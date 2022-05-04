Рейтинг@Mail.ru
Молдавские социалисты надеются, что помощь Евросоюза пойдет на экономику - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/moldaviya-1786842383.html
Молдавские социалисты надеются, что помощь Евросоюза пойдет на экономику
Молдавские социалисты надеются, что помощь Евросоюза пойдет на экономику - РИА Новости, 04.05.2022
Молдавские социалисты надеются, что помощь Евросоюза пойдет на экономику
Партия социалистов Молдавии рассчитывает, что помощь Евросоюза республике будет направлена на повышение уровня жизни граждан и поддержку бизнеса, а не на... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:55
2022-05-04T16:55
в мире
молдавия
евросовет
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg
КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии рассчитывает, что помощь Евросоюза республике будет направлена на повышение уровня жизни граждан и поддержку бизнеса, а не на военные цели, сообщила пресс-служба партии.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил на брифинге в Кишиневе, что ЕС намерен предоставить Молдавии дополнительное военное оборудование в условиях регионального кризиса, чтобы укрепить безопасность республики. МИД Молдавии уточнил, что военная поддержка не предполагает получение летального оружия."Соцпартия ценит финансовую поддержку, которую Европейский Союз на протяжении многих лет оказывает Молдавии, особенно для развития бизнеса, создания новых рабочих мест, модернизации инфраструктуры. Мы рассчитываем, что и в дальнейшем европейская поддержка нашей страны будет направлена исключительно на улучшение жизни граждан, поддержку местного бизнеса, а не на военные цели", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.Оппозиция подчеркивает, что власти страны должны сделать все возможное, чтобы республика не была втянута в военный конфликт, "какое бы давление ни оказывалось в этом плане со стороны партнеров по развитию или соседей".
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1a02962516f68254badcb5405ca17a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евросовет, евросоюз
16:55 04.05.2022
 
Молдавские социалисты надеются, что помощь Евросоюза пойдет на экономику

Молдавские социалисты надеются, что помощь от ЕС пойдет на экономику, а не на военные цели

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии рассчитывает, что помощь Евросоюза республике будет направлена на повышение уровня жизни граждан и поддержку бизнеса, а не на военные цели, сообщила пресс-служба партии.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил на брифинге в Кишиневе, что ЕС намерен предоставить Молдавии дополнительное военное оборудование в условиях регионального кризиса, чтобы укрепить безопасность республики. МИД Молдавии уточнил, что военная поддержка не предполагает получение летального оружия.
"Соцпартия ценит финансовую поддержку, которую Европейский Союз на протяжении многих лет оказывает Молдавии, особенно для развития бизнеса, создания новых рабочих мест, модернизации инфраструктуры. Мы рассчитываем, что и в дальнейшем европейская поддержка нашей страны будет направлена исключительно на улучшение жизни граждан, поддержку местного бизнеса, а не на военные цели", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.
Оппозиция подчеркивает, что власти страны должны сделать все возможное, чтобы республика не была втянута в военный конфликт, "какое бы давление ни оказывалось в этом плане со стороны партнеров по развитию или соседей".
Люди идут под триумфальной аркой рядом с флагом Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 17:03
Запад готов к уничтожению Молдавии
 
В миреМолдавияЕвросоветЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала