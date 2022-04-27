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Москвичи выберут юбилейный экспонат к 150-летию Исторического музея - РИА Новости, 27.04.2022
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Культура
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Москвичи выберут юбилейный экспонат к 150-летию Исторического музея
Москвичи выберут юбилейный экспонат к 150-летию Исторического музея - РИА Новости, 27.04.2022
Москвичи выберут юбилейный экспонат к 150-летию Исторического музея
Государственный исторический музей (ГИМ) предложит москвичам выбрать экспонат, который наиболее ярко расскажет о его богатых коллекциях, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T14:39
2022-04-27T14:40
культура
новости культуры
алексей левыкин
александр вершинин
исторический музей
музеи
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) предложит москвичам выбрать экспонат, который наиболее ярко расскажет о его богатых коллекциях, сообщает пресс-служба.В конкурсе участвуют шесть предметов из закрытых фондов учреждения. Это золотой в пять угорских царя Ивана Васильевича Грозного, двустенный стакан авторства мастера Александра Вершинина, кокошник XVIII века, жалованная грамота императора Николая I С.С. Уварову, сундук-подголовок "Древо жизни" XVII века и портрет цесаревича Александра Николаевича.Артефакты будут демонстрироваться на выставке в Историческом музее, специально подготовленной для проекта. Экспозицию откроют 4 мая — в день начала голосования.Оно продлится до 31 мая 2022 года. Выбранный большинством предмет на месяц переместится в основную экспозицию музея, объясняют в пресс-службе.Мероприятие проводится совместно с проектом "Активный гражданин".
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новости культуры, алексей левыкин, александр вершинин, исторический музей, музеи
14:39 27.04.2022 (обновлено: 14:40 27.04.2022)
 
Москвичи выберут юбилейный экспонат к 150-летию Исторического музея

ГИМ предложит москвичам выбрать юбилейный экспонат к 150-летию музея

© РИА Новости / Владимир АстапковичГосударственный исторический музей
Государственный исторический музей - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) предложит москвичам выбрать экспонат, который наиболее ярко расскажет о его богатых коллекциях, сообщает пресс-служба.
В конкурсе участвуют шесть предметов из закрытых фондов учреждения. Это золотой в пять угорских царя Ивана Васильевича Грозного, двустенный стакан авторства мастера Александра Вершинина, кокошник XVIII века, жалованная грамота императора Николая I С.С. Уварову, сундук-подголовок "Древо жизни" XVII века и портрет цесаревича Александра Николаевича.
Артефакты будут демонстрироваться на выставке в Историческом музее, специально подготовленной для проекта. Экспозицию откроют 4 мая — в день начала голосования.
Оно продлится до 31 мая 2022 года. Выбранный большинством предмет на месяц переместится в основную экспозицию музея, объясняют в пресс-службе.
Мероприятие проводится совместно с проектом "Активный гражданин".
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