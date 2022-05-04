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В Болгарии заявили об отсутствии альтернатив российской нефти - РИА Новости, 04.05.2022
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В Болгарии заявили об отсутствии альтернатив российской нефти
В Болгарии заявили об отсутствии альтернатив российской нефти - РИА Новости, 04.05.2022
В Болгарии заявили об отсутствии альтернатив российской нефти
Альтернатив российской нефти для Болгарии на данный момент не существует, заявила дочерняя компания "Лукойла" "Лукойл Нефтохим Бургас". РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T23:46
2022-05-04T23:46
экономика
болгария
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Альтернатив российской нефти для Болгарии на данный момент не существует, заявила дочерняя компания "Лукойла" "Лукойл Нефтохим Бургас".По данным телеканала, эксперты прогнозируют рост цен на топливо в Болгарии на 20-30% в случае введения эмбарго на российскую нефть.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти.Во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС передавало, что Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть.Ранее вице-премьер и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна будет настаивать на исключении для себя из эмбарго на закупку нефти в РФ, которое собираются ввести страны ЕС в новом пакете антироссийских санкций. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач также заявлял, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.ЕС после начала спецоперации по демилитаризации Украины принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
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экономика, болгария, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
23:46 04.05.2022
 
В Болгарии заявили об отсутствии альтернатив российской нефти

"Лукойл Нефтохим Бургас" заявила об отсутствии в Болгарии альтернатив российской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Альтернатив российской нефти для Болгарии на данный момент не существует, заявила дочерняя компания "Лукойла" "Лукойл Нефтохим Бургас".
"В настоящее время мы не видим реальных альтернатив, так как на нашем рынке нет предложений других сортов нефти. Технически мы можем перерабатывать нефть с Ближнего Востока и из Северной Африки, но это снизит возможности НПЗ", - приводит заявление компании местный телеканала BTV.
По данным телеканала, эксперты прогнозируют рост цен на топливо в Болгарии на 20-30% в случае введения эмбарго на российскую нефть.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 24.04.2022
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Санкции начали пожирать своих создателей
Во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС передавало, что Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть.
Ранее вице-премьер и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик заявил, что страна будет настаивать на исключении для себя из эмбарго на закупку нефти в РФ, которое собираются ввести страны ЕС в новом пакете антироссийских санкций. Представитель венгерского правительства Золтан Ковач также заявлял, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
ЕС после начала спецоперации по демилитаризации Украины принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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2 мая, 08:00
Запад хочет российские ресурсы бесплатно
 
ЭкономикаБолгарияРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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