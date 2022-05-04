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НАТО продолжит поддерживать Украину, заявил премьер Нидерландов - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/nato-1786854767.html
НАТО продолжит поддерживать Украину, заявил премьер Нидерландов
НАТО продолжит поддерживать Украину, заявил премьер Нидерландов - РИА Новости, 04.05.2022
НАТО продолжит поддерживать Украину, заявил премьер Нидерландов
НАТО продолжит поддерживать Украину и защищать свой восточный фланг, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам разговора с генсеком альянса Йенсом РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:46
2022-05-04T17:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нидерланды
украина
нато
марк рютте
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. НАТО продолжит поддерживать Украину и защищать свой восточный фланг, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом."Провел телефонный разговор с генеральным секретарём НАТО и президентом Румынии, обсудили последние события в Донбассе. НАТО продолжит поддерживать Украину и обязуется надежно защищать восточный фланг Североатлантического альянса", - написал Рютте в своем Twitter. Он напомнил, что 200 военных Нидерландов присоединятся к боевой группе НАТО в Румынии.Нидерланды значительно расширили военное присутствие НАТО в Восточной Европе. С начала военной операции РФ на Украине голландцы направили несколько истребителей F-35 и F-16 для патрулирования воздушного пространства над восточным флангом зоны альянса. Так, в Болгарии дислоцированы четыре истребителя F-35, которые будут вести наблюдение за воздушным пространством до конца мая. В середине апреля Нидерланды направили 150 военных в Словакию для развертывания зенитно-ракетных комплексов Patriot. Кроме того, уже более пяти лет голландская армия участвует в передовом присутствии НАТО в Литве.
https://ria.ru/20220413/tanki-1783422299.html
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в мире, нидерланды, украина, нато, марк рютте, ситуация в днр и лнр
17:46 04.05.2022
 
НАТО продолжит поддерживать Украину, заявил премьер Нидерландов

Премьер Нидерландов Рютте: НАТО будет защищать свой восточный фланг и поддерживать Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. НАТО продолжит поддерживать Украину и защищать свой восточный фланг, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
"Провел телефонный разговор с генеральным секретарём НАТО и президентом Румынии, обсудили последние события в Донбассе. НАТО продолжит поддерживать Украину и обязуется надежно защищать восточный фланг Североатлантического альянса", - написал Рютте в своем Twitter. Он напомнил, что 200 военных Нидерландов присоединятся к боевой группе НАТО в Румынии.
Нидерланды значительно расширили военное присутствие НАТО в Восточной Европе. С начала военной операции РФ на Украине голландцы направили несколько истребителей F-35 и F-16 для патрулирования воздушного пространства над восточным флангом зоны альянса. Так, в Болгарии дислоцированы четыре истребителя F-35, которые будут вести наблюдение за воздушным пространством до конца мая. В середине апреля Нидерланды направили 150 военных в Словакию для развертывания зенитно-ракетных комплексов Patriot. Кроме того, уже более пяти лет голландская армия участвует в передовом присутствии НАТО в Литве.
Украинская военная техника - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 22:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пентагон заявил о намерении стран НАТО отправить танки Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНидерландыУкраинаНАТОМарк РюттеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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