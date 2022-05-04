https://ria.ru/20220504/oon-1786886176.html

Россия не участвовала во встрече СБ ООН с Комитетом ЕС по безопасности

Россия не участвовала во встрече СБ ООН с Комитетом ЕС по безопасности - РИА Новости, 04.05.2022

Россия не участвовала во встрече СБ ООН с Комитетом ЕС по безопасности

Россия не стала принимать участие в неформальной встрече членов СБ ООН с Комитетом ЕС по политике и безопасности из-за русофобской политики Евросоюза, сообщил в РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T21:44

2022-05-04T21:44

2022-05-04T21:44

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сергей лавров

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ООН, 4 мая – РИА Новости. Россия не стала принимать участие в неформальной встрече членов СБ ООН с Комитетом ЕС по политике и безопасности из-за русофобской политики Евросоюза, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Россия приняла решение не участвовать сегодня в неформальной встрече членов Совета безопасности с Комитетом ЕС по политике и безопасности", - указал Полянский."Мы приняли это решение в свете явно враждебной и русофобской политики ЕС, который активно пытается "потушить" пожар украинского кризиса, подливая в него бензин. Другого правдоподобного объяснения открытой воинственности нынешних лидеров ЕС, которые не только продвигают безоглядную антироссийскую повестку, но и активно занимаются поставками оружия на Украину, …нет", - подчеркнул он.Он указал, что политика ЕС во многом спровоцировала начало украинского кризиса в 2014 году и усугубила его, игнорировала 8-летнюю войну, которую ведет Украина против жителей Донбасса."И последнее, но не менее важное: стало очевидно, что у ЕС больше нет собственной внешней политики или стратегии. Единственное, что он может сделать, - это подчиниться США, когда Вашингтон свистнет", - добавил дипломат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220504/oon-1786879386.html

https://ria.ru/20220429/demokratiya-1786017386.html

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в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, донбасс, евросоюз