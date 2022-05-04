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Молдавия принимает меры, чтобы предотвратить дестабилизацию, заявила Санду - РИА Новости, 04.05.2022
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Молдавия принимает меры, чтобы предотвратить дестабилизацию, заявила Санду
Молдавия принимает меры, чтобы предотвратить дестабилизацию, заявила Санду - РИА Новости, 04.05.2022
Молдавия принимает меры, чтобы предотвратить дестабилизацию, заявила Санду
Власти Молдавии предпринимают меры, чтобы предотвратить попытки дестабилизации в стране на фоне ситуации в Приднестровье, заявила президент республики Майя... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:00
2022-05-04T13:00
в мире
молдавия
майя санду
кишинев
тирасполь
приднестровская молдавская республика
евросовет
евросоюз
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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Власти Молдавии предпринимают меры, чтобы предотвратить попытки дестабилизации в стране на фоне ситуации в Приднестровье, заявила президент республики Майя Санду."Инциденты в Приднестровье вызывают обеспокоенность, наши анализы показывают, что их причиной стали внутренние противостояния. Правоохранительные силы пытаются сделать все, чтобы предотвратить попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии", - заявила Санду. Глава Евросовета Шарль Мишель, который находится с рабочим визитом в Кишиневе, добавил, что и ЕС "хочет приложить усилия, чтобы сохранить стабильность как можно дольше".В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
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молдавия
кишинев
тирасполь
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в мире, молдавия, майя санду, кишинев, тирасполь, приднестровская молдавская республика, евросовет, евросоюз, шарль мишель
13:00 04.05.2022
 
Молдавия принимает меры, чтобы предотвратить дестабилизацию, заявила Санду

Санду: Молдавия принимает меры, чтобы предотвратить дестабилизацию из-за Приднестровья

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Власти Молдавии предпринимают меры, чтобы предотвратить попытки дестабилизации в стране на фоне ситуации в Приднестровье, заявила президент республики Майя Санду.
"Инциденты в Приднестровье вызывают обеспокоенность, наши анализы показывают, что их причиной стали внутренние противостояния. Правоохранительные силы пытаются сделать все, чтобы предотвратить попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии", - заявила Санду. Глава Евросовета Шарль Мишель, который находится с рабочим визитом в Кишиневе, добавил, что и ЕС "хочет приложить усилия, чтобы сохранить стабильность как можно дольше".
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26 апреля, 17:03
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В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияМайя СандуКишиневТираспольПриднестровская Молдавская РеспубликаЕвросоветЕвросоюзШарль Мишель
 
 
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