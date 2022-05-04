https://ria.ru/20220504/nedelya-1786702364.html

В России начинается трехдневная рабочая неделя

В России начинается трехдневная рабочая неделя - РИА Новости, 04.05.2022

В России начинается трехдневная рабочая неделя

В России начинается короткая рабочая неделя, она закончится четырехдневными выходными. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T00:06

2022-05-04T00:06

2022-05-04T00:08

общество

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

россия

москва

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В России начинается короткая рабочая неделя, она закончится четырехдневными выходными.Как пояснили ранее в Роструде, 1 мая — День весны и труда — относится к нерабочим праздничным дням, по решению правительства выходной с субботы, 1 января, перенесли на вторник, 3 мая.Короткая рабочая неделя закончится длинными, четырехдневными выходными в связи с празднованием Дня Победы 9 мая.Нерабочие праздничные дни не могут стать причиной снижения заработной платы работникам, получающим оклад, обратили внимание в Роструде. Тем, у кого оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

https://ria.ru/20220503/chetyrekhdnevka-1786607168.html

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общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия, москва