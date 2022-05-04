https://ria.ru/20220504/obstrel-1786703656.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 04.05.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска в 00.30 обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив шесть снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T01:11

2022-05-04T01:11

2022-05-04T01:17

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ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Украинские войска в 00.30 обстреляли Киевский район города Донецка, выпустив шесть снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По его данным, в 00.44 ВСУ также обстреляли Кировский район столицы республики, выпустив по нему три снаряда того же калибра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220503/obstrely-1786693652.html

украина

россия

донбасс

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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика