https://ria.ru/20220504/moldaviya-1786807901.html
Евросоюз не будет поставлять Молдавии летальное оружие, заявили в Кишиневе
Евросоюз не будет поставлять Молдавии летальное оружие, заявили в Кишиневе - РИА Новости, 04.05.2022
Евросоюз не будет поставлять Молдавии летальное оружие, заявили в Кишиневе
Военная помощь, которую Евросоюз предоставляет Молдавии, не включает в себя летальное оружие, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:30
2022-05-04T14:30
2022-05-04T14:30
в мире
евросоюз
молдавия
шарль мишель
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КИШИНЕВ, 4 май — РИА Новости. Военная помощь, которую Евросоюз предоставляет Молдавии, не включает в себя летальное оружие, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел республики.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил на брифинге в Кишиневе, что ЕС намерен предоставить Молдавии дополнительное военное оборудование в условиях регионального кризиса, чтобы укрепить безопасность республики."В области обороны Молдавия получает помощь от Европейского союза через Европейский фонд мира. Эта помощь не касается и не распространяется на летальное оружие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.Как уточнили в МИД, на ближайшее время определено шесть областей интересов: военная логистика, мобильность, командование и управление, киберзащита, мониторинг ситуации и тактические коммуникации. Молдавия и ЕС сотрудничают, чтобы модернизировать оборонный сектор республики.
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, молдавия, шарль мишель
Евросоюз не будет поставлять Молдавии летальное оружие, заявили в Кишиневе
МИД Молдавии: помощь Евросоюза не включает в себя летальное оружие
КИШИНЕВ, 4 май — РИА Новости. Военная помощь, которую Евросоюз предоставляет Молдавии, не включает в себя летальное оружие, сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел республики.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель
заявил на брифинге в Кишиневе
, что ЕС
намерен предоставить Молдавии
дополнительное военное оборудование в условиях регионального кризиса, чтобы укрепить безопасность республики.
"В области обороны Молдавия получает помощь от Европейского союза через Европейский фонд мира. Эта помощь не касается и не распространяется на летальное оружие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Как уточнили в МИД, на ближайшее время определено шесть областей интересов: военная логистика, мобильность, командование и управление, киберзащита, мониторинг ситуации и тактические коммуникации. Молдавия и ЕС сотрудничают, чтобы модернизировать оборонный сектор республики.