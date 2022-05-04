https://ria.ru/20220504/obstrel-1786807150.html
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Харьковской области
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Харьковской области - РИА Новости, 04.05.2022
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Харьковской области
Украинские военные обстреляли село Хотомля в Харьковской области кассетными боеприпасами, рассказал корреспонденту РИА Новости один из очевидцев. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:27
2022-05-04T14:27
2022-05-04T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
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владимир путин
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харьковская область
вооруженные силы украины
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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 4 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Хотомля в Харьковской области кассетными боеприпасами, рассказал корреспонденту РИА Новости один из очевидцев.По словам пострадавшего местного жителя, семидесятиоднолетнего пенсионера Виктора, один из таких снарядов упал к нему в огород. Мужчина получил множественные осколочные ранения и сейчас находится в больнице города Волчанска.Жителей села эвакуируют бойцы Народной милиции ДНР, которые несут службу на этом направлении.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/lnr-1785441973.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220419/vsu-1784288666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир путин, донбасс, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
14:27 04.05.2022 (обновлено: 14:53 04.05.2022)
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами село в Харьковской области
Украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами село Хотомля в Харьковской области