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В Макеевке после взрыва загорелась нефтебаза - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/neftebaza-1786721207.html
В Макеевке после взрыва загорелась нефтебаза
В Макеевке после взрыва загорелась нефтебаза - РИА Новости, 04.05.2022
В Макеевке после взрыва загорелась нефтебаза
Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел населенного пункта... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:22
2022-05-04T10:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
макеевка
донецкая народная республика
владимир путин
россия
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ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел населенного пункта Макеевка, по предварительным данным, горит нефтебаза."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:41 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка: выпущен 1 снаряд калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Как передает корреспондент РИА Новости, после взрыва горит нефтебаза.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781202151.html
украина
макеевка
донецкая народная республика
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Пожар на нефтебазе в Макеевке после обстрела ВСУ
Возгорание четырех резервуаров большой емкости, по 5 тысяч тонн каждая, произошло на нефтебазе в Макеевке в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
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в мире, вооруженные силы украины, украина, макеевка, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донбасс
09:22 04.05.2022 (обновлено: 10:00 04.05.2022)
 
В Макеевке после взрыва загорелась нефтебаза

В Макеевке в ДНР после взрыва загорелась нефтебаза

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мая – РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировало обстрел населенного пункта Макеевка, по предварительным данным, горит нефтебаза.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:41 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка: выпущен 1 снаряд калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Как передает корреспондент РИА Новости, после взрыва горит нефтебаза.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияДонбасс
 
 
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