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В Курской области восстановили поврежденный железнодорожный мост - РИА Новости, 04.05.2022
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В Курской области восстановили поврежденный железнодорожный мост
В Курской области восстановили поврежденный железнодорожный мост - РИА Новости, 04.05.2022
В Курской области восстановили поврежденный железнодорожный мост
Поврежденный взрывом железнодорожный мост на участке Суджа – Сосновый Бор в Курской области отремонтирован, движение восстановлено, сообщает администрация... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:37
2022-05-04T14:46
происшествия
курская область
сосновый бор
курск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Поврежденный взрывом железнодорожный мост на участке Суджа – Сосновый Бор в Курской области отремонтирован, движение восстановлено, сообщает администрация региона."Железнодорожники восстановили движение через мост на участке Суджа - Сосновый Бор в Курской области. Они расчистили место повреждения инфраструктуры, восстановили опоры моста, установили новое пролетное строение, уложили железнодорожное полотно", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ремонте были задействованы 100 специалистов и несколько единиц тяжелой техники: специальный железнодорожный кран, путевая машинная станция, восстановительные поезда со станций Курск и Льгов. Работы велись круглосуточно. Ситуация на движение поездов не повлияла, подчеркивают власти.По данным СК РФ, 1 мая на конструкциях железнодорожного моста, расположенного на 67-м километре железной дороги "Суджа - Сосновый Бор" около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло частичное обрушение конструкций моста. Возбуждено уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20220419/poezda-1784241321.html
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происшествия, курская область, сосновый бор, курск, следственный комитет россии (ск рф)
12:37 04.05.2022 (обновлено: 14:46 04.05.2022)
 
В Курской области восстановили поврежденный железнодорожный мост

В Курской области восстановили железнодорожный мост на участке Суджа — Сосновый Бор

© Фото : Администрация Курской областиЖелезнодорожники восстановили движение через мост на участке Суджа - Сосновый Бор в Курской области
Железнодорожники восстановили движение через мост на участке Суджа - Сосновый Бор в Курской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : Администрация Курской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Поврежденный взрывом железнодорожный мост на участке Суджа – Сосновый Бор в Курской области отремонтирован, движение восстановлено, сообщает администрация региона.
"Железнодорожники восстановили движение через мост на участке Суджа - Сосновый Бор в Курской области. Они расчистили место повреждения инфраструктуры, восстановили опоры моста, установили новое пролетное строение, уложили железнодорожное полотно", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ремонте были задействованы 100 специалистов и несколько единиц тяжелой техники: специальный железнодорожный кран, путевая машинная станция, восстановительные поезда со станций Курск и Льгов. Работы велись круглосуточно. Ситуация на движение поездов не повлияла, подчеркивают власти.
По данным СК РФ, 1 мая на конструкциях железнодорожного моста, расположенного на 67-м километре железной дороги "Суджа - Сосновый Бор" около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло частичное обрушение конструкций моста. Возбуждено уголовное дело о теракте.
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ПроисшествияКурская областьСосновый БорКурскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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