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Евросоюз не будет поставлять Молдавии летальное оружие, заявили в Кишиневе - РИА Новости, 04.05.2022
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Евросоюз не будет поставлять Молдавии летальное оружие, заявили в Кишиневе
Евросоюз не будет поставлять Молдавии летальное оружие, заявили в Кишиневе - РИА Новости, 04.05.2022
Евросоюз не будет поставлять Молдавии летальное оружие, заявили в Кишиневе
Военная помощь, которую Евросоюз предоставляет Молдавии, не включает в себя летальное оружие, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:30
2022-05-04T14:30
в мире
евросоюз
молдавия
шарль мишель
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КИШИНЕВ, 4 май — РИА Новости. Военная помощь, которую Евросоюз предоставляет Молдавии, не включает в себя летальное оружие, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел республики.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил на брифинге в Кишиневе, что ЕС намерен предоставить Молдавии дополнительное военное оборудование в условиях регионального кризиса, чтобы укрепить безопасность республики."В области обороны Молдавия получает помощь от Европейского союза через Европейский фонд мира. Эта помощь не касается и не распространяется на летальное оружие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Как уточнили в МИД, на ближайшее время определено шесть областей интересов: военная логистика, мобильность, командование и управление, киберзащита, мониторинг ситуации и тактические коммуникации. Молдавия и ЕС сотрудничают, чтобы модернизировать оборонный сектор республики.
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в мире, евросоюз, молдавия, шарль мишель
14:30 04.05.2022
 
Евросоюз не будет поставлять Молдавии летальное оружие, заявили в Кишиневе

МИД Молдавии: помощь Евросоюза не включает в себя летальное оружие

© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Depositphotos / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 май — РИА Новости. Военная помощь, которую Евросоюз предоставляет Молдавии, не включает в себя летальное оружие, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел республики.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил на брифинге в Кишиневе, что ЕС намерен предоставить Молдавии дополнительное военное оборудование в условиях регионального кризиса, чтобы укрепить безопасность республики.
"В области обороны Молдавия получает помощь от Европейского союза через Европейский фонд мира. Эта помощь не касается и не распространяется на летальное оружие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Как уточнили в МИД, на ближайшее время определено шесть областей интересов: военная логистика, мобильность, командование и управление, киберзащита, мониторинг ситуации и тактические коммуникации. Молдавия и ЕС сотрудничают, чтобы модернизировать оборонный сектор республики.
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