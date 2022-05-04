https://ria.ru/20220504/moldaviya-1786842383.html

Молдавские социалисты надеются, что помощь Евросоюза пойдет на экономику

Молдавские социалисты надеются, что помощь Евросоюза пойдет на экономику - РИА Новости, 04.05.2022

Молдавские социалисты надеются, что помощь Евросоюза пойдет на экономику

Партия социалистов Молдавии рассчитывает, что помощь Евросоюза республике будет направлена на повышение уровня жизни граждан и поддержку бизнеса, а не на... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:55

2022-05-04T16:55

2022-05-04T16:55

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молдавия

евросовет

евросоюз

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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии рассчитывает, что помощь Евросоюза республике будет направлена на повышение уровня жизни граждан и поддержку бизнеса, а не на военные цели, сообщила пресс-служба партии.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил на брифинге в Кишиневе, что ЕС намерен предоставить Молдавии дополнительное военное оборудование в условиях регионального кризиса, чтобы укрепить безопасность республики. МИД Молдавии уточнил, что военная поддержка не предполагает получение летального оружия."Соцпартия ценит финансовую поддержку, которую Европейский Союз на протяжении многих лет оказывает Молдавии, особенно для развития бизнеса, создания новых рабочих мест, модернизации инфраструктуры. Мы рассчитываем, что и в дальнейшем европейская поддержка нашей страны будет направлена исключительно на улучшение жизни граждан, поддержку местного бизнеса, а не на военные цели", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.Оппозиция подчеркивает, что власти страны должны сделать все возможное, чтобы республика не была втянута в военный конфликт, "какое бы давление ни оказывалось в этом плане со стороны партнеров по развитию или соседей".

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, евросовет, евросоюз