https://ria.ru/20220504/nato-1786875331.html

Йоханнис заявил об отсутствии инициатив по сближению Молдавии и НАТО

Йоханнис заявил об отсутствии инициатив по сближению Молдавии и НАТО - РИА Новости, 04.05.2022

Йоханнис заявил об отсутствии инициатив по сближению Молдавии и НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на пресс-конференции, что на данный момент нет инициатив по сближению Молдавии и НАТО, особенно, учитывая нейтральный... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:57

2022-05-04T19:57

2022-05-04T19:57

в мире

молдавия

нато

румыния

клаус йоханнис

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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на пресс-конференции, что на данный момент нет инициатив по сближению Молдавии и НАТО, особенно, учитывая нейтральный статус республики."Молдавия – нейтральное государство. Не думаю, что сейчас могут быть какие-то особые инициативы по поводу сближения Молдовы и НАТО. Конечно, есть общие проекты, но Молдавия остается нейтральным государством", – заявил Йоханнис, отвечая на вопрос, может ли Молдавия стать ближе к НАТО ради защиты. Он отметил, что на сегодняшний день "нет информации о том, что Молдавии угрожает конкретная военная опасность или она стала чьей-то мишенью".Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

молдавия

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, нато, румыния, клаус йоханнис