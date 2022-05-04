https://ria.ru/20220504/neft-1786705362.html

СМИ: частные китайские заводы тайно покупают нефть из России

СМИ: частные китайские заводы тайно покупают нефть из России - РИА Новости, 04.05.2022

СМИ: частные китайские заводы тайно покупают нефть из России

Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая "тайно" покупают российскую нефть, чтобы не попасть под санкции США, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T02:30

2022-05-04T02:30

2022-05-04T02:30

жозеп боррель

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

украина

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая "тайно" покупают российскую нефть, чтобы не попасть под санкции США, пишет газета Financial Times.Согласно сообщению, сотрудник независимого нефтеперерабатывающего завода в Шаньдуне заявил, что с начала спецоперации Украине он не раскрывал публично данные о сделках с российскими поставщиками нефти, чтобы не привлекать внимание и не попасть под санкции США. Как сообщает газета, сотрудник НПЗ также заявил, что завод получил квоту на закупку российской нефти от государственных трейдеров, которые в основном отказываются подписывать новые контракты на поставку нефти из РФ."Покупки частных китайских нефтеперерабатывающих заводов показывают, как некоторые импортеры обходят традиционные пути доступа к дешевой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, пока Запад обрушивает на Москву санкции", — пишет газета.ЕС после начала спецоперации по демилитаризации Украины принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против РФ будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786703833.html

https://ria.ru/20220503/sanktsii-1786640782.html

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жозеп боррель, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, украина, сша, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, китай