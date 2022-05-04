https://ria.ru/20220504/neft-1786836315.html

Индия призвала не политизировать поставки нефти из России

Индия призвала не политизировать поставки нефти из России - РИА Новости, 04.05.2022

Индия призвала не политизировать поставки нефти из России

Власти Индии призывают не политизировать поставки нефти из России, отмечая, что энергетические потоки не находятся под санкциями, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:32

2022-05-04T16:32

2022-05-04T16:32

экономика

индия

россия

сша

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая – РИА Новости. Власти Индии призывают не политизировать поставки нефти из России, отмечая, что энергетические потоки не находятся под санкциями, говорится в заявлении министерства по делам нефти и газа страны.В своем заявлении ведомство комментирует неназванную статью, "последовавшую по пятам за серией аналогичных материалов некоторых медиа-платформ", в которой выдвигаются предположения и на основе "состряпанных" историй придается сенсационный характер обычной покупке сырой нефти индийскими нефтяными компаниями у России."Такое вопиющее злоупотребление свободой прессы можно было бы игнорировать, но в данном случае нельзя, потому что это часть заранее продуманной попытки еще больше дестабилизировать и без того хрупкий мировой рынок нефти. Сравнение выборочных данных в статье с целью создания ложного повествования явно является частью организованной кампании. Статья также содержит несколько неотъемлемых противоречий", - сообщает министерство.Министерство отметило, что "в недавнем прошлом США стали основным источником сырой нефти для Индии, поставляя импорт энергоносителей на сумму почти 13 миллиардов долларов, при этом доля импорта сырой нефти на рынке составляет почти 7,3%". При этом цены на нефть у поставщиков растут, "что вынуждает Индию диверсифицировать свои источники закупок"."Индийские энергетические компании в течение последних нескольких лет на постоянной основе поставляли энергоносители из России. Годовые показатели могли варьироваться по целому ряду причин, включая оперативные потребности. Если вдруг сейчас, будучи крупным импортером сырой нефти, Индия откажется от своих диверсифицированных источников, сосредоточившись на оставшихся на и без того ограниченном рынке, это приведет к дальнейшей волатильности и нестабильности, что приведет к росту международных цен", - отмечается в заявлении.Несмотря на попытки представить это иначе, закупки энергоносителей из России остаются незначительными по сравнению с общим потреблением Индии, отметило министерство, посоветовав журналистам "обратить свое внимание на другие части мира"."Законные энергетические сделки Индии не могут быть политизированы. Энергетические потоки еще не санкционированы. Основываясь на непроверенных источниках, такие журналистские материалы предназначены для увеличения собственной читательской аудитории. Вместо того, чтобы ответственно информировать о дебатах, такие сенсационные сообщения в конечном итоге служат корыстным интересам, включая спекулянтов, что приводит к негативному воздействию на восстановление мировой экономики", - подчеркивается в заявлении.

https://ria.ru/20220504/neft-1786809511.html

https://ria.ru/20220504/neft-1786747541.html

https://ria.ru/20220503/neft-1786656236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, индия, россия, сша