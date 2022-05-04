18:40 04.05.2022 (обновлено: 20:14 04.05.2022)
Медведев прокомментировал заявление НАТО о продвижении на восток
Медведев раскритиковал НАТО за отказ выполнять Основополагающий акт от 1997 года
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил позицию США по Основополагающему акту Россия — НАТО словами из романа "Золотой теленок".
"Говорят, что "соглашение пока не убито". Нет уж. Clausula rebus sic stantibus (оговорка о вещах, остающихся в том же положении — Прим. ред.) сработала. А если попроще – обращайтесь теперь с вопросом о применении Акта прямо во Всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей", — написал он в в Telegram.
Так он отреагировал на слова главы Военного комитета альянса Роберта Бауэра, который ранее заявил, что этот документ не будет сдерживать блок от расширения военного присутствия на востоке Европы.
Медведев напомнил, что Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года представляет собой политический документ, а не международный договор, поэтому к нему нельзя применить так называемую правовую оговорку (одностороннее заявление, сделанное государством при подписании договора, которое позволяет ему исключить или изменить юридическое действие определенных положений, — Прим. ред.).
По его мнению, НАТО использует отказ выполнять положения документа, чтобы размещать ядерное оружие на территории новых стран, например, Швеции и Финляндии, и проводить учения у российских границ.
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Согласно Основополагающему акту, Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников и отказываются от размещения существенных военных сил у границ друг друга.
В конце прошлого года Москва опубликовала проект договора с США и их союзниками, в котором, в частности, настаивала на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении альянса на восток. Конструктивного ответа на это так и не последовало.