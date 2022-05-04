https://ria.ru/20220504/operatsiya-1786811026.html

Cпецоперация на Украине завершится судом над нацистами, заявил Аксенов

Cпецоперация на Украине завершится судом над нацистами, заявил Аксенов - РИА Новости, 04.05.2022

Cпецоперация на Украине завершится судом над нацистами, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что специальная военная операция на Украине завершится освобождением страны и судом над всеми нацистскими преступниками. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:39

2022-05-04T14:39

2022-05-04T14:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что специальная военная операция на Украине завершится освобождением страны и судом над всеми нацистскими преступниками."Будет демилитаризация, денацификация и освобождение Украины от нового нацизма. Будет суд над всеми нацистскими преступниками. В том числе над теми, кто фальсифицирует историю, кто разжигает ненависть между братскими народами, кто сочиняет и подписывает лживые и провокационные заявления", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.При этом Аксенов назвал принятое накануне Верховной радой Украины заявление в связи с 77-й годовщиной Победы над нацизмом "очень показательной бумажкой", которая представляет собой "концентрированную смесь наглой лжи, лицемерия и пропагандистских штампов и приемов, которые киевский режим использует для промывания мозгов жителям Украины"."Собственно, ложь содержится уже в названии документа: Россия всегда подчеркивает роль всех народов Советского Союза в Победе над "коричневой чумой". На освобожденных территориях Украины памятники героям войны, в том числе украинцам, восстанавливают, в то время как в населенных пунктах, пока еще подконтрольных киевскому режиму, эти памятники беспощадно уничтожают", - подчеркнул Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

https://ria.ru/20220323/natsionalizm-1783413650.html

россия

республика крым

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), украина, ситуация в днр и лнр