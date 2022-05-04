Рейтинг@Mail.ru
Россия не участвовала во встрече СБ ООН с Комитетом ЕС по безопасности - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/oon-1786886176.html
Россия не участвовала во встрече СБ ООН с Комитетом ЕС по безопасности
Россия не участвовала во встрече СБ ООН с Комитетом ЕС по безопасности - РИА Новости, 04.05.2022
Россия не участвовала во встрече СБ ООН с Комитетом ЕС по безопасности
Россия не стала принимать участие в неформальной встрече членов СБ ООН с Комитетом ЕС по политике и безопасности из-за русофобской политики Евросоюза, сообщил в РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T21:44
2022-05-04T21:44
в мире
владимир путин
сергей лавров
россия
украина
донбасс
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
ООН, 4 мая – РИА Новости. Россия не стала принимать участие в неформальной встрече членов СБ ООН с Комитетом ЕС по политике и безопасности из-за русофобской политики Евросоюза, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Россия приняла решение не участвовать сегодня в неформальной встрече членов Совета безопасности с Комитетом ЕС по политике и безопасности", - указал Полянский."Мы приняли это решение в свете явно враждебной и русофобской политики ЕС, который активно пытается "потушить" пожар украинского кризиса, подливая в него бензин. Другого правдоподобного объяснения открытой воинственности нынешних лидеров ЕС, которые не только продвигают безоглядную антироссийскую повестку, но и активно занимаются поставками оружия на Украину, …нет", - подчеркнул он.Он указал, что политика ЕС во многом спровоцировала начало украинского кризиса в 2014 году и усугубила его, игнорировала 8-летнюю войну, которую ведет Украина против жителей Донбасса."И последнее, но не менее важное: стало очевидно, что у ЕС больше нет собственной внешней политики или стратегии. Единственное, что он может сделать, - это подчиниться США, когда Вашингтон свистнет", - добавил дипломат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220504/oon-1786879386.html
https://ria.ru/20220429/demokratiya-1786017386.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, донбасс, евросоюз
21:44 04.05.2022
 
Россия не участвовала во встрече СБ ООН с Комитетом ЕС по безопасности

Полянский: Россия не участвовала во встрече СБ ООН с Комитетом ЕС по безопасности

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 4 мая – РИА Новости. Россия не стала принимать участие в неформальной встрече членов СБ ООН с Комитетом ЕС по политике и безопасности из-за русофобской политики Евросоюза, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Россия приняла решение не участвовать сегодня в неформальной встрече членов Совета безопасности с Комитетом ЕС по политике и безопасности", - указал Полянский.
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 20:29
ООН обсуждает с Москвой и Киевом эвакуацию гражданских из Мариуполя
"Мы приняли это решение в свете явно враждебной и русофобской политики ЕС, который активно пытается "потушить" пожар украинского кризиса, подливая в него бензин. Другого правдоподобного объяснения открытой воинственности нынешних лидеров ЕС, которые не только продвигают безоглядную антироссийскую повестку, но и активно занимаются поставками оружия на Украину, …нет", - подчеркнул он.
Он указал, что политика ЕС во многом спровоцировала начало украинского кризиса в 2014 году и усугубила его, игнорировала 8-летнюю войну, которую ведет Украина против жителей Донбасса.
"И последнее, но не менее важное: стало очевидно, что у ЕС больше нет собственной внешней политики или стратегии. Единственное, что он может сделать, - это подчиниться США, когда Вашингтон свистнет", - добавил дипломат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 08:00
Демократы отменили демократию
 
В миреВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияУкраинаДонбассЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала