https://ria.ru/20220427/muzey-1785732797.html

Москвичи выберут юбилейный экспонат к 150-летию Исторического музея

Москвичи выберут юбилейный экспонат к 150-летию Исторического музея - РИА Новости, 27.04.2022

Москвичи выберут юбилейный экспонат к 150-летию Исторического музея

Государственный исторический музей (ГИМ) предложит москвичам выбрать экспонат, который наиболее ярко расскажет о его богатых коллекциях, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:39

2022-04-27T14:39

2022-04-27T14:40

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ) предложит москвичам выбрать экспонат, который наиболее ярко расскажет о его богатых коллекциях, сообщает пресс-служба.В конкурсе участвуют шесть предметов из закрытых фондов учреждения. Это золотой в пять угорских царя Ивана Васильевича Грозного, двустенный стакан авторства мастера Александра Вершинина, кокошник XVIII века, жалованная грамота императора Николая I С.С. Уварову, сундук-подголовок "Древо жизни" XVII века и портрет цесаревича Александра Николаевича.Артефакты будут демонстрироваться на выставке в Историческом музее, специально подготовленной для проекта. Экспозицию откроют 4 мая — в день начала голосования.Оно продлится до 31 мая 2022 года. Выбранный большинством предмет на месяц переместится в основную экспозицию музея, объясняют в пресс-службе.Мероприятие проводится совместно с проектом "Активный гражданин".

https://ria.ru/20220426/vystavka-1785332534.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, алексей левыкин, александр вершинин, исторический музей, музеи