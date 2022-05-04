https://ria.ru/20220504/novaya-1786834480.html

Гендиректор "Новой Волны" опроверг информацию об отмене конкурса

Гендиректор "Новой Волны" опроверг информацию об отмене конкурса - РИА Новости, 04.05.2022

Гендиректор "Новой Волны" опроверг информацию об отмене конкурса

Вопрос о проведении музыкального международного фестиваля "Новая Волна" в Сочи в 2022 году сейчас обсуждается и находится на стадии решения, сообщил РИА Новости РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:38

2022-05-04T16:38

2022-05-04T16:38

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СОЧИ, 4 мая – РИА Новости. Вопрос о проведении музыкального международного фестиваля "Новая Волна" в Сочи в 2022 году сейчас обсуждается и находится на стадии решения, сообщил РИА Новости генеральный директор конкурса Александр Румянцев.При этом в официальном аккаунте "Новой Волны" в социальных сетях отмечается, что информация об отмене фестиваля не достоверна.Уточняется, что в настоящее время продолжается прием заявок участников из разных стран, окончательное решение о сроках проведения организаторы примут в конце мая.

https://ria.ru/20220504/lazarev-1786788586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, новая волна, шоу-бизнес