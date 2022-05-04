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В Госдуме назвали отказ Евросоюза от российской нефти временной мерой - РИА Новости, 04.05.2022
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В Госдуме назвали отказ Евросоюза от российской нефти временной мерой
В Госдуме назвали отказ Евросоюза от российской нефти временной мерой - РИА Новости, 04.05.2022
В Госдуме назвали отказ Евросоюза от российской нефти временной мерой
Депутат ГД от "Единой России" Сергей Бурлаков заявил РИА Новости, что отказ от российской нефти со стороны ЕС будет временной мерой, так как Европа столкнется с РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:03
2022-05-04T13:03
экономика
цены на нефть
евросоюз
россия
госдума рф
сергей бурлаков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Сергей Бурлаков заявил РИА Новости, что отказ от российской нефти со стороны ЕС будет временной мерой, так как Европа столкнется с неминуемыми негативными экономическими последствиями таких действий. Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС."Я уверен, что отказ от российской нефти со стороны ЕС – это временная мера. Их хватит максимум на несколько месяцев. Европа вскоре пересмотрит свое решение, потому что столкнется с неминуемыми негативными экономическими последствиями", - считает Бурлаков.Также он отметил, что ЕС не отказался от газа, поскольку это невозможно. "А вот нефть заменить можно. Но пока только теоретически. Посмотрим, как это будет работать на практике. Я не исключаю, что появятся серые схемы, и Европа начнет закупать санкционную нефть смешанную с разрешенной через посредников. Только стоить этот товар будет гораздо дороже, чем сейчас. Европейское руководство схватится за голову, как только станет очевидным уничтожение собственной экономики", - также сообщил депутат.
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экономика, цены на нефть, евросоюз, россия, госдума рф, сергей бурлаков, санкции в отношении россии
13:03 04.05.2022
 
В Госдуме назвали отказ Евросоюза от российской нефти временной мерой

Депутат Бурлаков: Европа неминуемо столкнется с последствиями отказа от российской нефти

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗакрытая автозаправочная станция BP в Варшаве
Закрытая автозаправочная станция BP в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Закрытая автозаправочная станция BP в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Сергей Бурлаков заявил РИА Новости, что отказ от российской нефти со стороны ЕС будет временной мерой, так как Европа столкнется с неминуемыми негативными экономическими последствиями таких действий. Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС.
"Я уверен, что отказ от российской нефти со стороны ЕС – это временная мера. Их хватит максимум на несколько месяцев. Европа вскоре пересмотрит свое решение, потому что столкнется с неминуемыми негативными экономическими последствиями", - считает Бурлаков.
Также он отметил, что ЕС не отказался от газа, поскольку это невозможно. "А вот нефть заменить можно. Но пока только теоретически. Посмотрим, как это будет работать на практике. Я не исключаю, что появятся серые схемы, и Европа начнет закупать санкционную нефть смешанную с разрешенной через посредников. Только стоить этот товар будет гораздо дороже, чем сейчас. Европейское руководство схватится за голову, как только станет очевидным уничтожение собственной экономики", - также сообщил депутат.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 08:00
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ЭкономикаЦены на нефтьЕвросоюзРоссияГосдума РФСергей БурлаковСанкции в отношении России
 
 
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