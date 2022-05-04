https://ria.ru/20220504/neft-1786801618.html

СМИ: Индия хочет покупать нефть за менее чем 70 долларов за баррель

СМИ: Индия хочет покупать нефть за менее чем 70 долларов за баррель - РИА Новости, 04.05.2022

СМИ: Индия хочет покупать нефть за менее чем 70 долларов за баррель

Индия рассчитывает на покупку российской нефти по заниженной цене — менее 70 долларов за баррель, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:13

2022-05-04T14:13

2022-05-04T14:46

экономика

индия

россия

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d619afb5c79d185d5b11bc13e0479ca2.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Индия рассчитывает на покупку российской нефти по заниженной цене — менее 70 долларов за баррель, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники."Южноазиатская страна рассчитывает на российские поставки (нефти - ред.) по цене менее 70 долларов за баррель", — отмечается на сайте.При этом, как заявили собеседники агентства, Москва и Дели уже ведут конфиденциальные переговоры на высоком уровне по этому вопросу. По расчетам Блумберг, индийские нефтеперерабатывающие компании закупили более 40 миллионов баррелей топлива у России после начала спецоперации на Украине — это на 20% больше, чем весь объем поставок российской нефти в Индию за весь прошлый год.В статье отмечается, что Дели импортирует 85% потребляемой нефти и является одной из немногих стран, которая продолжает покупать это сырье у Москвы. В то же время, согласно сообщению агентства, сокращение европейского спроса на нефть из России значительно повлияло на эту отрасль российской промышленности.По состоянию на 10:51 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,72%, до 107,83 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 2,8%, до 105,28 доллара.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это уже обернулось экономическими проблемами для самого Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.В Кремле санкции назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220426/neft-1785409315.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, индия, россия, цены на нефть