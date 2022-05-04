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"Зонтичные" поручительства КМСП привлекут в бизнес 56 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.05.2022
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"Зонтичные" поручительства КМСП привлекут в бизнес 56 миллиардов рублей
"Зонтичные" поручительства КМСП привлекут в бизнес 56 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.05.2022
"Зонтичные" поручительства КМСП привлекут в бизнес 56 миллиардов рублей
Корпорация МСП предоставит во II квартале 2022 года "зонтичные" поручительства по банковским кредитам на сумму 28 миллиардов рублей, что позволит малому и... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:00
2022-05-04T11:33
экономика
корпорация мсп
ипотека
александр исаевич
андрей белоусов
альфа-банк
ак барс (банк)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Корпорация МСП предоставит во II квартале 2022 года "зонтичные" поручительства по банковским кредитам на сумму 28 миллиардов рублей, что позволит малому и среднему бизнесу привлечь финансирование не менее, чем на 56 миллиардов рублей, сообщает КМСП.Ожидается, что до конца года сумма кредитов под поручительство достигнет 170 миллиардов рублей.Поручительство в размере до 50% от суммы кредита можно получить под все льготные программы кредитования. При совмещении с поручительством региональной гарантийной организации сумма покрытия для молодых и начинающих предпринимателей может достигнуть 90%, а для остальных категорий заемщиков — 70%.В настоящее время кредит можно будет получить в 11 аккредитованных банках-партнерах КМСП, среди которых Ак Барс Банк, Альфа-Банк, Банк ВТБ, Банк "Зенит", Банк "Открытие", МСП Банк, ПСБ, РНКБ, Сбербанк, Совкомбанк и Тинькофф Бизнес, а до конца 2022 года в механизме, реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, планируется задействовать около двух десятков федеральных и региональных банков."В прошлом году мы отпилотировали "зонтичные" поручительства, механизм себя положительно зарекомендовал. За счет того, что Корпорация следит за структурой кредитного портфеля банков, удалось в 6 раз увеличить охват получателей поддержки. Каждый 7-й кредит пришелся на бизнес, который без "зонтичного" механизма не мог бы получить заемное банковское финансирование. В этом году ситуация с кредитованием сложнее, так как ставки существенно увеличились и многие банки не активно кредитуют малый и микробизнес. Мы внимательно следим за этой ситуацией, проводим регулярные встречи с банками и через наш "Сервис 360°" получаем обратную связь от предпринимателей", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.С момента запуска "зонтичного" механизма в сентябре 2021 года было выдано более 6 тысяч кредитов на сумму около 57 миллиардов рублей. Кредиты с таким обеспечением наиболее востребованы в сфере торговли (40% кредитов), в обрабатывающем производстве (25%), транспортировке и хранении (10%). Далее следуют такие отрасли как сельское хозяйство, недвижимость, здравоохранение, общественное питание и другие."Зонтичный" механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены. Основные параметры поручительства: покрытие до 50% суммы кредита, размер поручительства по кредиту одного заемщика или группы связанных заемщиков — до 1 миллиарда рублей, срок кредита — не более 180 месяцев, пояснили в КМСП.
https://ria.ru/20220425/podderzhka-1785372591.html
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экономика, корпорация мсп, ипотека, александр исаевич, андрей белоусов, альфа-банк, ак барс (банк)
10:00 04.05.2022 (обновлено: 11:33 04.05.2022)
 
"Зонтичные" поручительства КМСП привлекут в бизнес 56 миллиардов рублей

КМСП: "Зонтичные" поручительства КМСП позволят бизнесу привлечь 56 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный директор, председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич
Генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Генеральный директор, председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Корпорация МСП предоставит во II квартале 2022 года "зонтичные" поручительства по банковским кредитам на сумму 28 миллиардов рублей, что позволит малому и среднему бизнесу привлечь финансирование не менее, чем на 56 миллиардов рублей, сообщает КМСП.
Ожидается, что до конца года сумма кредитов под поручительство достигнет 170 миллиардов рублей.
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Корпорация МСП и МСП Банк поддержали ИТ-компанию из Татарстана
Поручительство в размере до 50% от суммы кредита можно получить под все льготные программы кредитования. При совмещении с поручительством региональной гарантийной организации сумма покрытия для молодых и начинающих предпринимателей может достигнуть 90%, а для остальных категорий заемщиков — 70%.
В настоящее время кредит можно будет получить в 11 аккредитованных банках-партнерах КМСП, среди которых Ак Барс Банк, Альфа-Банк, Банк ВТБ, Банк "Зенит", Банк "Открытие", МСП Банк, ПСБ, РНКБ, Сбербанк, Совкомбанк и Тинькофф Бизнес, а до конца 2022 года в механизме, реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, планируется задействовать около двух десятков федеральных и региональных банков.
"В прошлом году мы отпилотировали "зонтичные" поручительства, механизм себя положительно зарекомендовал. За счет того, что Корпорация следит за структурой кредитного портфеля банков, удалось в 6 раз увеличить охват получателей поддержки. Каждый 7-й кредит пришелся на бизнес, который без "зонтичного" механизма не мог бы получить заемное банковское финансирование. В этом году ситуация с кредитованием сложнее, так как ставки существенно увеличились и многие банки не активно кредитуют малый и микробизнес. Мы внимательно следим за этой ситуацией, проводим регулярные встречи с банками и через наш "Сервис 360°" получаем обратную связь от предпринимателей", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
С момента запуска "зонтичного" механизма в сентябре 2021 года было выдано более 6 тысяч кредитов на сумму около 57 миллиардов рублей. Кредиты с таким обеспечением наиболее востребованы в сфере торговли (40% кредитов), в обрабатывающем производстве (25%), транспортировке и хранении (10%). Далее следуют такие отрасли как сельское хозяйство, недвижимость, здравоохранение, общественное питание и другие.
"Зонтичный" механизм поручительств — это упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены. Основные параметры поручительства: покрытие до 50% суммы кредита, размер поручительства по кредиту одного заемщика или группы связанных заемщиков — до 1 миллиарда рублей, срок кредита — не более 180 месяцев, пояснили в КМСП.
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ЭкономикаКорпорация МСПИпотекаАлександр ИсаевичАндрей БелоусовАльфа-банкАк Барс (банк)
 
 
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