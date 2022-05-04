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В Москве на горячей линии для туристов появился голосовой помощник Руслан - РИА Новости, 04.05.2022
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Туризм
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В Москве на горячей линии для туристов появился голосовой помощник Руслан
В Москве на горячей линии для туристов появился голосовой помощник Руслан - РИА Новости, 04.05.2022
В Москве на горячей линии для туристов появился голосовой помощник Руслан
На горячей линии для туристов в Москве заработал голосовой помощник Руслан, обученный отвечать на пять типов вопросов, но понимает пока он только по-русски,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:57
2022-05-04T13:57
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туризм
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На горячей линии для туристов в Москве заработал голосовой помощник Руслан, обученный отвечать на пять типов вопросов, но понимает пока он только по-русски, сообщается на сайте мэра столицы.Так, Руслан объяснит, как стать партнером туристического сервиса Russpass, поможет вернуть деньги за приобретенные, но неиспользованные билеты в театры, музеи и другие мероприятия. Также проконсультирует по всем аспектам Safe Travels Discover Moscow — программы в области безопасности путешествий. "Основная задача робота — помогать быстрее находить ответы на несложные вопросы", — отмечает руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий. В дальнейшем голосовой помощник будет консультировать туристов и представителей отрасли по многим другим темам. Его база знаний постоянно растет, разрабатываются новые сценарии общения. Для консультации необходимо позвонить на горячую линию Московского центра информационной поддержки туристов общегородского контакт-центра по телефону.
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13:57 04.05.2022
 
В Москве на горячей линии для туристов появился голосовой помощник Руслан

В Москве для туристов появился голосовой помощник Руслан

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСмотровая площадка на Воробьевых горах в Москве
Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На горячей линии для туристов в Москве заработал голосовой помощник Руслан, обученный отвечать на пять типов вопросов, но понимает пока он только по-русски, сообщается на сайте мэра столицы.
"Робот был создан общегородским контакт-центром совместно с комитетом по туризму города. Пока голосовой помощник обучен отвечать на пять типов вопросов, которые могут быть интересны путешественникам, но в ближайшее время его функционал будет расширен", — говорится в сообщении.
Так, Руслан объяснит, как стать партнером туристического сервиса Russpass, поможет вернуть деньги за приобретенные, но неиспользованные билеты в театры, музеи и другие мероприятия. Также проконсультирует по всем аспектам Safe Travels Discover Moscow — программы в области безопасности путешествий.
"Основная задача робота — помогать быстрее находить ответы на несложные вопросы", — отмечает руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.
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В дальнейшем голосовой помощник будет консультировать туристов и представителей отрасли по многим другим темам. Его база знаний постоянно растет, разрабатываются новые сценарии общения.
Для консультации необходимо позвонить на горячую линию Московского центра информационной поддержки туристов общегородского контакт-центра по телефону.
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