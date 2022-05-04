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В парламенте Молдавии сообщили о готовности отправить на Украину саперов - РИА Новости, 04.05.2022
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В парламенте Молдавии сообщили о готовности отправить на Украину саперов
В парламенте Молдавии сообщили о готовности отправить на Украину саперов - РИА Новости, 04.05.2022
В парламенте Молдавии сообщили о готовности отправить на Украину саперов
Молдавия готова отправить на Украину саперов для разминирования опасных территорий, чтобы местное население чувствовало себя в безопасности, сообщил спикер... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T22:20
2022-05-04T22:33
в мире
руслан стефанчук
владимир путин
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Молдавия готова отправить на Украину саперов для разминирования опасных территорий, чтобы местное население чувствовало себя в безопасности, сообщил спикер парламента Игорь Гросу."В рамках рабочего визита в Киев встретился сегодня с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком. Я проинформировал украинскую сторону о готовности нашей страны отправить на Украину контингент саперов для разминирования заминированных территорий, чтобы мирное население чувствовало себя в безопасности", - написал Гросу на своей странице в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).Он отметил, что правительство Молдавии предоставило гуманитарную помощь на сумму около 1,2 миллиона евро Винницкой и Одесской областям. В ближайшее время готовится очередная партия гуманитарной помощи в виде лекарств и медицинского оборудования. Также Гросу подчеркнул, что Молдавия полностью поддерживает финансовые санкции против России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220504/moldaviya-1786777059.html
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в мире, руслан стефанчук, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, молдавия, facebook, верховная рада украины
22:20 04.05.2022 (обновлено: 22:33 04.05.2022)
 
В парламенте Молдавии сообщили о готовности отправить на Украину саперов

Гросу: Молдавия готова отправить Украине саперов для разминирования территорий

© РИА Новости / И. ЗенинФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / И. Зенин
Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 мая - РИА Новости. Молдавия готова отправить на Украину саперов для разминирования опасных территорий, чтобы местное население чувствовало себя в безопасности, сообщил спикер парламента Игорь Гросу.
"В рамках рабочего визита в Киев встретился сегодня с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком. Я проинформировал украинскую сторону о готовности нашей страны отправить на Украину контингент саперов для разминирования заминированных территорий, чтобы мирное население чувствовало себя в безопасности", - написал Гросу на своей странице в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
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Он отметил, что правительство Молдавии предоставило гуманитарную помощь на сумму около 1,2 миллиона евро Винницкой и Одесской областям. В ближайшее время готовится очередная партия гуманитарной помощи в виде лекарств и медицинского оборудования. Также Гросу подчеркнул, что Молдавия полностью поддерживает финансовые санкции против России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреРуслан СтефанчукВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияУкраинаМолдавияFacebookВерховная Рада Украины
 
 
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