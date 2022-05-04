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Гендиректор "Новой Волны" опроверг информацию об отмене конкурса - РИА Новости, 04.05.2022
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Шоубиз
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Гендиректор "Новой Волны" опроверг информацию об отмене конкурса
Гендиректор "Новой Волны" опроверг информацию об отмене конкурса - РИА Новости, 04.05.2022
Гендиректор "Новой Волны" опроверг информацию об отмене конкурса
Вопрос о проведении музыкального международного фестиваля "Новая Волна" в Сочи в 2022 году сейчас обсуждается и находится на стадии решения, сообщил РИА Новости РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:38
2022-05-04T16:38
шоубиз
знаменитости
новая волна
шоу-бизнес
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СОЧИ, 4 мая – РИА Новости. Вопрос о проведении музыкального международного фестиваля "Новая Волна" в Сочи в 2022 году сейчас обсуждается и находится на стадии решения, сообщил РИА Новости генеральный директор конкурса Александр Румянцев.При этом в официальном аккаунте "Новой Волны" в социальных сетях отмечается, что информация об отмене фестиваля не достоверна.Уточняется, что в настоящее время продолжается прием заявок участников из разных стран, окончательное решение о сроках проведения организаторы примут в конце мая.
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знаменитости, новая волна, шоу-бизнес
16:38 04.05.2022
 
Гендиректор "Новой Волны" опроверг информацию об отмене конкурса

Гендиректор "Новой Волны" опроверг информацию об отмене конкурса в 2022 году

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2015"
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2015 - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 4 мая – РИА Новости. Вопрос о проведении музыкального международного фестиваля "Новая Волна" в Сочи в 2022 году сейчас обсуждается и находится на стадии решения, сообщил РИА Новости генеральный директор конкурса Александр Румянцев.

"Полагаю, вопрос о подготовке и проведения конкурса находится сейчас в стадии решения", – сказал Румянцев.

При этом в официальном аккаунте "Новой Волны" в социальных сетях отмечается, что информация об отмене фестиваля не достоверна.

"Оргкомитет Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" официально заявляет, что не делал никаких заявлений об отмене конкурса в 2022 году", – говорится на странице фестиваля "ВКонтакте".

Уточняется, что в настоящее время продолжается прием заявок участников из разных стран, окончательное решение о сроках проведения организаторы примут в конце мая.
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