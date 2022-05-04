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В Госдуме призвали включить насвай в перечень наркотических веществ - РИА Новости, 04.05.2022
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В Госдуме призвали включить насвай в перечень наркотических веществ
В Госдуме призвали включить насвай в перечень наркотических веществ - РИА Новости, 04.05.2022
В Госдуме призвали включить насвай в перечень наркотических веществ
Такое опасное никотиносодержащие вещество, как насвай, распространяемое в среде школьников и студентов и приводящее к зависимости и летальным исходам, должно... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T07:30
2022-05-04T07:30
общество
владимир колокольцев
султан хамзаев
госдума рф
москва
россия
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Такое опасное никотиносодержащие вещество, как насвай, распространяемое в среде школьников и студентов и приводящее к зависимости и летальным исходам, должно попасть в реестр наркотических веществ РФ, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.В письме главе МВД Владимиру Колокольцеву, которое есть в распоряжении РИА Новости, депутат отмечает, что реализация насвая приводит к "тяжелым случаем отравления, летальным исходам, различным формам зависимости, подсаживанием молодых людей на наркотики".Опасным депутат называет и тот факт, что такие вещества распространяются в среде школьников и студентов. Хамзаев предлагает ведомству разработать и выйти с совместной инициативой по "внесению изделия "насвай" в перечень запрещённых в Российской Федерации наркотических средств"."Насвай долгие годы позиционировался как вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии. Основными составляющими насвая являлись табак и щелочь. Однако в последнее время насвай является не чем иным, как новой формой наркотических средств, состоит из различных химических реагентов, в том числе клея, гашиша (каннабиса) и других наркотических прекурсоров", — отмечается в запросе.Парламентарий просит ведомство взять ситуацию на контроль и поручить региональным подразделениям МВД провести мероприятия по "пресечению распространения "некурительного табачного изделия", более известного как "насвай".
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общество, владимир колокольцев, султан хамзаев, госдума рф, москва, россия
07:30 04.05.2022
 
В Госдуме призвали включить насвай в перечень наркотических веществ

Депутат Гсдумы Хамзаев призвал включить насвай в перечень наркотических веществ

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Такое опасное никотиносодержащие вещество, как насвай, распространяемое в среде школьников и студентов и приводящее к зависимости и летальным исходам, должно попасть в реестр наркотических веществ РФ, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.
В письме главе МВД Владимиру Колокольцеву, которое есть в распоряжении РИА Новости, депутат отмечает, что реализация насвая приводит к "тяжелым случаем отравления, летальным исходам, различным формам зависимости, подсаживанием молодых людей на наркотики".
Опасным депутат называет и тот факт, что такие вещества распространяются в среде школьников и студентов. Хамзаев предлагает ведомству разработать и выйти с совместной инициативой по "внесению изделия "насвай" в перечень запрещённых в Российской Федерации наркотических средств".
"Насвай долгие годы позиционировался как вид некурительного табачного изделия, традиционный для Центральной Азии. Основными составляющими насвая являлись табак и щелочь. Однако в последнее время насвай является не чем иным, как новой формой наркотических средств, состоит из различных химических реагентов, в том числе клея, гашиша (каннабиса) и других наркотических прекурсоров", — отмечается в запросе.
Парламентарий просит ведомство взять ситуацию на контроль и поручить региональным подразделениям МВД провести мероприятия по "пресечению распространения "некурительного табачного изделия", более известного как "насвай".
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ОбществоВладимир КолокольцевСултан ХамзаевГосдума РФМоскваРоссия
 
 
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