https://ria.ru/20220504/neft-1786894446.html

В Болгарии заявили об отсутствии альтернатив российской нефти

В Болгарии заявили об отсутствии альтернатив российской нефти - РИА Новости, 04.05.2022

В Болгарии заявили об отсутствии альтернатив российской нефти

Альтернатив российской нефти для Болгарии на данный момент не существует, заявила дочерняя компания "Лукойла" "Лукойл Нефтохим Бургас". РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T23:46

2022-05-04T23:46

2022-05-04T23:46

экономика

болгария

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Альтернатив российской нефти для Болгарии на данный момент не существует, заявила дочерняя компания "Лукойла" "Лукойл Нефтохим Бургас".По данным телеканала, эксперты прогнозируют рост цен на топливо в Болгарии на 20-30% в случае введения эмбарго на российскую нефть.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти.Во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС передавало, что Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть.Ранее вице-премьер и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна будет настаивать на исключении для себя из эмбарго на закупку нефти в РФ, которое собираются ввести страны ЕС в новом пакете антироссийских санкций. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач также заявлял, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.ЕС после начала спецоперации по демилитаризации Украины принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

болгария

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, болгария, россия, евросоюз, санкции в отношении россии