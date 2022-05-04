Cпецоперация на Украине завершится судом над нацистами, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: спецоперация на Украине завершится судом над нацистами
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что специальная военная операция на Украине завершится освобождением страны и судом над всеми нацистскими преступниками.
"Будет демилитаризация, денацификация и освобождение Украины от нового нацизма. Будет суд над всеми нацистскими преступниками. В том числе над теми, кто фальсифицирует историю, кто разжигает ненависть между братскими народами, кто сочиняет и подписывает лживые и провокационные заявления", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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При этом Аксенов назвал принятое накануне Верховной радой Украины заявление в связи с 77-й годовщиной Победы над нацизмом "очень показательной бумажкой", которая представляет собой "концентрированную смесь наглой лжи, лицемерия и пропагандистских штампов и приемов, которые киевский режим использует для промывания мозгов жителям Украины".
"Собственно, ложь содержится уже в названии документа: Россия всегда подчеркивает роль всех народов Советского Союза в Победе над "коричневой чумой". На освобожденных территориях Украины памятники героям войны, в том числе украинцам, восстанавливают, в то время как в населенных пунктах, пока еще подконтрольных киевскому режиму, эти памятники беспощадно уничтожают", - подчеркнул Аксенов.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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