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СМИ: Индия хочет покупать нефть за менее чем 70 долларов за баррель - РИА Новости, 04.05.2022
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СМИ: Индия хочет покупать нефть за менее чем 70 долларов за баррель
СМИ: Индия хочет покупать нефть за менее чем 70 долларов за баррель - РИА Новости, 04.05.2022
СМИ: Индия хочет покупать нефть за менее чем 70 долларов за баррель
Индия рассчитывает на покупку российской нефти по заниженной цене — менее 70 долларов за баррель, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:13
2022-05-04T14:46
экономика
индия
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Индия рассчитывает на покупку российской нефти по заниженной цене — менее 70 долларов за баррель, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники."Южноазиатская страна рассчитывает на российские поставки (нефти - ред.) по цене менее 70 долларов за баррель", — отмечается на сайте.При этом, как заявили собеседники агентства, Москва и Дели уже ведут конфиденциальные переговоры на высоком уровне по этому вопросу. По расчетам Блумберг, индийские нефтеперерабатывающие компании закупили более 40 миллионов баррелей топлива у России после начала спецоперации на Украине — это на 20% больше, чем весь объем поставок российской нефти в Индию за весь прошлый год.В статье отмечается, что Дели импортирует 85% потребляемой нефти и является одной из немногих стран, которая продолжает покупать это сырье у Москвы. В то же время, согласно сообщению агентства, сокращение европейского спроса на нефть из России значительно повлияло на эту отрасль российской промышленности.По состоянию на 10:51 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,72%, до 107,83 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,8%, до 105,28 доллара.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
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экономика, индия, россия, цены на нефть
14:13 04.05.2022 (обновлено: 14:46 04.05.2022)
 
СМИ: Индия хочет покупать нефть за менее чем 70 долларов за баррель

Блумберг: Индия хочет покупать российскую нефть по цене менее 70 долларов за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Индия рассчитывает на покупку российской нефти по заниженной цене — менее 70 долларов за баррель, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Южноазиатская страна рассчитывает на российские поставки (нефти - ред.) по цене менее 70 долларов за баррель", — отмечается на сайте.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 08:00
Запад хочет российские ресурсы бесплатно
При этом, как заявили собеседники агентства, Москва и Дели уже ведут конфиденциальные переговоры на высоком уровне по этому вопросу.
По расчетам Блумберг, индийские нефтеперерабатывающие компании закупили более 40 миллионов баррелей топлива у России после начала спецоперации на Украине — это на 20% больше, чем весь объем поставок российской нефти в Индию за весь прошлый год.
В статье отмечается, что Дели импортирует 85% потребляемой нефти и является одной из немногих стран, которая продолжает покупать это сырье у Москвы. В то же время, согласно сообщению агентства, сокращение европейского спроса на нефть из России значительно повлияло на эту отрасль российской промышленности.
По состоянию на 10:51 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,72%, до 107,83 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,8%, до 105,28 доллара.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.
В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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ЭкономикаИндияРоссияЦены на нефть
 
 
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