменят срок карантина для прибывающих из-за рубежа
Власти Пекина из-за вспышки коронавируса изменили продолжительность карантина для прибывающих в город, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:40
2022-05-04T17:40
туризм
туризм
китай
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пекин
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ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости. Власти Пекина из-за вспышки коронавируса изменили продолжительность карантина для прибывающих в город, сообщает Центральное телевидение Китая.Отмечается, что сроки обязательной изоляции будут скорректированы: двухнедельный централизованный карантин будет заменен десятидневным, к которому прибавится семидневный — дома.Власти Китая с начала пандемии придерживаются политики "нулевой терпимости" к вирусу, поэтому даже при не особо высоких показателях заболеваемости вводят строгие противоэпидемиологические меры. Они закрывают на карантин целые районы и даже города, въехать в Китай из-за границы по-прежнему крайне сложно. Для российских туристов Китай сейчас закрыт, попасть туда могут только отдельные категории граждан. Регулярных рейсов между двумя странами нет, визы не выдаются. Визитеры должны сдать ПЦР-тест, анализ на антитела и пройти карантин.
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туризм, китай, новости - туризм, пекин, туристы
17:40 04.05.2022
 
Власти Пекина изменят срок карантина для прибывающих из-за рубежа

Власти Пекина сокращают срок централизованного карантина для прибывающих из-за рубежа

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаКрасные флаги на улице Пекина
Красные флаги на улице Пекина - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости. Власти Пекина из-за вспышки коронавируса изменили продолжительность карантина для прибывающих в город, сообщает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что сроки обязательной изоляции будут скорректированы: двухнедельный централизованный карантин будет заменен десятидневным, к которому прибавится семидневный — дома.
Власти Китая с начала пандемии придерживаются политики "нулевой терпимости" к вирусу, поэтому даже при не особо высоких показателях заболеваемости вводят строгие противоэпидемиологические меры. Они закрывают на карантин целые районы и даже города, въехать в Китай из-за границы по-прежнему крайне сложно.
Для российских туристов Китай сейчас закрыт, попасть туда могут только отдельные категории граждан. Регулярных рейсов между двумя странами нет, визы не выдаются. Визитеры должны сдать ПЦР-тест, анализ на антитела и пройти карантин.
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