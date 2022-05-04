Мирный житель погиб при обстреле Ирмино украинскими войсками
Представительство ЛНР в СЦКК: мирный житель погиб при обстреле Ирмино украинскими войсками
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Мужчина 1944 года рождения погиб в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ирмино в Луганской народной республике, сообщает представительство республики в СЦКК.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Ирмино, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
"В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Ирмино погиб мужчина 1944 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.