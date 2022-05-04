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ВЦИОМ: 61% россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила страну - РИА Новости, 04.05.2022
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ВЦИОМ: 61% россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила страну
ВЦИОМ: 61% россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила страну - РИА Новости, 04.05.2022
ВЦИОМ: 61% россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила страну
Больше половины россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила Россию, следует из результатов опроса ВЦИОМ, представленных руководителем практики... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:49
2022-05-04T18:39
общество
россия
украина
вциом
михаил мамонов
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Больше половины россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила Россию, следует из результатов опроса ВЦИОМ, представленных руководителем практики политического анализа центра Михаилом Мамоновым."Шестьдесят один процент россиян в ходе опроса заявил о том, что военная операция объединила, сплотила российское общество. Противоположное мнение выражают только 20%. Это очень высокий уровень саморефлексии, рефлексии текущей ситуации и собственных оценок", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "Феномен сплочения российского общества".Кроме того, 70% респондентов считают, что Россию делает сильнее тот факт, что она многонациональная, противоположное мнение выразили лишь 4% участников исследования, 21% ответили, что этот фактор никак не влияет, 5% затруднились с ответом.Также в ходе онлайн-опроса респондентов попросили оценить по десятибалльной шкале некоторые утверждения. Три четверти россиян (76%) с высокой степенью уверенности заявили, что ценности России сильно отличаются от ценностей западного мира, противоположное мнение выразили 10%. 73% заявили, что западная модель не является подходящей для российского общества, 15% сообщили об обратном."В данном случае мы говорим о степени выраженности и вот 73%, 76% - это группа очень высокой степени выраженности данной позиции", - добавил Мамонов.Больше половины россиян (61%) считает, что российское общество более справедливое, чем западное, 17% уверены в обратном. Почти 69% согласны с тем, что Запад сегодня проводит недружелюбную политику в отношении России."При этом при разных моделях опроса мы получаем очень высокий показатель ощущения агрессии… Осознание угроз является важным фактором сплочения. При этом надо отметить, что мы тестировали три вида угроз: культурные, военные и экономические. Самые слабые угрозы в настоящий момент – это экономические угрозы, а наиболее выраженные – это угрозы культурные, угрозы ценности, то есть угрозы, которые могут навредить нашему обществу с точки зрения ценностного предложения" - заявил Мамонов.По его словам, 42% опрошенных в значительной степени считают, что западные станы представляют угрозы именно на ценностном уровне, 40% говорят про военную угрозу, а про экономическую угрозу говорят всего 25%.Также, по данным Мамонов, большинство россиян (89%) считают, что Россия должна жить по своим правилам, не оглядываясь на страны Запада, и только 3% считают, что Россия должна следовать правилам Запада, даже если надо чем-то поступиться. Кроме того, 81% респондентов считает, что нужно объединиться вокруг президента, 12% полагают, что такой необходимости нет.Всероссийский телефонный опрос проведен 28 апреля. Инициативный всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проводился 19-20 апреля. В исследованиях приняли участие по 1600 человек старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
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4.7
96
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60
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общество, россия, украина, вциом, михаил мамонов
16:49 04.05.2022 (обновлено: 18:39 04.05.2022)
 
ВЦИОМ: 61% россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила страну

Аналитик ВЦИОМ Мамонов: 61% россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила страну

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГраффити на здании в Симферополе с изображением российского военнослужащего
Граффити на здании в Симферополе с изображением российского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Граффити на здании в Симферополе с изображением российского военнослужащего. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Больше половины россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила Россию, следует из результатов опроса ВЦИОМ, представленных руководителем практики политического анализа центра Михаилом Мамоновым.
"Шестьдесят один процент россиян в ходе опроса заявил о том, что военная операция объединила, сплотила российское общество. Противоположное мнение выражают только 20%. Это очень высокий уровень саморефлексии, рефлексии текущей ситуации и собственных оценок", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "Феномен сплочения российского общества".
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Кроме того, 70% респондентов считают, что Россию делает сильнее тот факт, что она многонациональная, противоположное мнение выразили лишь 4% участников исследования, 21% ответили, что этот фактор никак не влияет, 5% затруднились с ответом.
Также в ходе онлайн-опроса респондентов попросили оценить по десятибалльной шкале некоторые утверждения. Три четверти россиян (76%) с высокой степенью уверенности заявили, что ценности России сильно отличаются от ценностей западного мира, противоположное мнение выразили 10%. 73% заявили, что западная модель не является подходящей для российского общества, 15% сообщили об обратном.
"В данном случае мы говорим о степени выраженности и вот 73%, 76% - это группа очень высокой степени выраженности данной позиции", - добавил Мамонов.
Больше половины россиян (61%) считает, что российское общество более справедливое, чем западное, 17% уверены в обратном. Почти 69% согласны с тем, что Запад сегодня проводит недружелюбную политику в отношении России.
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"При этом при разных моделях опроса мы получаем очень высокий показатель ощущения агрессии… Осознание угроз является важным фактором сплочения. При этом надо отметить, что мы тестировали три вида угроз: культурные, военные и экономические. Самые слабые угрозы в настоящий момент – это экономические угрозы, а наиболее выраженные – это угрозы культурные, угрозы ценности, то есть угрозы, которые могут навредить нашему обществу с точки зрения ценностного предложения" - заявил Мамонов.
По его словам, 42% опрошенных в значительной степени считают, что западные станы представляют угрозы именно на ценностном уровне, 40% говорят про военную угрозу, а про экономическую угрозу говорят всего 25%.
Также, по данным Мамонов, большинство россиян (89%) считают, что Россия должна жить по своим правилам, не оглядываясь на страны Запада, и только 3% считают, что Россия должна следовать правилам Запада, даже если надо чем-то поступиться. Кроме того, 81% респондентов считает, что нужно объединиться вокруг президента, 12% полагают, что такой необходимости нет.
Всероссийский телефонный опрос проведен 28 апреля. Инициативный всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проводился 19-20 апреля. В исследованиях приняли участие по 1600 человек старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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