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Россиянам посоветовали выбрать "день наслаждения"
Россиянам посоветовали выбрать "день наслаждения" - РИА Новости, 04.05.2022
Россиянам посоветовали выбрать "день наслаждения"
Чтобы сбросить вес, не нужно резко ограничивать себя в питании, лучше научиться "откладывать удовольствие", рассказал в интервью радио Sputnik специалист по... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T02:15
2022-05-04T02:15
2022-05-04T02:15
общество
россия
иван алименко
здоровье
питание
еда
диеты
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Чтобы сбросить вес, не нужно резко ограничивать себя в питании, лучше научиться "откладывать удовольствие", рассказал в интервью радио Sputnik специалист по рациональному питанию и снижению веса Иван Алименко.Весной многие люди начинают активнее бороться с избыточным весом, стараясь улучшить свою фигуру до наступления жарких дней. У некоторых при этом даже возникает страх перед едой, или ограничительный невроз, отметил Алименко. В таком состоянии человек не может планомерно избавляться от лишних килограммов: он то резко сокращает употребление пищи, то срывается, добавил специалист по рациональному питанию. Намного эффективнее будет научиться "откладывать удовольствие", устраивая себе время от времени "день наслаждения", уверен он.Такая методика приведет к уменьшению страха перед едой и научит человека себя контролировать, продолжил он."По сути, мы учим "откладывать удовольствие", учим человека, который плохо контролирует вес, выдерживать определенные периоды. Например, питаться шесть дней рационально и на седьмой день отдыхать от этого", — уточнил Алименко.В "день наслаждения" можно позволять себе любую еду, полагает он.Однако вся вредная для фигуры пища должна быть или съедена, или выброшена к вечеру "дня наслаждения", предупредил эксперт."Все должно быть съедено или выброшено, чтобы не оставлять на завтра. Потому что у многих людей с пищевым расстройством есть так называемый экстернальный аппетит: вижу — ем, не вижу — не ем", — объяснил Алименко.
https://ria.ru/20220428/myaso-1785845290.html
https://rsport.ria.ru/20220416/pitanie-1783808489.html
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общество, россия, иван алименко, здоровье, питание, еда, диеты
Россиянам посоветовали выбрать "день наслаждения"
Диетолог Алименко: чтобы похудеть, не нужно резко ограничивать себя в питании
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости.
Чтобы сбросить вес, не нужно резко ограничивать себя в питании, лучше научиться "откладывать удовольствие", рассказал в интервью радио Sputnik
специалист по рациональному питанию и снижению веса Иван Алименко.
Весной многие люди начинают активнее бороться с избыточным весом, стараясь улучшить свою фигуру до наступления жарких дней. У некоторых при этом даже возникает страх перед едой
, или ограничительный невроз, отметил Алименко. В таком состоянии человек не может планомерно избавляться от лишних килограммов: он то резко сокращает употребление пищи, то срывается, добавил специалист по рациональному питанию. Намного эффективнее будет научиться "откладывать удовольствие", устраивая себе время от времени "день наслаждения", уверен он.
"Людям с так называемым ограничительным пищевым поведением, ограничительным неврозом, нужно выбрать для себя "день наслаждения": раз в неделю или в две недели, в зависимости от желаемой скорости снижения веса. Если устраивать его раз в две недели, вес будет уходить достаточно быстро, раз в неделю — медленнее, но комфортнее", — считает Алименко.
Такая методика приведет к уменьшению страха перед едой и научит человека себя контролировать, продолжил он.
"По сути, мы учим "откладывать удовольствие", учим человека, который плохо контролирует вес, выдерживать определенные периоды. Например, питаться шесть дней рационально и на седьмой день отдыхать от этого", — уточнил Алименко.
В "день наслаждения" можно позволять себе любую еду, полагает он.
"Сладкая газировка, фастфуд, пицца — это не так важно. Если мы говорим о питании для контроля над весом, оно должно быть рациональным. Условно нездоровые продукты состоят из тех же белков, жиров и углеводов, что и правильная еда. Бояться не нужно. Если нет других ограничений по здоровью со стороны врачей, например, гастроэнтеролога или аллерголога, вы спокойно едите в "день наслаждения", что хотите", — сказал специалист по рациональному питанию.
Однако вся вредная для фигуры пища должна быть или съедена, или выброшена к вечеру "дня наслаждения", предупредил эксперт.
"Все должно быть съедено или выброшено, чтобы не оставлять на завтра. Потому что у многих людей с пищевым расстройством есть так называемый экстернальный аппетит: вижу — ем, не вижу — не ем", — объяснил Алименко.