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В Германии допустили рост цен на нефть из-за эмбарго на поставки из России - РИА Новости, 04.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/neft-1786809511.html
В Германии допустили рост цен на нефть из-за эмбарго на поставки из России
В Германии допустили рост цен на нефть из-за эмбарго на поставки из России - РИА Новости, 04.05.2022
В Германии допустили рост цен на нефть из-за эмбарго на поставки из России
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек допустил, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть может привести к росту цен, но предсказывать реакцию рынка, по... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:35
2022-05-04T14:35
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
германия
санкции в отношении россии
цены на нефть
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БЕРЛИН, 4 МАЯ - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек допустил, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть может привести к росту цен, но предсказывать реакцию рынка, по его словам, спекуляция."Переходный период настолько длительный, что мы можем принять все упреждающие меры, чтобы найти для Германии альтернативу российской нефти. &lt;…&gt; Мы, конечно, не можем гарантировать, что не будет перебоев, прежде всего, на региональном уровне", - заявил Хабек на пресс-конференции по итогам двухдневного закрытого заседания кабмина ФРГ.Он отметил, что переходный период для отказа от нефти составит 180 дней, за это время возможны изменения цен на рынке, но подчеркнул, что Германия "как страна" сможет себе позволить нефтяное эмбарго. "Что касается цен, то сроки длительные, поэтому я могу только посмотреть во всевидящее око, чтобы спекулировать о реакции на биржах. Возможно он (рынок) уже это учел (в своих ожиданиях). Но, конечно, цены могут значительно вырасти. При сроках в 180 дней они в любом случае вырастут и потом снизятся, нужно будет смотреть конкретно на ситуацию. Сейчас это спекуляция (предсказывать реакцию рынка)", - заявил Хабек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220504/eksport-1786803733.html
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экономика, германия, санкции в отношении россии, цены на нефть
14:35 04.05.2022
 
В Германии допустили рост цен на нефть из-за эмбарго на поставки из России

Министр экономики ФРГ Хабек: из-за эмбарго на нефть из России цены на рынках могут вырасти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине . Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 МАЯ - РИА Новости. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек допустил, что введение Евросоюзом эмбарго на российскую нефть может привести к росту цен, но предсказывать реакцию рынка, по его словам, спекуляция.
"Переходный период настолько длительный, что мы можем принять все упреждающие меры, чтобы найти для Германии альтернативу российской нефти. <…> Мы, конечно, не можем гарантировать, что не будет перебоев, прежде всего, на региональном уровне", - заявил Хабек на пресс-конференции по итогам двухдневного закрытого заседания кабмина ФРГ.
Он отметил, что переходный период для отказа от нефти составит 180 дней, за это время возможны изменения цен на рынке, но подчеркнул, что Германия "как страна" сможет себе позволить нефтяное эмбарго. "Что касается цен, то сроки длительные, поэтому я могу только посмотреть во всевидящее око, чтобы спекулировать о реакции на биржах. Возможно он (рынок) уже это учел (в своих ожиданиях). Но, конечно, цены могут значительно вырасти. При сроках в 180 дней они в любом случае вырастут и потом снизятся, нужно будет смотреть конкретно на ситуацию. Сейчас это спекуляция (предсказывать реакцию рынка)", - заявил Хабек.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаГерманияСанкции в отношении РоссииЦены на нефть
 
 
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