https://ria.ru/20220504/nato-1786791434.html

Акт Россия — НАТО не помешает блоку двигаться на восток, заявили в альянсе

Акт Россия — НАТО не помешает блоку двигаться на восток, заявили в альянсе - РИА Новости, 04.05.2022

Акт Россия — НАТО не помешает блоку двигаться на восток, заявили в альянсе

Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года не будет сдерживать блок от расширения военного присутствия на востоке Европы, говорится в заявлении главы... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:47

2022-05-04T13:47

2022-05-04T14:37

в мире

владимир путин

россия

восточная европа

москва

нато

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года не будет сдерживать блок от расширения военного присутствия на востоке Европы, говорится в заявлении главы Военного комитета альянса Роберта Бауэра, которое опубликовала Financial Times.Как утверждает Бауэр, наращивание военной силы в Восточной Европе направлено на укрепление защиты НАТО.В акте от 1997 года говорится, в частности, о том, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников и отказываются от размещения существенных военных сил у границ друг друга.В конце 2021 года Москва опубликовала проект договора с США и их союзниками, в котором, в частности, настаивала на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении альянса на восток. Конструктивного ответа на это так и не последовало.С 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/nato-1786671877.html

россия

восточная европа

москва

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, восточная европа, москва, нато, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, украина