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Песков заявил, что указ об ответных мерах подлежит безусловному исполнению
Песков заявил, что указ об ответных мерах подлежит безусловному исполнению - РИА Новости, 04.05.2022
Песков заявил, что указ об ответных мерах подлежит безусловному исполнению
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил появления дополнительных актов, регулирующих наказание за неисполнение указа главы государства о... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:35
2022-05-04T13:35
2022-05-04T14:29
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил появления дополнительных актов, регулирующих наказание за неисполнение указа главы государства о контрсанкциях.Журналисты поинтересовались у Пескова, предполагается ли такая ответственность.Еще один вопрос касался того, могут ли под ответные санкции попасть частные иностранные компании."Конечно. Там и физлица, и юрлица. Форма собственности значения не имеет", — ответил Песков.Все детали указа будут определяться правительством, добавил он.Накануне Владимир Путин подписал указ об ответных экономических мерах против недружественных стран. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции, а также вывозить из страны сырье и продукцию в пользу таких лиц. Перечень соответствующих лиц должно представить правительство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, дмитрий песков
13:35 04.05.2022 (обновлено: 14:29 04.05.2022)
Песков заявил, что указ об ответных мерах подлежит безусловному исполнению
Песков допустил возможность наказания за неисполнение указа о контрсанкциях
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил появления дополнительных актов, регулирующих наказание за неисполнение указа главы государства о контрсанкциях.
Журналисты поинтересовались у Пескова, предполагается ли такая ответственность.
"В тексте указа об этом не говорится, но, по всей видимости, это будет какими-то дополнительными актами регулироваться. Тут точно не могу сказать, потому что в тексте указа об этом речи не идет. Но, естественно, указ подлежит безусловному исполнению", — сказал на это пресс-секретарь.
Еще один вопрос касался того, могут ли под ответные санкции попасть частные иностранные компании.
"Конечно. Там и физлица, и юрлица. Форма собственности значения не имеет", — ответил Песков.
Все детали указа будут определяться правительством, добавил он.
Накануне Владимир Путин
подписал указ об ответных экономических мерах против недружественных стран. Документ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшим под ответные санкции, а также вывозить из страны сырье и продукцию в пользу таких лиц. Перечень соответствующих лиц должно представить правительство.