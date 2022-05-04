https://ria.ru/20220504/nasvay-1786711064.html

В Госдуме призвали включить насвай в перечень наркотических веществ

В Госдуме призвали включить насвай в перечень наркотических веществ - РИА Новости, 04.05.2022

В Госдуме призвали включить насвай в перечень наркотических веществ

Такое опасное никотиносодержащие вещество, как насвай, распространяемое в среде школьников и студентов и приводящее к зависимости и летальным исходам, должно... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T07:30

2022-05-04T07:30

2022-05-04T07:30

общество

владимир колокольцев

султан хамзаев

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Такое опасное никотиносодержащие вещество, как насвай, распространяемое в среде школьников и студентов и приводящее к зависимости и летальным исходам, должно попасть в реестр наркотических веществ РФ, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.В письме главе МВД Владимиру Колокольцеву, которое есть в распоряжении РИА Новости, депутат отмечает, что реализация насвая приводит к "тяжелым случаем отравления, летальным исходам, различным формам зависимости, подсаживанием молодых людей на наркотики".Опасным депутат называет и тот факт, что такие вещества распространяются в среде школьников и студентов. Хамзаев предлагает ведомству разработать и выйти с совместной инициативой по "внесению изделия "насвай" в перечень запрещённых в Российской Федерации наркотических средств"."Насвай долгие годы позиционировался как вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии. Основными составляющими насвая являлись табак и щелочь. Однако в последнее время насвай является не чем иным, как новой формой наркотических средств, состоит из различных химических реагентов, в том числе клея, гашиша (каннабиса) и других наркотических прекурсоров", — отмечается в запросе.Парламентарий просит ведомство взять ситуацию на контроль и поручить региональным подразделениям МВД провести мероприятия по "пресечению распространения "некурительного табачного изделия", более известного как "насвай".

https://ria.ru/20220105/tabak-1766603452.html

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общество, владимир колокольцев, султан хамзаев, госдума рф, москва, россия