https://ria.ru/20220504/nagrada-1786887179.html
Путин наградил экс-гендиректора "Фосагро" орденом Дружбы
Путин наградил экс-гендиректора "Фосагро" орденом Дружбы - РИА Новости, 04.05.2022
Путин наградил экс-гендиректора "Фосагро" орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил бывшего генерального директора группы "Фосагро" Андрея Гурьева орденом Дружбы, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T21:56
2022-05-04T21:56
2022-05-04T21:56
фосагро
общество
владимир путин
россия
андрей гурьев
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил бывшего генерального директора группы "Фосагро" Андрея Гурьева орденом Дружбы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."О награждении государственными наградами Российской Федерации... орденом Дружбы Гурьева Андрея Андреевича", - говорится в документе.Уточняется, что награда была присвоена за заслуги в реализации социально значимых проектов и активную общественную деятельность.В начале марте Андрей Гурьев, попавший в санкционный список ЕС, покинул пост генерального директора и совет директоров "Фосагро", новым гендиректором назначен бывший заместитель Михаил Рыбников.Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,5%.
https://ria.ru/20220504/nagrada-1786883119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фосагро, общество, владимир путин, россия, андрей гурьев
Путин наградил экс-гендиректора "Фосагро" орденом Дружбы
Путин наградил экс-гендиректора "Фосагро" Гурьева орденом Дружбы
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин наградил бывшего генерального директора группы "Фосагро" Андрея Гурьева орденом Дружбы, соответствующий указ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"О награждении государственными наградами Российской Федерации... орденом Дружбы Гурьева Андрея Андреевича", - говорится в документе.
Уточняется, что награда была присвоена за заслуги в реализации социально значимых проектов и активную общественную деятельность.
В начале марте Андрей Гурьев
, попавший в санкционный список ЕС
, покинул пост генерального директора и совет директоров "Фосагро
", новым гендиректором назначен бывший заместитель Михаил Рыбников.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,5%.