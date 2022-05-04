https://ria.ru/20220504/naslazhdenie-1786598693.html

Россиянам посоветовали выбрать "день наслаждения"

Россиянам посоветовали выбрать "день наслаждения" - РИА Новости, 04.05.2022

Россиянам посоветовали выбрать "день наслаждения"

Чтобы сбросить вес, не нужно резко ограничивать себя в питании, лучше научиться "откладывать удовольствие", рассказал в интервью радио Sputnik специалист по... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T02:15

2022-05-04T02:15

2022-05-04T02:15

общество

россия

иван алименко

здоровье

питание

еда

диеты

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Чтобы сбросить вес, не нужно резко ограничивать себя в питании, лучше научиться "откладывать удовольствие", рассказал в интервью радио Sputnik специалист по рациональному питанию и снижению веса Иван Алименко.Весной многие люди начинают активнее бороться с избыточным весом, стараясь улучшить свою фигуру до наступления жарких дней. У некоторых при этом даже возникает страх перед едой, или ограничительный невроз, отметил Алименко. В таком состоянии человек не может планомерно избавляться от лишних килограммов: он то резко сокращает употребление пищи, то срывается, добавил специалист по рациональному питанию. Намного эффективнее будет научиться "откладывать удовольствие", устраивая себе время от времени "день наслаждения", уверен он.Такая методика приведет к уменьшению страха перед едой и научит человека себя контролировать, продолжил он."По сути, мы учим "откладывать удовольствие", учим человека, который плохо контролирует вес, выдерживать определенные периоды. Например, питаться шесть дней рационально и на седьмой день отдыхать от этого", — уточнил Алименко.В "день наслаждения" можно позволять себе любую еду, полагает он.Однако вся вредная для фигуры пища должна быть или съедена, или выброшена к вечеру "дня наслаждения", предупредил эксперт."Все должно быть съедено или выброшено, чтобы не оставлять на завтра. Потому что у многих людей с пищевым расстройством есть так называемый экстернальный аппетит: вижу — ем, не вижу — не ем", — объяснил Алименко.

https://ria.ru/20220428/myaso-1785845290.html

https://rsport.ria.ru/20220416/pitanie-1783808489.html

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общество, россия, иван алименко, здоровье, питание, еда, диеты