12:37 04.05.2022 (обновлено: 14:46 04.05.2022)
В Курской области восстановили поврежденный железнодорожный мост
В Курской области восстановили железнодорожный мост на участке Суджа — Сосновый Бор
© Фото : Администрация Курской областиЖелезнодорожники восстановили движение через мост на участке Суджа - Сосновый Бор в Курской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Поврежденный взрывом железнодорожный мост на участке Суджа – Сосновый Бор в Курской области отремонтирован, движение восстановлено, сообщает администрация региона.
"Железнодорожники восстановили движение через мост на участке Суджа - Сосновый Бор в Курской области. Они расчистили место повреждения инфраструктуры, восстановили опоры моста, установили новое пролетное строение, уложили железнодорожное полотно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ремонте были задействованы 100 специалистов и несколько единиц тяжелой техники: специальный железнодорожный кран, путевая машинная станция, восстановительные поезда со станций Курск и Льгов. Работы велись круглосуточно. Ситуация на движение поездов не повлияла, подчеркивают власти.
По данным СК РФ, 1 мая на конструкциях железнодорожного моста, расположенного на 67-м километре железной дороги "Суджа - Сосновый Бор" около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло частичное обрушение конструкций моста. Возбуждено уголовное дело о теракте.