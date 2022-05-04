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Мирный житель погиб при обстреле Ирмино украинскими войсками

Мирный житель погиб при обстреле Ирмино украинскими войсками - РИА Новости, 04.05.2022

Мирный житель погиб при обстреле Ирмино украинскими войсками

Мужчина 1944 года рождения погиб в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ирмино в Луганской народной республике, сообщает... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T21:30

2022-05-04T21:30

2022-05-04T21:30

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ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Мужчина 1944 года рождения погиб в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Ирмино в Луганской народной республике, сообщает представительство республики в СЦКК.Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Ирмино, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Ирмино погиб мужчина 1944 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр