В Историческом музее открылась выставка "юбилейных экспонатов"
Выставка из шести "юбилейных экспонатов" открылась в Историческом музее к его 150-летию
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭкспонат "Двустенный стакан" мастера А.П. Вершилина, представленный на выставке "Экспонат к 150-летию Исторического музея" в Государственном историческом музее в Москве
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Государственном историческом музее открылась выставка из шести "юбилейный экспонатов", приуроченная к 150-летию ГИМ, передает корреспондент РИА Новости.
В экспозиции представлены золотой в пять угорских царя Ивана Васильевича Грозного, двустенный стакан авторства мастера Александра Вершинина, кокошник XVIII века, жалованная грамота императора Николая I С.С. Уварову, сундук-подголовок "Древо жизни" XVII века и портрет цесаревича Александра Николаевича.
"Экспонаты были выбраны из закрытых фондов музея, каждый из них по-своему уникален", — рассказала начальник отдела общественных связей, рекламы и маркетинга Мария Пономарева.
Золотой в пять угорских — крупнейшая из дошедших до наших дней золотых русских монет XV-XVI веков. Она известна в единственном экземпляре и в XIX веке находилась в собрании князя Долгорукова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭкспонат, представленный на выставке "Экспонат к 150-летию Исторического музея" в Государственном историческом музее в Москве
Экспонат, представленный на выставке "Экспонат к 150-летию Исторического музея" в Государственном историческом музее в Москве
"Предмет состоит из двух стаканов разного размера; у внутреннего стакана край изогнут таким образом, что он плотно вставляется во внешний; края "притираются" один к другому. Таким образом органические компоненты внутренних композиций, в основном мох и засушенные травы, сохраняются в первоначальном виде", — рассказывают о технологии создания двустенных стаканов в музее.
Мастер, изготовивший экземпляр, представленный в экспозиции, Александр Вершинин, получил личное поощрение (золотые часы) от императора Александра I за выдающиеся работы.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭкспонат "Двустенный стакан" мастера А.П. Вершилина, представленный на выставке "Экспонат к 150-летию Исторического музея" в Государственном историческом музее в Москве
Экспонат "Двустенный стакан" мастера А.П. Вершилина, представленный на выставке "Экспонат к 150-летию Исторического музея" в Государственном историческом музее в Москве
В ГИМе одна из крупнейших коллекций кокошников. Для выставки выбрали головной убор, созданный в первой половине XVIII века в Костромской губернии с применением парчи, бархата, металла, жемчуга и перламутра.
Черневой портрет цесаревича Александра Николаевича в форме генерала Казачьего Атаманского был создан к десятилетию его шефства в Атаманском полку и 20-летию со дня рождения мастером Саекрдоном Скрипицыным. Также к портрету-медальону была изготовлена прямоугольная рама, оформленная орнаментальной композицией в неоклассическом стиле.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Кокошник, представленный на выставке "Экспонат к 150-летию Исторического музея" в Государственном историческом музее в Москве
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Кокошник, представленный на выставке "Экспонат к 150-летию Исторического музея" в Государственном историческом музее в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк
Посетители на выставке "Экспонат к 150-летию Исторического музея" в Государственном историческом музее в Москве
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Посетители на выставке "Экспонат к 150-летию Исторического музея" в Государственном историческом музее в Москве
1 из 2
Кокошник, представленный на выставке "Экспонат к 150-летию Исторического музея" в Государственном историческом музее в Москве
2 из 2
Посетители на выставке "Экспонат к 150-летию Исторического музея" в Государственном историческом музее в Москве
На жалованной грамоте императора Николая I Сергею Уварову на графское российской империи достоинство и герб есть автограф правителя. Также к ней подшита копия рескрипта Николая I Уварову на орден святого Андрея Первозванного. Грамота изготовлена с использованием шелка, бархата и золотых нитей.
Подголовок с композицией "Древо жизни" — один из самых ранних и датированных северных расписных сундуков из собрания ГИМ. Снаружи он обит железом с подложкой из бумаги и слюды. Еще на нем есть надпись, обозначающая владельца: "Подъголовокъ Никиты Савиновича Потапова".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭкспонат "Сундук-подголовок", представленный на выставке "Экспонат к 150-летию Исторического музея" в Государственном историческом музее в Москве
Экспонат "Сундук-подголовок", представленный на выставке "Экспонат к 150-летию Исторического музея" в Государственном историческом музее в Москве
На портале "Активный гражданин" до 31 мая можно проголосовать за один из предметов. Экспонат, набравший наибольшее число голосов, на месяц переместится в основную экспозицию музея.