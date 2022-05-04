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ООН отреагировала на невыдачу виз США российским дипломатам - РИА Новости, 04.05.2022
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ООН отреагировала на невыдачу виз США российским дипломатам
ООН отреагировала на невыдачу виз США российским дипломатам - РИА Новости, 04.05.2022
ООН отреагировала на невыдачу виз США российским дипломатам
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне невыдачи виз США дипломатам РФ заявил о важности допуска в США всех дипломатов, направляющихся по... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:48
2022-05-04T19:48
в мире
сша
россия
мария захарова
оон
дмитрий полянский
стефан дюжаррик
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ООН, 4 апр – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне невыдачи виз США дипломатам РФ заявил о важности допуска в США всех дипломатов, направляющихся по работе в штаб-квартиру всемирной организации.Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что США сорвали участие российской делегации в комитете ООН по информации, не выдав визы двум экспертам и предоставив визу главе делегации Марии Захаровой лишь во вторник вечером."Мы поднимали неоднократно этот вопрос с принимающей страной. Мы обсуждали с ними это напрямую и мы продолжим поднимать этот вопрос в разговорах с ними. Важно, чтобы каждому, у кого есть дела в ООН, было позволено прибыть в США для участия в этих заседаниях", - сказал Дюжаррик, комментируя эту ситуацию.
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в мире, сша, россия, мария захарова, оон, дмитрий полянский, стефан дюжаррик
19:48 04.05.2022
 
ООН отреагировала на невыдачу виз США российским дипломатам

ООН призвала пускать всех дипломатов в США, направляющихся в штаб-квартиру по работе

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 4 апр – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне невыдачи виз США дипломатам РФ заявил о важности допуска в США всех дипломатов, направляющихся по работе в штаб-квартиру всемирной организации.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что США сорвали участие российской делегации в комитете ООН по информации, не выдав визы двум экспертам и предоставив визу главе делегации Марии Захаровой лишь во вторник вечером.
"Мы поднимали неоднократно этот вопрос с принимающей страной. Мы обсуждали с ними это напрямую и мы продолжим поднимать этот вопрос в разговорах с ними. Важно, чтобы каждому, у кого есть дела в ООН, было позволено прибыть в США для участия в этих заседаниях", - сказал Дюжаррик, комментируя эту ситуацию.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
Вчера, 18:41
ООН стала объектом антироссийских фейков, заявил Полянский
 
В миреСШАРоссияМария ЗахароваООНДмитрий ПолянскийСтефан Дюжаррик
 
 
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