Молдавия принимает меры, чтобы предотвратить дестабилизацию, заявила Санду
Санду: Молдавия принимает меры, чтобы предотвратить дестабилизацию из-за Приднестровья
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Власти Молдавии предпринимают меры, чтобы предотвратить попытки дестабилизации в стране на фоне ситуации в Приднестровье, заявила президент республики Майя Санду.
"Инциденты в Приднестровье вызывают обеспокоенность, наши анализы показывают, что их причиной стали внутренние противостояния. Правоохранительные силы пытаются сделать все, чтобы предотвратить попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии", - заявила Санду. Глава Евросовета Шарль Мишель, который находится с рабочим визитом в Кишиневе, добавил, что и ЕС "хочет приложить усилия, чтобы сохранить стабильность как можно дольше".
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В Приднестровье произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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