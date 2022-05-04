https://ria.ru/20220504/otvet-1786787667.html

Песков заявил, что указ об ответных мерах подлежит безусловному исполнению

Песков заявил, что указ об ответных мерах подлежит безусловному исполнению - РИА Новости, 04.05.2022

Песков заявил, что указ об ответных мерах подлежит безусловному исполнению

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил появления дополнительных актов, регулирующих наказание за неисполнение указа главы государства о... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:35

2022-05-04T13:35

2022-05-04T14:29

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил появления дополнительных актов, регулирующих наказание за неисполнение указа главы государства о контрсанкциях.Журналисты поинтересовались у Пескова, предполагается ли такая ответственность.Еще один вопрос касался того, могут ли под ответные санкции попасть частные иностранные компании."Конечно. Там и физлица, и юрлица. Форма собственности значения не имеет", — ответил Песков.Все детали указа будут определяться правительством, добавил он.Накануне Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах против недружественных стран. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции, а также вывозить из страны сырье и продукцию в пользу таких лиц. Перечень соответствующих лиц должно представить правительство.

https://ria.ru/20220504/kompanii-1786739042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков