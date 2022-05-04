https://ria.ru/20220504/nagrada-1786887179.html

Путин наградил экс-гендиректора "Фосагро" орденом Дружбы

Путин наградил экс-гендиректора "Фосагро" орденом Дружбы - РИА Новости, 04.05.2022

Путин наградил экс-гендиректора "Фосагро" орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил бывшего генерального директора группы "Фосагро" Андрея Гурьева орденом Дружбы, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T21:56

2022-05-04T21:56

2022-05-04T21:56

фосагро

общество

владимир путин

россия

андрей гурьев

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил бывшего генерального директора группы "Фосагро" Андрея Гурьева орденом Дружбы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."О награждении государственными наградами Российской Федерации... орденом Дружбы Гурьева Андрея Андреевича", - говорится в документе.Уточняется, что награда была присвоена за заслуги в реализации социально значимых проектов и активную общественную деятельность.В начале марте Андрей Гурьев, попавший в санкционный список ЕС, покинул пост генерального директора и совет директоров "Фосагро", новым гендиректором назначен бывший заместитель Михаил Рыбников.Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,5%.

https://ria.ru/20220504/nagrada-1786883119.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

фосагро, общество, владимир путин, россия, андрей гурьев