https://ria.ru/20220504/opros-1786841358.html
ВЦИОМ: 61% россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила страну
ВЦИОМ: 61% россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила страну - РИА Новости, 04.05.2022
ВЦИОМ: 61% россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила страну
Больше половины россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила Россию, следует из результатов опроса ВЦИОМ, представленных руководителем практики... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:49
2022-05-04T16:49
2022-05-04T18:39
общество
россия
украина
вциом
михаил мамонов
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Больше половины россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила Россию, следует из результатов опроса ВЦИОМ, представленных руководителем практики политического анализа центра Михаилом Мамоновым."Шестьдесят один процент россиян в ходе опроса заявил о том, что военная операция объединила, сплотила российское общество. Противоположное мнение выражают только 20%. Это очень высокий уровень саморефлексии, рефлексии текущей ситуации и собственных оценок", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "Феномен сплочения российского общества".Кроме того, 70% респондентов считают, что Россию делает сильнее тот факт, что она многонациональная, противоположное мнение выразили лишь 4% участников исследования, 21% ответили, что этот фактор никак не влияет, 5% затруднились с ответом.Также в ходе онлайн-опроса респондентов попросили оценить по десятибалльной шкале некоторые утверждения. Три четверти россиян (76%) с высокой степенью уверенности заявили, что ценности России сильно отличаются от ценностей западного мира, противоположное мнение выразили 10%. 73% заявили, что западная модель не является подходящей для российского общества, 15% сообщили об обратном."В данном случае мы говорим о степени выраженности и вот 73%, 76% - это группа очень высокой степени выраженности данной позиции", - добавил Мамонов.Больше половины россиян (61%) считает, что российское общество более справедливое, чем западное, 17% уверены в обратном. Почти 69% согласны с тем, что Запад сегодня проводит недружелюбную политику в отношении России."При этом при разных моделях опроса мы получаем очень высокий показатель ощущения агрессии… Осознание угроз является важным фактором сплочения. При этом надо отметить, что мы тестировали три вида угроз: культурные, военные и экономические. Самые слабые угрозы в настоящий момент – это экономические угрозы, а наиболее выраженные – это угрозы культурные, угрозы ценности, то есть угрозы, которые могут навредить нашему обществу с точки зрения ценностного предложения" - заявил Мамонов.По его словам, 42% опрошенных в значительной степени считают, что западные станы представляют угрозы именно на ценностном уровне, 40% говорят про военную угрозу, а про экономическую угрозу говорят всего 25%.Также, по данным Мамонов, большинство россиян (89%) считают, что Россия должна жить по своим правилам, не оглядываясь на страны Запада, и только 3% считают, что Россия должна следовать правилам Запада, даже если надо чем-то поступиться. Кроме того, 81% респондентов считает, что нужно объединиться вокруг президента, 12% полагают, что такой необходимости нет.Всероссийский телефонный опрос проведен 28 апреля. Инициативный всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проводился 19-20 апреля. В исследованиях приняли участие по 1600 человек старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
https://ria.ru/20220501/mir-1786362480.html
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, вциом, михаил мамонов
16:49 04.05.2022 (обновлено: 18:39 04.05.2022)
ВЦИОМ: 61% россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила страну
Аналитик ВЦИОМ Мамонов: 61% россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила страну
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Больше половины россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила Россию, следует из результатов опроса ВЦИОМ, представленных руководителем практики политического анализа центра Михаилом Мамоновым.
"Шестьдесят один процент россиян в ходе опроса заявил о том, что военная операция объединила, сплотила российское общество. Противоположное мнение выражают только 20%. Это очень высокий уровень саморефлексии, рефлексии текущей ситуации и собственных оценок", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "Феномен сплочения российского общества".
Кроме того, 70% респондентов считают, что Россию
делает сильнее тот факт, что она многонациональная, противоположное мнение выразили лишь 4% участников исследования, 21% ответили, что этот фактор никак не влияет, 5% затруднились с ответом.
Также в ходе онлайн-опроса респондентов попросили оценить по десятибалльной шкале некоторые утверждения. Три четверти россиян (76%) с высокой степенью уверенности заявили, что ценности России сильно отличаются от ценностей западного мира, противоположное мнение выразили 10%. 73% заявили, что западная модель не является подходящей для российского общества, 15% сообщили об обратном.
"В данном случае мы говорим о степени выраженности и вот 73%, 76% - это группа очень высокой степени выраженности данной позиции", - добавил Мамонов.
Больше половины россиян (61%) считает, что российское общество более справедливое, чем западное, 17% уверены в обратном. Почти 69% согласны с тем, что Запад сегодня проводит недружелюбную политику в отношении России.
"При этом при разных моделях опроса мы получаем очень высокий показатель ощущения агрессии… Осознание угроз является важным фактором сплочения. При этом надо отметить, что мы тестировали три вида угроз: культурные, военные и экономические. Самые слабые угрозы в настоящий момент – это экономические угрозы, а наиболее выраженные – это угрозы культурные, угрозы ценности, то есть угрозы, которые могут навредить нашему обществу с точки зрения ценностного предложения" - заявил Мамонов.
По его словам, 42% опрошенных в значительной степени считают, что западные станы представляют угрозы именно на ценностном уровне, 40% говорят про военную угрозу, а про экономическую угрозу говорят всего 25%.
Также, по данным Мамонов, большинство россиян (89%) считают, что Россия должна жить по своим правилам, не оглядываясь на страны Запада, и только 3% считают, что Россия должна следовать правилам Запада, даже если надо чем-то поступиться. Кроме того, 81% респондентов считает, что нужно объединиться вокруг президента, 12% полагают, что такой необходимости нет.
Всероссийский телефонный опрос проведен 28 апреля. Инициативный всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ
-Онлайн" проводился 19-20 апреля. В исследованиях приняли участие по 1600 человек старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.