https://ria.ru/20220504/moldaviya-1786807901.html

Евросоюз не будет поставлять Молдавии летальное оружие, заявили в Кишиневе

Евросоюз не будет поставлять Молдавии летальное оружие, заявили в Кишиневе - РИА Новости, 04.05.2022

Евросоюз не будет поставлять Молдавии летальное оружие, заявили в Кишиневе

Военная помощь, которую Евросоюз предоставляет Молдавии, не включает в себя летальное оружие, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:30

2022-05-04T14:30

2022-05-04T14:30

в мире

евросоюз

молдавия

шарль мишель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 4 май — РИА Новости. Военная помощь, которую Евросоюз предоставляет Молдавии, не включает в себя летальное оружие, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел республики.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил на брифинге в Кишиневе, что ЕС намерен предоставить Молдавии дополнительное военное оборудование в условиях регионального кризиса, чтобы укрепить безопасность республики."В области обороны Молдавия получает помощь от Европейского союза через Европейский фонд мира. Эта помощь не касается и не распространяется на летальное оружие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Как уточнили в МИД, на ближайшее время определено шесть областей интересов: военная логистика, мобильность, командование и управление, киберзащита, мониторинг ситуации и тактические коммуникации. Молдавия и ЕС сотрудничают, чтобы модернизировать оборонный сектор республики.

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, молдавия, шарль мишель