https://ria.ru/20220504/omikron-1786746096.html

Роспотребнадзор: в России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор: в России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 04.05.2022

Роспотребнадзор: в России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19

Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в России в течение 11 недель, но темпы снижения постепенно падают, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:31

2022-05-04T11:31

2022-05-04T11:33

общество

здоровье - общество

анна попова

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается в России в течение 11 недель, но темпы снижения постепенно падают, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава ведомства Анна Попова в среду провела селекторное совещание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам РФ."Тенденция снижения заболеваемости наблюдается в стране в течение последних 11 недель, однако темпы снижения заболеваемости постепенно падают", - говорится в сообщении.По итогам последней недели в России зарегистрировано 50 820 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 34,63 на 100 тысяч населения, что на 16,2% ниже, чем на прошлой неделе. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 40 регионах, отметили в ведомстве.Снижение интенсивности эпидпроцесса по COVID-19 наблюдается в целом по России, но в отдельных регионах обстановка пока остается неблагополучной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."В целом по стране наблюдается постепенное снижение интенсивности эпидемического процесса, однако в отдельных субъектах сохраняется неблагополучная обстановка",- говорится в сообщении.Среди подтвержденных случаев коронавируса в России 93,2% приходятся на вариант "омикрон", 2% - на "дельту", сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."За отчетную 17-ю неделю загружено 1 533 сиквенса, из которых к геноварианту Omicron отнесены 1 428 сиквенсов (93,2% от общего количества сиквенсов), к геноварианту "дельта" – 30 (2,0%), к другим не доминирующим геновариантам – 75 (4,8%)", - говорится в сообщении.Руководителям управлений Роспотребнадзора по регионам даны поручения совместно с органами власти субъектов держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220504/koronavirus-1786121296.html

https://ria.ru/20220427/koronavirus-1785739037.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии