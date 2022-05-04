https://ria.ru/20220504/nato-1786875331.html
Йоханнис заявил об отсутствии инициатив по сближению Молдавии и НАТО
Йоханнис заявил об отсутствии инициатив по сближению Молдавии и НАТО - РИА Новости, 04.05.2022
Йоханнис заявил об отсутствии инициатив по сближению Молдавии и НАТО
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на пресс-конференции, что на данный момент нет инициатив по сближению Молдавии и НАТО, особенно, учитывая нейтральный... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:57
2022-05-04T19:57
2022-05-04T19:57
в мире
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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на пресс-конференции, что на данный момент нет инициатив по сближению Молдавии и НАТО, особенно, учитывая нейтральный статус республики."Молдавия – нейтральное государство. Не думаю, что сейчас могут быть какие-то особые инициативы по поводу сближения Молдовы и НАТО. Конечно, есть общие проекты, но Молдавия остается нейтральным государством", – заявил Йоханнис, отвечая на вопрос, может ли Молдавия стать ближе к НАТО ради защиты. Он отметил, что на сегодняшний день "нет информации о том, что Молдавии угрожает конкретная военная опасность или она стала чьей-то мишенью".Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, нато, румыния, клаус йоханнис
Йоханнис заявил об отсутствии инициатив по сближению Молдавии и НАТО
Президент Румынии Йоханнис: на данный момент нет инициатив по сближению Молдавии и НАТО