https://ria.ru/20220504/most-1786770057.html

В Курской области восстановили поврежденный железнодорожный мост

В Курской области восстановили поврежденный железнодорожный мост - РИА Новости, 04.05.2022

В Курской области восстановили поврежденный железнодорожный мост

Поврежденный взрывом железнодорожный мост на участке Суджа – Сосновый Бор в Курской области отремонтирован, движение восстановлено, сообщает администрация... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:37

2022-05-04T12:37

2022-05-04T14:46

происшествия

курская область

сосновый бор

курск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Поврежденный взрывом железнодорожный мост на участке Суджа – Сосновый Бор в Курской области отремонтирован, движение восстановлено, сообщает администрация региона."Железнодорожники восстановили движение через мост на участке Суджа - Сосновый Бор в Курской области. Они расчистили место повреждения инфраструктуры, восстановили опоры моста, установили новое пролетное строение, уложили железнодорожное полотно", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ремонте были задействованы 100 специалистов и несколько единиц тяжелой техники: специальный железнодорожный кран, путевая машинная станция, восстановительные поезда со станций Курск и Льгов. Работы велись круглосуточно. Ситуация на движение поездов не повлияла, подчеркивают власти.По данным СК РФ, 1 мая на конструкциях железнодорожного моста, расположенного на 67-м километре железной дороги "Суджа - Сосновый Бор" около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло частичное обрушение конструкций моста. Возбуждено уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20220419/poezda-1784241321.html

https://ria.ru/20220415/obstrel-1783682799.html

курская область

сосновый бор

курск

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, курская область, сосновый бор, курск, следственный комитет россии (ск рф)