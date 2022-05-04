https://ria.ru/20220504/nato-1786854767.html

НАТО продолжит поддерживать Украину, заявил премьер Нидерландов

НАТО продолжит поддерживать Украину, заявил премьер Нидерландов - РИА Новости, 04.05.2022

НАТО продолжит поддерживать Украину, заявил премьер Нидерландов

НАТО продолжит поддерживать Украину и защищать свой восточный фланг, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам разговора с генсеком альянса Йенсом РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:46

2022-05-04T17:46

2022-05-04T17:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нидерланды

украина

нато

марк рютте

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. НАТО продолжит поддерживать Украину и защищать свой восточный фланг, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом."Провел телефонный разговор с генеральным секретарём НАТО и президентом Румынии, обсудили последние события в Донбассе. НАТО продолжит поддерживать Украину и обязуется надежно защищать восточный фланг Североатлантического альянса", - написал Рютте в своем Twitter. Он напомнил, что 200 военных Нидерландов присоединятся к боевой группе НАТО в Румынии.Нидерланды значительно расширили военное присутствие НАТО в Восточной Европе. С начала военной операции РФ на Украине голландцы направили несколько истребителей F-35 и F-16 для патрулирования воздушного пространства над восточным флангом зоны альянса. Так, в Болгарии дислоцированы четыре истребителя F-35, которые будут вести наблюдение за воздушным пространством до конца мая. В середине апреля Нидерланды направили 150 военных в Словакию для развертывания зенитно-ракетных комплексов Patriot. Кроме того, уже более пяти лет голландская армия участвует в передовом присутствии НАТО в Литве.

https://ria.ru/20220413/tanki-1783422299.html

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Кирилл Волков

в мире, нидерланды, украина, нато, марк рютте, ситуация в днр и лнр