https://ria.ru/20220504/neft-1786778185.html

В Госдуме назвали отказ Евросоюза от российской нефти временной мерой

В Госдуме назвали отказ Евросоюза от российской нефти временной мерой - РИА Новости, 04.05.2022

В Госдуме назвали отказ Евросоюза от российской нефти временной мерой

Депутат ГД от "Единой России" Сергей Бурлаков заявил РИА Новости, что отказ от российской нефти со стороны ЕС будет временной мерой, так как Европа столкнется с РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:03

2022-05-04T13:03

2022-05-04T13:03

экономика

цены на нефть

евросоюз

россия

госдума рф

сергей бурлаков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутат ГД от "Единой России" Сергей Бурлаков заявил РИА Новости, что отказ от российской нефти со стороны ЕС будет временной мерой, так как Европа столкнется с неминуемыми негативными экономическими последствиями таких действий. Ранее глава глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках нового, шестого пакета санкций против России предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС."Я уверен, что отказ от российской нефти со стороны ЕС – это временная мера. Их хватит максимум на несколько месяцев. Европа вскоре пересмотрит свое решение, потому что столкнется с неминуемыми негативными экономическими последствиями", - считает Бурлаков.Также он отметил, что ЕС не отказался от газа, поскольку это невозможно. "А вот нефть заменить можно. Но пока только теоретически. Посмотрим, как это будет работать на практике. Я не исключаю, что появятся серые схемы, и Европа начнет закупать санкционную нефть смешанную с разрешенной через посредников. Только стоить этот товар будет гораздо дороже, чем сейчас. Европейское руководство схватится за голову, как только станет очевидным уничтожение собственной экономики", - также сообщил депутат.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, евросоюз, россия, госдума рф, сергей бурлаков, санкции в отношении россии