https://ria.ru/20220504/oon-1786874439.html
ООН отреагировала на невыдачу виз США российским дипломатам
ООН отреагировала на невыдачу виз США российским дипломатам - РИА Новости, 04.05.2022
ООН отреагировала на невыдачу виз США российским дипломатам
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне невыдачи виз США дипломатам РФ заявил о важности допуска в США всех дипломатов, направляющихся по... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:48
2022-05-04T19:48
2022-05-04T19:48
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мария захарова
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дмитрий полянский
стефан дюжаррик
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ООН, 4 апр – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне невыдачи виз США дипломатам РФ заявил о важности допуска в США всех дипломатов, направляющихся по работе в штаб-квартиру всемирной организации.Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что США сорвали участие российской делегации в комитете ООН по информации, не выдав визы двум экспертам и предоставив визу главе делегации Марии Захаровой лишь во вторник вечером."Мы поднимали неоднократно этот вопрос с принимающей страной. Мы обсуждали с ними это напрямую и мы продолжим поднимать этот вопрос в разговорах с ними. Важно, чтобы каждому, у кого есть дела в ООН, было позволено прибыть в США для участия в этих заседаниях", - сказал Дюжаррик, комментируя эту ситуацию.
https://ria.ru/20220504/oon-1786865265.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, мария захарова, оон, дмитрий полянский, стефан дюжаррик
ООН отреагировала на невыдачу виз США российским дипломатам
ООН призвала пускать всех дипломатов в США, направляющихся в штаб-квартиру по работе