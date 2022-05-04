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Акт Россия — НАТО не помешает блоку двигаться на восток, заявили в альянсе - РИА Новости, 04.05.2022
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Акт Россия — НАТО не помешает блоку двигаться на восток, заявили в альянсе
Акт Россия — НАТО не помешает блоку двигаться на восток, заявили в альянсе - РИА Новости, 04.05.2022
Акт Россия — НАТО не помешает блоку двигаться на восток, заявили в альянсе
Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года не будет сдерживать блок от расширения военного присутствия на востоке Европы, говорится в заявлении главы... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:47
2022-05-04T14:37
в мире
владимир путин
россия
восточная европа
москва
нато
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года не будет сдерживать блок от расширения военного присутствия на востоке Европы, говорится в заявлении главы Военного комитета альянса Роберта Бауэра, которое опубликовала Financial Times.Как утверждает Бауэр, наращивание военной силы в Восточной Европе направлено на укрепление защиты НАТО.В акте от 1997 года говорится, в частности, о том, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников и отказываются от размещения существенных военных сил у границ друг друга.В конце 2021 года Москва опубликовала проект договора с США и их союзниками, в котором, в частности, настаивала на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении альянса на восток. Конструктивного ответа на это так и не последовало.С 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220503/nato-1786671877.html
россия
восточная европа
москва
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в мире, владимир путин, россия, восточная европа, москва, нато, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, украина
13:47 04.05.2022 (обновлено: 14:37 04.05.2022)
 
Акт Россия — НАТО не помешает блоку двигаться на восток, заявили в альянсе

Глава комитета альянса Бауэр: акт Россия — НАТО не помешает блоку двигаться на восток

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Основополагающий акт Россия — НАТО от 1997 года не будет сдерживать блок от расширения военного присутствия на востоке Европы, говорится в заявлении главы Военного комитета альянса Роберта Бауэра, которое опубликовала Financial Times.

"На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий", — сказал он.

Как утверждает Бауэр, наращивание военной силы в Восточной Европе направлено на укрепление защиты НАТО.
В акте от 1997 года говорится, в частности, о том, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников и отказываются от размещения существенных военных сил у границ друг друга.
В конце 2021 года Москва опубликовала проект договора с США и их союзниками, в котором, в частности, настаивала на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении альянса на восток. Конструктивного ответа на это так и не последовало.
С 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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