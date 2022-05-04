https://ria.ru/20220504/oon-1786868466.html

США сорвали участие России в заседании комитета ООН по информации

США сорвали участие России в заседании комитета ООН по информации - РИА Новости, 04.05.2022

США сорвали участие России в заседании комитета ООН по информации

США сорвали участие российских делегатов в заседании комитета ООН по информации, глава делегации Мария Захарова получила визу только во вторник, заявил на... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:03

2022-05-04T19:03

2022-05-04T20:01

в мире

россия

оон

мария захарова

дмитрий полянский

сша

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ООН, 4 мая — РИА Новости. США сорвали участие российских делегатов в заседании комитета ООН по информации, глава делегации Мария Захарова получила визу только во вторник, заявил на заседании комитета первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.Полянский подчеркнул, что запросы на визы были поданы заблаговременно.По его словам, Москва считает такую практику недопустимой и призывает Секретариат ООН не допускать подобное в дальнейшем.Представитель генерального секретаря организации Антонио Гутерреша Стефан Дюжаррик, комментируя случившееся, заявил о необходимости допуска в штаб-квартиру ООН всех, кто направляется туда по работе."Мы поднимали неоднократно этот вопрос с принимающей страной. Мы обсуждали с ними это напрямую и мы продолжим поднимать этот вопрос в разговорах с ними", — заявил он.В последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал посол в Вашинтоне Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.

https://ria.ru/20220504/oon-1786865265.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, оон, мария захарова, дмитрий полянский, сша