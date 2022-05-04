https://ria.ru/20220504/oon-1786874439.html

ООН отреагировала на невыдачу виз США российским дипломатам

ООН отреагировала на невыдачу виз США российским дипломатам - РИА Новости, 04.05.2022

ООН отреагировала на невыдачу виз США российским дипломатам

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне невыдачи виз США дипломатам РФ заявил о важности допуска в США всех дипломатов, направляющихся по... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:48

2022-05-04T19:48

2022-05-04T19:48

в мире

сша

россия

мария захарова

оон

дмитрий полянский

стефан дюжаррик

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ООН, 4 апр – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне невыдачи виз США дипломатам РФ заявил о важности допуска в США всех дипломатов, направляющихся по работе в штаб-квартиру всемирной организации.Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что США сорвали участие российской делегации в комитете ООН по информации, не выдав визы двум экспертам и предоставив визу главе делегации Марии Захаровой лишь во вторник вечером."Мы поднимали неоднократно этот вопрос с принимающей страной. Мы обсуждали с ними это напрямую и мы продолжим поднимать этот вопрос в разговорах с ними. Важно, чтобы каждому, у кого есть дела в ООН, было позволено прибыть в США для участия в этих заседаниях", - сказал Дюжаррик, комментируя эту ситуацию.

https://ria.ru/20220504/oon-1786865265.html

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Ольга Филиппова

в мире, сша, россия, мария захарова, оон, дмитрий полянский, стефан дюжаррик