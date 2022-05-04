https://ria.ru/20220504/moldaviya-1786777059.html

Молдавия принимает меры, чтобы предотвратить дестабилизацию, заявила Санду

Молдавия принимает меры, чтобы предотвратить дестабилизацию, заявила Санду - РИА Новости, 04.05.2022

Молдавия принимает меры, чтобы предотвратить дестабилизацию, заявила Санду

Власти Молдавии предпринимают меры, чтобы предотвратить попытки дестабилизации в стране на фоне ситуации в Приднестровье, заявила президент республики Майя... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:00

2022-05-04T13:00

2022-05-04T13:00

в мире

молдавия

майя санду

кишинев

тирасполь

приднестровская молдавская республика

евросовет

евросоюз

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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Власти Молдавии предпринимают меры, чтобы предотвратить попытки дестабилизации в стране на фоне ситуации в Приднестровье, заявила президент республики Майя Санду."Инциденты в Приднестровье вызывают обеспокоенность, наши анализы показывают, что их причиной стали внутренние противостояния. Правоохранительные силы пытаются сделать все, чтобы предотвратить попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии", - заявила Санду. Глава Евросовета Шарль Мишель, который находится с рабочим визитом в Кишиневе, добавил, что и ЕС "хочет приложить усилия, чтобы сохранить стабильность как можно дольше".В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

молдавия

кишинев

тирасполь

приднестровская молдавская республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, майя санду, кишинев, тирасполь, приднестровская молдавская республика, евросовет, евросоюз, шарль мишель