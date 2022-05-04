https://ria.ru/20220504/pekin-1786822252.html

Власти Пекина изменят срок карантина для прибывающих из-за рубежа

Власти Пекина изменят срок карантина для прибывающих из-за рубежа - РИА Новости, 04.05.2022

Власти Пекина изменят срок карантина для прибывающих из-за рубежа

Власти Пекина из-за вспышки коронавируса изменили продолжительность карантина для прибывающих в город, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:40

2022-05-04T17:40

2022-05-04T17:40

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ПЕКИН, 4 мая — РИА Новости. Власти Пекина из-за вспышки коронавируса изменили продолжительность карантина для прибывающих в город, сообщает Центральное телевидение Китая.Отмечается, что сроки обязательной изоляции будут скорректированы: двухнедельный централизованный карантин будет заменен десятидневным, к которому прибавится семидневный — дома.Власти Китая с начала пандемии придерживаются политики "нулевой терпимости" к вирусу, поэтому даже при не особо высоких показателях заболеваемости вводят строгие противоэпидемиологические меры. Они закрывают на карантин целые районы и даже города, въехать в Китай из-за границы по-прежнему крайне сложно. Для российских туристов Китай сейчас закрыт, попасть туда могут только отдельные категории граждан. Регулярных рейсов между двумя странами нет, визы не выдаются. Визитеры должны сдать ПЦР-тест, анализ на антитела и пройти карантин.

https://ria.ru/20191111/1560637852.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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