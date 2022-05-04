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В России начинается трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 04.05.2022
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В России начинается трехдневная рабочая неделя
В России начинается трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 04.05.2022
В России начинается трехдневная рабочая неделя
В России начинается короткая рабочая неделя, она закончится четырехдневными выходными. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T00:06
2022-05-04T00:08
общество
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
россия
москва
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В России начинается короткая рабочая неделя, она закончится четырехдневными выходными.Как пояснили ранее в Роструде, 1 мая — День весны и труда — относится к нерабочим праздничным дням, по решению правительства выходной с субботы, 1 января, перенесли на вторник, 3 мая.Короткая рабочая неделя закончится длинными, четырехдневными выходными в связи с празднованием Дня Победы 9 мая.Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной снижения заработной платы работникам, получающим оклад, обратили внимание в Роструде. Тем, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.
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общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия, москва
00:06 04.05.2022 (обновлено: 00:08 04.05.2022)
 
В России начинается трехдневная рабочая неделя

В России в среду начинается трехдневная рабочая неделя

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В России начинается короткая рабочая неделя, она закончится четырехдневными выходными.
Как пояснили ранее в Роструде, 1 мая — День весны и труда — относится к нерабочим праздничным дням, по решению правительства выходной с субботы, 1 января, перенесли на вторник, 3 мая.
Короткая рабочая неделя закончится длинными, четырехдневными выходными в связи с празднованием Дня Победы 9 мая.
Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной снижения заработной платы работникам, получающим оклад, обратили внимание в Роструде. Тем, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 06:59
Четырехдневную рабочую неделю введут в недалеком будущем, заявили в Госдуме
 
ОбществоФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)РоссияМосква
 
 
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