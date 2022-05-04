https://ria.ru/20220504/opros-1786841358.html

ВЦИОМ: 61% россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила страну

ВЦИОМ: 61% россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила страну - РИА Новости, 04.05.2022

ВЦИОМ: 61% россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила страну

Больше половины россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила Россию, следует из результатов опроса ВЦИОМ, представленных руководителем практики... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:49

2022-05-04T16:49

2022-05-04T18:39

общество

россия

украина

вциом

михаил мамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784998077_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_1d698ea8f1b9bd3179359982630f0646.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Больше половины россиян считают, что спецоперация на Украине сплотила Россию, следует из результатов опроса ВЦИОМ, представленных руководителем практики политического анализа центра Михаилом Мамоновым."Шестьдесят один процент россиян в ходе опроса заявил о том, что военная операция объединила, сплотила российское общество. Противоположное мнение выражают только 20%. Это очень высокий уровень саморефлексии, рефлексии текущей ситуации и собственных оценок", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "Феномен сплочения российского общества".Кроме того, 70% респондентов считают, что Россию делает сильнее тот факт, что она многонациональная, противоположное мнение выразили лишь 4% участников исследования, 21% ответили, что этот фактор никак не влияет, 5% затруднились с ответом.Также в ходе онлайн-опроса респондентов попросили оценить по десятибалльной шкале некоторые утверждения. Три четверти россиян (76%) с высокой степенью уверенности заявили, что ценности России сильно отличаются от ценностей западного мира, противоположное мнение выразили 10%. 73% заявили, что западная модель не является подходящей для российского общества, 15% сообщили об обратном."В данном случае мы говорим о степени выраженности и вот 73%, 76% - это группа очень высокой степени выраженности данной позиции", - добавил Мамонов.Больше половины россиян (61%) считает, что российское общество более справедливое, чем западное, 17% уверены в обратном. Почти 69% согласны с тем, что Запад сегодня проводит недружелюбную политику в отношении России."При этом при разных моделях опроса мы получаем очень высокий показатель ощущения агрессии… Осознание угроз является важным фактором сплочения. При этом надо отметить, что мы тестировали три вида угроз: культурные, военные и экономические. Самые слабые угрозы в настоящий момент – это экономические угрозы, а наиболее выраженные – это угрозы культурные, угрозы ценности, то есть угрозы, которые могут навредить нашему обществу с точки зрения ценностного предложения" - заявил Мамонов.По его словам, 42% опрошенных в значительной степени считают, что западные станы представляют угрозы именно на ценностном уровне, 40% говорят про военную угрозу, а про экономическую угрозу говорят всего 25%.Также, по данным Мамонов, большинство россиян (89%) считают, что Россия должна жить по своим правилам, не оглядываясь на страны Запада, и только 3% считают, что Россия должна следовать правилам Запада, даже если надо чем-то поступиться. Кроме того, 81% респондентов считает, что нужно объединиться вокруг президента, 12% полагают, что такой необходимости нет.Всероссийский телефонный опрос проведен 28 апреля. Инициативный всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проводился 19-20 апреля. В исследованиях приняли участие по 1600 человек старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

https://ria.ru/20220501/mir-1786362480.html

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786663546.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, вциом, михаил мамонов