https://ria.ru/20220504/moskva-1786713518.html
В Москве на горячей линии для туристов появился голосовой помощник Руслан
В Москве на горячей линии для туристов появился голосовой помощник Руслан - РИА Новости, 04.05.2022
В Москве на горячей линии для туристов появился голосовой помощник Руслан
На горячей линии для туристов в Москве заработал голосовой помощник Руслан, обученный отвечать на пять типов вопросов, но понимает пока он только по-русски,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:57
2022-05-04T13:57
2022-05-04T13:57
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На горячей линии для туристов в Москве заработал голосовой помощник Руслан, обученный отвечать на пять типов вопросов, но понимает пока он только по-русски, сообщается на сайте мэра столицы.Так, Руслан объяснит, как стать партнером туристического сервиса Russpass, поможет вернуть деньги за приобретенные, но неиспользованные билеты в театры, музеи и другие мероприятия. Также проконсультирует по всем аспектам Safe Travels Discover Moscow — программы в области безопасности путешествий. "Основная задача робота — помогать быстрее находить ответы на несложные вопросы", — отмечает руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий. В дальнейшем голосовой помощник будет консультировать туристов и представителей отрасли по многим другим темам. Его база знаний постоянно растет, разрабатываются новые сценарии общения. Для консультации необходимо позвонить на горячую линию Московского центра информационной поддержки туристов общегородского контакт-центра по телефону.
https://ria.ru/20220504/sankt-peterburg-1786720449.html
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туризм, москва, новости - туризм, туристы
В Москве на горячей линии для туристов появился голосовой помощник Руслан
В Москве для туристов появился голосовой помощник Руслан
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На горячей линии для туристов в Москве заработал голосовой помощник Руслан, обученный отвечать на пять типов вопросов, но понимает пока он только по-русски, сообщается на сайте мэра столицы.
"Робот был создан общегородским контакт-центром совместно с комитетом по туризму города. Пока голосовой помощник обучен отвечать на пять типов вопросов, которые могут быть интересны путешественникам, но в ближайшее время его функционал будет расширен", — говорится в сообщении.
Так, Руслан объяснит, как стать партнером туристического сервиса Russpass, поможет вернуть деньги за приобретенные, но неиспользованные билеты в театры, музеи и другие мероприятия. Также проконсультирует по всем аспектам Safe Travels Discover Moscow — программы в области безопасности путешествий.
"Основная задача робота — помогать быстрее находить ответы на несложные вопросы", — отмечает руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.
В дальнейшем голосовой помощник будет консультировать туристов и представителей отрасли по многим другим темам. Его база знаний постоянно растет, разрабатываются новые сценарии общения.
Для консультации необходимо позвонить на горячую линию Московского центра информационной поддержки туристов общегородского контакт-центра по телефону.