https://ria.ru/20220504/moskva-1786713518.html

В Москве на горячей линии для туристов появился голосовой помощник Руслан

В Москве на горячей линии для туристов появился голосовой помощник Руслан - РИА Новости, 04.05.2022

В Москве на горячей линии для туристов появился голосовой помощник Руслан

На горячей линии для туристов в Москве заработал голосовой помощник Руслан, обученный отвечать на пять типов вопросов, но понимает пока он только по-русски,... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:57

2022-05-04T13:57

2022-05-04T13:57

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На горячей линии для туристов в Москве заработал голосовой помощник Руслан, обученный отвечать на пять типов вопросов, но понимает пока он только по-русски, сообщается на сайте мэра столицы.Так, Руслан объяснит, как стать партнером туристического сервиса Russpass, поможет вернуть деньги за приобретенные, но неиспользованные билеты в театры, музеи и другие мероприятия. Также проконсультирует по всем аспектам Safe Travels Discover Moscow — программы в области безопасности путешествий. "Основная задача робота — помогать быстрее находить ответы на несложные вопросы", — отмечает руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий. В дальнейшем голосовой помощник будет консультировать туристов и представителей отрасли по многим другим темам. Его база знаний постоянно растет, разрабатываются новые сценарии общения. Для консультации необходимо позвонить на горячую линию Московского центра информационной поддержки туристов общегородского контакт-центра по телефону.

https://ria.ru/20220504/sankt-peterburg-1786720449.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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