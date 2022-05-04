Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что указ об ответных мерах подлежит безусловному исполнению - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/otvet-1786787667.html
Песков заявил, что указ об ответных мерах подлежит безусловному исполнению
Песков заявил, что указ об ответных мерах подлежит безусловному исполнению - РИА Новости, 04.05.2022
Песков заявил, что указ об ответных мерах подлежит безусловному исполнению
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил появления дополнительных актов, регулирующих наказание за неисполнение указа главы государства о... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:35
2022-05-04T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
владимир путин
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777407990_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_8d0fb454db6aef9140f564e2b6d66138.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил появления дополнительных актов, регулирующих наказание за неисполнение указа главы государства о контрсанкциях.Журналисты поинтересовались у Пескова, предполагается ли такая ответственность.Еще один вопрос касался того, могут ли под ответные санкции попасть частные иностранные компании."Конечно. Там и физлица, и юрлица. Форма собственности значения не имеет", — ответил Песков.Все детали указа будут определяться правительством, добавил он.Накануне Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах против недружественных стран. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции, а также вывозить из страны сырье и продукцию в пользу таких лиц. Перечень соответствующих лиц должно представить правительство.
https://ria.ru/20220504/kompanii-1786739042.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777405729_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_95737703b9c172d437a6a2a0efe7a4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков
13:35 04.05.2022 (обновлено: 14:29 04.05.2022)
 
Песков заявил, что указ об ответных мерах подлежит безусловному исполнению

Песков допустил возможность наказания за неисполнение указа о контрсанкциях

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил появления дополнительных актов, регулирующих наказание за неисполнение указа главы государства о контрсанкциях.
Журналисты поинтересовались у Пескова, предполагается ли такая ответственность.

"В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами регулироваться. Тут точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речи не идет. Но, естественно, указ подлежит безусловному исполнению", — сказал на это пресс-секретарь.

Еще один вопрос касался того, могут ли под ответные санкции попасть частные иностранные компании.
"Конечно. Там и физлица, и юрлица. Форма собственности значения не имеет", — ответил Песков.
Все детали указа будут определяться правительством, добавил он.
Накануне Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах против недружественных стран. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции, а также вывозить из страны сырье и продукцию в пользу таких лиц. Перечень соответствующих лиц должно представить правительство.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
11:04
МИД: Москва не будет дискриминировать компании из недружественных стран
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала